Alt, du skal vide, hvis du vil kaste dig over ‘Twin Peaks – The Return’

*** Artiklen indeholder spoilers fra sæson 1 og 2 af Twin Peaks ***

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Videos by VICE

“Hvem dræbte Laura Palmer?” var et af de helt store spørgsmål i offentligheden, da Twin Peaks havde premiere 8. april 1990. Serien ændrede ikke alene TV-landskabet fundamentalt, den var også med til at omkalfatre måden, vi producerer, oplever og interagerer med TV-serier på. Selvom Twin Peaks kun fik to sæsoner i sin oprindelige levetid (samt en kontroversiel prequel i filmlængde), har den efterladt et varigt aftryk og det i sådan grad, at serien nu er blevet genoplivet.

Takket være de to skabere, David Lynch og Mark Frost, vender Twin Peaks nu tilbage i en tredje sæson. Hvis du har brug for en opfrisker på, hvor vi sidst efterlod Agent Dale Cooper og alle de andre skæve karakterer i Twin Peaks, har vi skruet en lille guide sammen, så du kan følge med. Tag en kop kaffe og en donut, og sæt dig godt til rette. (Bare rolig. Uglerne kan ikke høre os her.)

Persongalleriet

Mordet på Laura Palmer skabte stor furore i den lille by Twin Peaks. Efter hendes lig blev fundet, satte FBI en af deres egne på sagen: Dale Cooper. I samarbejde med det lokale politi – blandt andre sheriffen Harry S. Truman (det hedder han) – afhørte Cooper Lauras familie og venner i forsøget på at opklare mordet. Det skulle vise sig, at Laura Palmer ikke ligefrem var det uskyldige dydsmønster, som folk i byen ellers troede. Hendes død endte med at sætte en lavine af afsløringer i gang, der bragte alle byens mørke hemmeligheder frem i lyset—også de farlige af dem.

Det var ikke en af de mange lyssky personer i Lauras liv, der var skyld i hendes død, men derimod en, der stod hende nær, nemlig hendes egen far. Besat af Killer BOBs voldelige ånd, myrdede Leland Palmer Laura i et anfald af vrede. Selvom han ikke selv kunne huske at have begået mordet, førte hans gradvise nervesammenbrud Agent Cooper på sporet og til den endelige opklaring.

Selv efter Agent Cooper havde opklaret mordet i episode 16 i den anden sæson (alt for hurtigt ifølge nogle fans), så var der stadig masser af andre mysterier i Twin Peaks. Anden sæson drejer sig hovedsageligt om Coopers udforskning af nogle af byens mest ildevarslende og paranormale steder – Black Lodge og White Lodge – såvel som hans problematiske arbejdsforhold til FBI-partneren Windom Earle og en spirende romance med Annie Blackburn. I den anden sæsons finale drives Cooper ind i en mørk dimension, efter at være gået ind i Black Lodge, hvor han skal redde Annie, der er blevet kidnappet af Earle. I seriens oprindelige sidste scene stirrer Cooper ind i et knust spejl og ser Killer BOB for sig, mens det afsløres, at Coopers onde dobbeltgænger har undsluppet Black Lodge, mens han selv er fanget der.

Persongalleriet

Et imponerende antal af de oprindelige skuespillere er også med i den nye sæson af serien. Der er dog visse undtagelser. Michael Ontkean, der spillede Sherif Truman, trak sig tilbage fra rampelyset i 2011, og Lara Flynn Boyle har også takket nej til at genoplive rollen som Donna Hayward. Den nye sæson af Twin Peaks har også en del nye navne i rulleteksterne som Jim Belushi, Michael Cera, Laura Dern, Robert Knepper, Matthew Lillard, Trent Reznor, Tim Roth og Naomi Watts.

Twin Peaks er i den grad en ensembleserie, så det kan faktisk være svært at skelne mellem hoved- og biroller. Den måde plottet i den oprindelige serie var skruet sammen på betød, at forskellige plotlinjer til enhver tid kunne krydse hinanden. Med det i baghovedet har du her de mest oplagte kandidater, den nye sæson vil fokusere på rangeret i forhold til, hvor vigtige de er. Du får også en opfrisker på, hvor vi sidst så dem i serien.

Kyle MacLachlan (Credit: Suzanne Tenner/SHOWTIME)

Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan)

Status: I live

Cooper, der er finurlig, men altid meget regelret (og altid ledsaget af sin trofaste båndoptager), sparker hele historien i gang i Twin Peaks. Selvom hans skæbne fremstod tvetydig i anden sæsons sidste afsnit, har Lynch lovet, at den nye sæson vil forklare, hvad der er sket med Cooper siden springet i tid (hardcore fans husker nok, at Cooper skulle forestille at være 25 år ældre i scenen, hvor han drømte om det ikoniske “Red Room.”)



Audrey Horne (Sherilyn Fenn)

Status: Sandsynligvis i live

Som Twin Peaks’ listige ballademager, og datter af forretningsmanden Benjamin Horne, var Audreys største funktion i de oprindelige sæsoner at agere kærlighedsinteresse for ingen anden end Cooper selv. Selvom serien aldrig gik så langt at forene de to (til dels på grund af MacLachlans protester over aldersforskellen mellem de to karakterer), siges det, at Audrey kommer til at spille en “kæmpe” rolle i den nye sæson, hvilket får os til at spekulere over, om forholdet endelig får en chance.



