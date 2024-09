Et tidligere medlem af en sekt forklarer, hvordan vi alle sammen kan blive hjernevasket

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly



Da jeg ankommer til Alexandra Steins hus i det nordlige London, taler hun i telefon. “Din vigtigste opgave er at holde kontakten til dem,” siger hun empatisk til en i den anden ende af røret, som hun rådgiver i at hjælpe en person, der er ved at blive opslugt af en sekt. Hun besvarer en del af den slags opkald fra bekymrede familiemedlemmer, fordi hun er blevet ekspert i sekter efter alt, hun har været igennem.



I ti år var Stein medlem af en vestreorienteret, politisk sekt, der var kendt som The O. Efter hun slap væk, skrev hun en bog og en ph.d.-afhandling om emnet og blev en af de førende akademiske eksperter på området. Hun har netop udgivet sin anden bog, Terror, Love and Brainwashing: Attachment in Cults and Totalitarian Systems. På en kold, grå tirsdag taler vi om hendes oplevelser, definitionen af, hvad der udgør en ‘sekt’, og om lederen af den frie verden i virkeligheden er en sekt-leder.

“Folk betragter ikke politiske fraktioner som sekter,” fortæller Stein. “Men det kan de sagtens være. Der er vanvittigt mange politiske sekter rundt omkring i verden.” Stein er vokset op i London med sydafrikanske forældre, og de var en ekstremt politisk familie. “Jeg havde politik i blodet fra en meget ung alder.”

Som 18-årig flyttede Stein til Amerika på jagt efter eventyr og græsrodsaktivisme. Og det fandt hun også – i en periode. Indtil – som hun fortæller det – at Reagan-æraen indtrådte, og mange af hendes kammerater gik hver til sit, kom videre med deres liv og efterlod hende alene med hendes poltiske passioner. Hun havde lige slået op med en kæreste, da hun for første gang mødte medlemmer af The O, den yderliggående marxistiske/leninistiske sekt med base i Minneapolis.

De lokkede hende med løfter om, at de arbejdede for en venstreorienteret revolution, og endte med fuldstændigt at overtage hendes liv. Gruppen isolerede hende fra hendes venner og familie, arrangerede et ægteskab for hende, fortalte hende, at det var en del af hendes mission at få børn, og tvang hende til at arbejde i et bageri otte timer om dagen, efter hun fik fri fra sit fuldtidsarbejde som it-integrator – begge var job, som hun havde fået besked på at udføre af gruppen. Hun boede i “et mærkeligt, mørkt, hemmeligt lille sekt-hus” og arbejdede febrilsk for sagen.



På grund af sine to job var Stein udmattet hele tiden og mistede alle betydningsfulde forhold, hun havde haft uden for sekten. Selvom hun havde svært ved at regne ud, præcis hvad brød eller it-integration havde med den kommende revolution at gøre, havde hun hverken kræfter eller psykisk overskud til at begynde at stille spørgsmålstegn ved den måde, hendes tilværelse var blevet indrettet på.

Alexandra Stein. Foto via interviewpersonen selv.

Det var først i 1991 efter et mislykket flugtforsøg, at det endelig lykkedes hende at løsrive sig fra sekten, og hun begyndte at undre sig over, hvad fanden der var sket med hende. Det blev starten på en livslang mission for at forstå, hvad der var sket – og hvad der fortsat sker med folk rundt om i verden i dag “fra politiske sekter til yogasekter til IS og alt indimellem,” siger Stein.

Det er det, hun prøver at få verden til at se med sin nye bog – at det er de samme teknikker, der går igen, lige meget hvilken ideologi, sekten er bygget op omkring. Lederne opererer på samme måde som både totalitære statsoverhoveder og personer, der begår vold i hjemmet, og erkender man det, har man taget det første skridt i forhold til at beskytte sig mod deres manipulation. Den sociale psykologi, der ligger til grund for de her farlige grupper, er noget, der burde blive undervist i på skoler og universiteter over hele verden, siger hun.

