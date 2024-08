Et ‘stuntman’-shot kan enten ødelægge din aften eller få dig helt op at flyve

Den her artikel blev oprindeligt publiceret af MUNCHIES US.

Selv i Chef’s Night Out-sammenhæng var Jamie Bissonnettes udskejelser rundt i New York ekstreme.

Ejeren af Toro NYC fik mortadellafyldte muslinger på John Dory Oyster Bar og pisket kyllingefedt på den nu lukkede Pearl & Ash, inden han og hele det hold af “dumme svin”, han havde med sig, drak ustyrlige mængder Fernet og champagne (åbnet med sabel, selvfølgelig). Til sidst formår Bissonnette (lige akkurat) at tage ikke bare et, men to “Stuntman”-shots – også kendt som tequila suicide – hvor man skal sniffe saltet, drikke tequilashottet og sprøjte lime ind i øjet. Vi anbefaler ikke, at man bytter om på tingene på den måde, men det var fandme sjovt at se på.

Bissonnette og en række andre kokke – fra New York til Bornholm – har været søde nok til at bidrage til vores kogebog MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs, som er en samling af opskrifter med retter, der indtages når man er fuld om natten eller har tømmermænd næste morgen – alt sammen tilrettelagt af nogle af vores mest betroede allierede i restaurantverdenen. Bissonnettes biddrag er en gang scrambled eggs uden så meget pis, der er hældt ned i en pose chips med chilisovs, som bliver rystet, og så indtages direkte fra chipsposen. Den perfekte kur efter en lang nat med Stuntman-shots.



Se afsnittet, bestil bogen, og skål!