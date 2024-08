Evig respekt til den her fyr, der blev sparket ud fra en Slayer-koncert, men svømmede tilbage igen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Slayer er på nuværende tidspunkt i gang med bandets afskedsturné, og over hele verden valfarter fans af 80’er-metal til bandets koncerter for at høre det sidste riff ringe ud. Men de fleste af bemeldte fans (og mennesker generelt) er totale tabere sammenlignet med manden, som var modig nok til at tage en iskold dukkert for at høre et ekstranummer. Metalfans er hærdede mennesker, og det er nok egentlig bedst demonstreret gennem den her fyr, som blev smidt ud til Slayers koncert den 29. maj i Toronto og efterfølgende forsøgte at svømme tilbage.

The PRP rapporterer, at den ukendte mand blev foreviget på Instagram af Anthrax’ Scott Ian (bandet som varmer op for Slayer sammen med Lamb of God og Testament på turneen), mens han hundepadlede over Lake Ontario for at komme ind til koncerten igen efter at være blevet smidt ud. Det vides stadig ikke, hvorfor han blev smidt ud.

Hvis du ikke kender Toronto og er forvirret over, hvorfor fanden manden måtte ud af svømme for at komme ind igen, så får du lige et kort over stadion her:

Jeps, det ligger bogstaveligt talt på en ø. Der er kun én indgang, og det er via en bro. Det kan godt være irriterende, især lige inden eller lige efter en koncert. Jeg så Nickelback her sidste år, og køen for at komme ud strakte sig ud i horisonten. Hvorom alting er, så må Ukendt Fan I Anthrax-trøje (fremover henvist til som UFA) have en stålvilje og kæmpe mandsmod – som muligvis er galvaniseret af øl – eftersom han forsøgte at svømme forbi sikkerhedsvagterne. Ifølge Scott Ian og PRP kom han desværre ikke ind igen, men fik behandling for hypotermi, fordi Lake Ontario er en af de mest ubarmhjertige søer i verden, selv om sommeren.

Vi har lært nogle vigtige livslektier af UFA’s mytiske mission:

1. Find din egen vej i livet, især det handler om koncerter på umulige steder.

2. Intet er umuligt at overkomme.

3. Lake Ontario er pissekold. Lad være med at bade i den.

Vise ord.