“Det er en ting, som folk ikke forstår, men når man er i en sekt, er man ikke rigtig i stand til at tænke eller føle.”

“Jeg har en fempunktsdefinition af en sekt,” fortæller Stein. “Punkt et: Lederen er karismatisk og autoritær. To: Gruppens struktur er indrettet på en måde, der isolerer dens medlemmer. Tredje punkt er ideologiens totalitet, altså ideen om, at ‘du behøver kun mig, og der er ikke nogen anden trosretning, der har bare den mindste relevans for dig.’ Den fjerde ting er hjernevaskningsprocessen.” Det femte og sidste punkt, siger hun, er resultatet: “skabelsen af indsatsklare følgere, der adlyder alt, hvad du siger, også selvom det er i strid med deres egen overlevelsesdrift.”

“Det er sådan, man får folk til at sprænge sig selv i luften,” konkluderer hun. “Det er en ting, som folk ikke forstår, men når man er i en sekt, er man ikke rigtig i stand til at tænke eller føle.”

Det er ligesom at blive absorberet af en falsk og til tider ondsindet vennegruppe. I sekter er der en illusion af solidaritet, men Stein beskriver dem som en perverteret gruppe dybt ensomme individer, der har mistet viljestyrken og kapaciteten til at træffe deres egne beslutninger. “Man kan ikke stole på nogen i en sekt,” siger hun. “Hvis du siger: ‘Det virker, som om der er et eller andet galt her,’ bliver du sandsynligvis straffet for det, og så har du ikke noget sted at gå hen. Du er bange, men du har ikke andre mennesker tilbage i dit liv, så du klamrer dig til præcis de mennesker, der er årsagen til din frygt.”



Det er drivkraften, der ligger til grund for alle sekter: En ond cirkel af frygt og tilknytning. Det er Stockholmsyndrom, men bare mere lumsk og forvirrende, fordi man føler, at man i første omgang selv har truffet beslutningen om at være med.

Det mest foruroligende, Stein siger, er, at alle er sårbare over for sekters strategier. Grupperne ved, hvordan de skal bruge de stærke dele af din karakter imod dig, siger hun. “Det er en meget naturlig menneskelig respons at sige: ‘Det kunne aldrig ske for mig.’ Der er så mange mennesker, der har lyttet pænt til min historie gennem årene og så høfligt sagt: ‘Hvor forfærdeligt, at det her er sket for dig, det er jeg virkelig ked af. Det ville aldrig ske for mig, for jeg er for selvstændigt et menneske.’ Det siger alle, mere eller mindre.”

“Jeg har lært ikke at hidse mig op over det,” tilføjer hun. “Det er en naturlig ting at ville tage afstand fra noget, der er skræmmende og forfærdeligt. Men vi skal ikke længere tilbage end Hitlers Tyskland for at få bekræftet, at det kan ske for hvem som helst. Alle kan blive fjernet fra virkeligheden i så ekstremt et omfang, at de er ude af stand til at se, hvad der sker lige for øjnene af dem.”

Rystende nok siger Stein – der også deltog i Downing Street-demonstrationerne mod Donald Trump tidligere i år – at den amerikanske præsident opfylder alle hendes kriterier for, hvad der udgør en sektleder. “Er han karismatisk og autoritær? Ja. Bygger han et stejlt struktureret, autoritært hierarki? Det ser det ud til,” siger hun og henviser til Trump-familiens indblanding i statsstyret. “Er Trumps ideologi absolut? Ja! Viser han os en proces, der involverer isolation, hjernevask og frygt? Trump-regeringen spreder uden tvivl frygt. Og det sidste punkt; har han indsatsklare følgere? Det tror jeg, at vi kommer til at se, med mindre vi kommer af med ham i en fart.”

“Jeg tror, at vi har set nok – nok til at konstatere, at Trump opererer på samme måde som en sektleder,” siger hun, før hun med tårer i øjnene tilføjer: “Jeg ville ønske, at det ikke var tilfældet.”