Få dig en freaky halloween med den her Marilyn Manson-ansigtsdildo

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Australien



Marilyn Manson mener åbenbart ikke, at der nok tema-sexlegetøj i verden, og for at komme problemet til livs har The God of Fuck nu lanceret sin egen – temmelig uhyggelige – produktserie af Marilyn Manson-dildoer via sin hjemmeside. Lige i tide til Halloween! The Marilyn Manson Official Double Cross Dildo & Bag er 20,3 centimeter lang, har en omkreds på næsten fire centimeter og er udstyret med en sugekop i bunden. Nåh ja, så er den også prydet med Mansons ansigt på toppen (hovedet?) af dildoen! Hvis du er bekymret over sikkerheden ved at bruge sådan en, så understreger Mansons webshop, at malingen på dildoen er miljøvenlig, og at silikonen er hypoallergen. ”Malingen kan falme efter brug.” Så, øh, det kan man jo så tænke over.

https://www.instagram.com/p/BpF8-4ZhDEN/?utm_source=ig_embed

Manson offentliggjorde lanceringen via Instagram, hvor han skrev: ”Det her er vel… Halloween. #dickortreat”. Manson udgav for nylig albummet Heaven Upside Down. Køb en officiel Marilyn Manson Double Cross Dildo & Bag lige her. Hvorfor ikke?