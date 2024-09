Europæiske turistattraktioner set gennem Pokémon Go

Wigglytuff ved det kongelige slot i den gamle bydel af Warszawa, Polen. Foto af Maciek Piasecki

Pokémon Go er blevet en ting, og unge mennesker har nu droppet nogensinde at kigge op fra deres smartphones igen, fordi de skal fange Rattata efter Rattata efter Rattata i stedet. Hvilket vel egentlig også var på tide. Der er uden tvivl en vis risiko involveret i det: Nogle spillere er allerede blevet røvet, og en kvinde i Wyoming fandt et lig i stedet for en Pokémon. Men på den anden side er livet i sig selv farligt, selv hvis man ikke jager virtuelle, lillafarvede hamstere. Hvis man skal dø, så dø mens du gør det, du elsker. Hvis du skal dø, så dø mens du spiller Pokémon Go.

I bund og grund er der intet, der har ændret sig – verden er ikke mindre smuk, når man kun opfatter den gennem en app. Som bevis har vi bedt VICE-journalister fra hele Europa besøge deres byers vartegn og dokumentere dem gennem vores nye virkelighed. Som eksempel er der nu en skræmt fisk, der dækker for udsynet til Sex Palace i Amsterdam.



Videos by VICE

Læs mere på VICE:

Pokémon Go er ikke særlig godt, men det skal nok blive et gigantisk hit alligevel

Billeder af de danske cosplayere til Pokémons 20 års jubilæum

At bestige Mount Everest i virtual reality var vildere end noget computerspil



Doduo på Barceloneta-stranden i Barcelona, Spanien. Foto af Alba Carreres



Growlithe ved Sagrada Familia i Barcelona, Spanien. Foto af Alba Carreres



Drowzee ved Paladset for Kultur og Forskning i Warszawa, Polen. Foto af Maciek Piasecki



Magikarp ved Sex Palace i Amsterdam, Holland. Foto af Rik Beune



Staryu på Damstraat, der fører hen til Dam-torvet i Amsterdam, Holland. Foto af Rik Beune





Rattata (eller “Rattfratz” på tysk) ved St. Charles Kirke i Wien, Østrig. Foto af Frederika Ferkova





Drowzee ved Brandenburger Tor i Berlin, Tyskland. Foto af Karl Kemp





Venonat ved Bundestag i Berlin, Tyskland. Foto af Karl Kemp



Magikarp i Nyhavn, København. Foto af Danica Perman



Tentacruel ved Ribja-broen, der går over Ljubljanicafloden i Ljubljana, Slovenien. Foto af Nina Perovič



Weedle på Prešeren Torv i Ljubljana, Slovenien. Foto af Nina Perovič



Poliwhirl (eller “Quaputzi” på tysk) ved Fraumünster Kirke i Zürichs gamle bydel. Foto af Julian Riegel



Oddish i Galleria Vittorio Emanuele II i Milano, Italien. Foto af Vincenzo Ligresti



Psyduck ved springvandet udenfor Sforza Slot fra det 15. århundrede i Milano, Italien. Foto af Vincenzo Ligresti