Europas første avocado-restaurant åbner snart i Amsterdam

Gik du lige og troede, at den globale besættelse af avocado ville aftage i det nye år? Så tog du grueligt fejl.

Næste gang du er i Amsterdam og har fået nok af narko og prostitution, så kan du jo passende lade dig beruse af den berømte frugt på restauranten The Avocado Show.

Restauranten kommer til at ligge i Amsterdams hippe De Pijp-distrikt, og menuen kommer udelukkende til at bestå af avocadobaserede retter. Fra avocadoburger til den obligatoriske avocadotoast. Efter planen åbner “Europas første og fineste avocadobar” i februar, og man vil tilbyde morgenmad, brunch, frokost, aftensmad, natmad og levering. Der er åbenbart rigeligt med avocado.

Der er allerede mere end fem millioner billeder med hashtagget #avocado på Instagram, så man må gå ud fra, at efterspørgslen på den slags er meget virkelig.

“Restauranter, der kun serverer én slags mad, blev mere og mere populære: burgersteder, surf and turf-restauranter og salatbarer for eksempel,” fortalte ejer af The Avocado Show, Ron Simpson, til MUNCHIES. “Derefter begyndte der at dukke restauranter op, der fokuserede udelukkende på en enkelt ingrediens: Der findes en trøffel-diner i Buxelles, og der er klassikere som The Garlic Queen (Hvidløgsrestaurant i Amsterdam).”

Ikke overraskende lod Simpson sig også inspirere af sociale medier. “Når jeg kiggede på internettet og undersøgte, hvordan folk reagerede på produkter såsom Nutella, Oreos eller peanutbutter, fandt ud af, at jeg ville finde en hovedingrediens, der kan passe sammen med så godt som alt.

“Jeg lod mig også inspirere af min egen kost. Folk, inklusive mig selv, kaster avocado i så godt som alle retter og bruger den også til at skabe kreative retter. Så derfor besluttede vi os for at åbne et Valhalla for avocadoelskere.”

Men betyder det så også, at vi bevæger os tættere på “guacapolypsen?” Simpson tror ikke, avocadoen forsvinder lige med det samme.

“Jeg tror ikke, det bare er en fase. Jeg tror, den er kommet for at blive. Der er selvfølgelig nogle mennesker, der vil hoppe med på den næste dille, men avocadoen kommer ikke til at forsvinde. Den er velsmagende, sund og så alsidig, at den altid vil være en del af vores mad.”

Han mener også, at han gør, hvad han kan, for at undgå den truende guacapolypse.

“Vi er klar over det ansvar, vi har, og vi bruger meget tid og mange kræfter på at forfølge vores drømme på den bedst mulige måde. Vi er i dialog med avocado-bønder fra hele verden og distributører og eksperter i bæredygtig eksport for at finde den bedste måde, at gøre det her på.

“At være avocadoens ansigt udadtil sætter os i en position, hvor vi kan informere og oplyse avocadoelskere om alle de her ting.”