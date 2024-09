Et stykke glad Roskilde-melankoli

Du er måske som jeg, lige nu, på vej hjem fra Roskilde. Dit stemmebånd lider af sang og støv og cigaretter. Din krop lider af dårligt liggeunderlag og lækker dans. Du glæder dig til at se en blød madras, aldrig har en dyne føltes så godt, dit badeværelse er et himmerige af varmt vand, toiletpapir og sæbe, sæbe i stride strømme.

Men du er måske også en smule vemodig, melankolsk ligefrem. For noget fantastisk har nået en ende.

Jeg stod i onsdags foran Apollo og nød Odeszas smukke visuals, og et blåt lys skinnede direkte ind i mine øjne, og da jeg lukkede dem var alt skønt grønt. Og det passede perfekt til musikken, og da jeg åbnede mine øjne igen og kiggede mig omkring, var alle de dansende mennesker så smukke, badet i et rødt lys.

Det var lidt magisk, for det er Roskilde. Som når regnen falder som stille konfetti, mens solen stadig skinner, og du ikke rigtig bliver våd. Og mørkt mandeskæg er fyldt af glimmer, og lyshårede piger er uglede og har fået fregner.

Du gruer måske som jeg, lige nu, lidt for i morgen, mandag morgen, og ikke en hvilken som helst mandag morgen, men ‘mandag morgen efter Roskilde’-mandag morgen, hvor arbejdet ubarmhjertigt igen kalder. Din t-shirt-tan, dit hold i nakken og din rockstjernestemme afslører, at du ikke har brugt den seneste uge på at lade op, men har drukket vodka-Redbull i solen, svunget din hestehale ligesom Mø og skrålet med på… alt, men det er også okay – jeg har altid følt, at der var en vis post-Roskilde-accept af den slags Roskilde-skader.

Når du nu forhåbentlig snart – måske allerede – ligger i de rene dyner efter et langt, varmt bad og mærker følelsen af glæde ved at have haft en herlig uge under farverige lamper og måske også en snert af længsel efter ubekymret dans og sommerkys, så har jeg her samlet lidt læsestof til dig i form af vores billedserier og artikler fra årets Roskilde. De kan forhåbentlig få dig til at smile på denne dagen derpå; vi har nemlig både testet stoffer, hørt de værste Roskilde-anekdoter, været til glimmer-wrestling, besøgt campingområdets største anlæg med mere.

Tak for (endnu) en vidunderlig festival og god læselyst!