Laura Palmer/Maddy Ferguson (Sheryl Lee)

Status: Begge er døde

Udover at danne et ikonisk centrum for historien som “den døde, lyshårede pige”, blev Laura Palmer, og mordet på hende, også en katalysator for mange af de mest dramatiske plotlinjer i de oprindelige to sæsoner – inklusiv da kusinen Maddy, der lignede Laura på en plet, ankom til byen. Maddy led desværre den samme skæbne som Laura og blev myrdet af sin onkel Leland, der igen var besat af den onde BOB.



Leland Palmer (Ray Wise)

Status: Død

Efter han blev afsløret som sin egen datter og nieces morder, viste det sig, at Leland havde begået mordene, mens han var besat af det dæmoniske væsen kendt som Killer BOB, der havde haft kontrol over ham, helt siden han var barn. Efter at have tilstået til mordene, begik Leland selvmord under BOBs indflydelse.

Kimmy Robertson and Harry Goaz (Credit: Suzanne Tenner/SHOWTIME)

Andy Brennan (Harry Goaz) og Lucy Moran (Kimmy Robertson)

Status: I live

Den lettere tungnemme, men loyale vicesherif Andy fik ry for at være ham, der altid græd ved gerningsstedet – men hans bløde side var til gengæld det, receptionisten Lucy faldt for. Deres forhold blev kortvarigt sat på standby, indtil Lucy indrømmede, hun var gravid, hvorefter de fandt sammen igen og stiftede familie. Det er forhåbentlig her, vi starter igen med de to turtelduer.



James Hurley (James Marshall)

Status: I live

Laura Palmers “hemmelige” kæreste fandt oprindeligt trøst hos deres fælles ven Donna efter mordet på Laura. I anden sæson af Twin Peaks forlader James byen for at udforske verden og kørte af sted mod solnedgangen på sin motorcykel. Det er sikkert at gå ud fra, at han nok vender tilbage til byen.



Bobby Briggs (Dana Ashbrook)

Status: I live

Bobby var Lauras kæreste, da hun døde, selvom hun teknisk set bare brugte ham til at skaffe stoffer. Han havde også en hemmelig affære med den gifte servitrice Shelly Johnson, og de to flyttede sammen, da Shellys voldelige mand Leo blev skudt. I slutningen af anden sæson frier Bobby til Shelly.



Shelly Johnson (Mädchen Amick)

Status: I live

Shelly, der droppede ud af highschool og endte i et forfærdeligt ægteskab med truckeren Leo, indledte et hemmeligt forhold til Bobby Briggs. Efter Leo blev skudt og havnede i koma, lod Shelly og Bobby, som om de tog sig af ham, mens de i virkeligheden bedrev forsikringssvindel. Da Bobby friede til Shelly, indså hun, at hun ikke kunne sige ja, da hun teknisk set stadig var gift.

Den sidste scene i den oprindelige serie.



Hvad kan vi forvente?

Desværre er mange af detaljerne omkring den nye serie stadig omgærdet af mystik. De oprindelige to sæsoner efterlod flere spørgsmål end svar, men med hele 18 nye afsnit, er der tid til at binde sløjfe på nogle af seriens løse tråde.

Seriens altoverskyggende spørgsmål går på Agent Coopers skæbne. Vi ved ikke, hvor Cooper har været de sidste 25 år, men præsident for Showtime David Nevins har tidligere udtalt, at seriens nye sæson vil være centreret omkring “Agent Coopers odysse mod Twin Peaks.” Det lader også til, at Audrey Horne overlevede eksplosionen i banken, eftersom hun fortsat er på rollelisten.

Andre karakterer led en langt mere entydig skæbne i seriens oprindelige sæsoner, heriblandt Laura og Leland Palmer. Det er uklart, om de afdøde karakterer vil optræde i flashbacks eller måske i det tværdimensionale rum i Black Lodge/White Lodge. Under alle omstændigheder er deres tilstedeværelse et mørkt varsel om et Twin Peaks, der vender tilbage i topform.

Hvem fanden skal Laura Dern spille?

Laura Dern, der har optrådt i mange af Lynchs produktioner, har oplevet en karriererenæssance på TV – senest i serien Big Little Lies. I Twin Peaks har hun fået en rolle, der beskrives som værende tophemmelig og “afgørende.”

Der er allerede mange teorier om, hvilken rolle Dern skal spille, og et godt bud er, at hun dukker op i form af Agent Coopers formløse sekretær Diane, kvinden, han altid dikterer sine optagelser til over telefonen (Lynch, Frost og resten af holdet har holdt læberne hermetisk forseglede om emnet). Hun er ikke det eneste navn på rollelisten, der nævnes i forbindelse med en mulig Diane, men der er bare et eller andet helt perfekt ved ideen. Det bliver næsten en skuffelse, hvis det ikke er Dern.

De første fire afsnit af Twin Peaks: The Return er nu tilgængelige på HBO Nordic.