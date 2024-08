Får man bedre orgasmer med en gulddildo til 90.000 kroner?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA.



Karley Sciortino er vært på programmet “Slutever”, hvor hun undersøger alverdens sex og lyst, på den amerikanske tv-kanal VICELAND. Her fortæller hun om, da hun undersøgte, om en dildo af guld giver bedre orgasmer:

Min udforskning af luksussexlegetøjets glamourøse verden begyndte med en buttplug – nærmere bestemt en buttplug til 40 kroner.

Jeg har en superbillig buttplug, der er lavet af et eller andet suspekt plastikmateriale, som jeg er sikker på, jeg får underlivsbetændelse af at bruge i længden. En dag tænkte jeg, hvorfor bruger jeg overhovedet den her? Og så gik det op for mig, at jeg er et af de mennesker, som har 40 ødelagte plastikvibratorer liggende i en kasse under sengen. De er billige, og de går hurtigt i stykker.

Vi bruger utroligt mange penge på produkter til andre dele af kroppen, men vi bliver pludselig nærige, når det handler om de kropsdele, der er orgasmerelaterede. Jeg bruger absurde summer på ansigtscremer og dyr sminke, fordi jeg passer godt på min hud. Vi får altid at vide, at vi skal investere i kvalitetsprodukter, når det handler om kroppen, men den mentalitet er underligt fraværende, når det kommer til sex. Det ses som værende glamourøst at bruge 3.000 kroner på en kjole, men det virker åndssvagt at bruge det samme beløb på et stykke sexlegetøj. Hvorfor er det egentlig sådan?

Det satte en større tankeproces i gang hos mig. Hvis jeg investerede flere penge i mit sexliv, ville det så forbedre kvaliteten af det? Hvordan ser luksussexlegetøjsverdenen egentlig ud? Eller rettere hvordan føles den?

Mit første forsøg på at finde et svar på spørgsmålet indebar en jagt på verdens dyreste vibrator: ”Inez” fra sexlegetøjsproducenten LELO. Den er belagt med 24-karats guld og koster over 90.000 kroner. Det er virkelig en dyr orgasme.

Jeg spurgte en LELO-talsmand, om en guldvibrator giver en bedre orgasme, og han svarede, at der ikke er den store forskel fra en almindelig vibrator fysisk set, men hvis man tænder på luksus, har det en psykologisk effekt. Så er en orgasme til 90.000 kroner bedre end en gratis orgasme fra hånden? Ikke nødvendigvis. Men hvis man investerer i et stykke sexlegetøj til 90.000 kroner, prioriterer man sit sexliv ret højt, og det er der både noget dekadent og oprørsk ved.

Det er selvfølgelig langt fra alle, der har råd til en “Inez”. Så jeg fortsatte min jagt for at finde et produkt, som almindelige dødelige, som jeg selv, har råd til for at give sexlivet et pift, uden det koster en arm og et ben.

Er man villig til at spendere, men i en lidt anden liga end gulddildoen, så kan sexantropologen Betony Vernon hjælpe. Hun er bosiddende i Paris og skaber smukt, håndlavet sexlegetøj – alt fra piske til ”diletter”, som er en glamourøs betegnelse for buttplugs. Hun laver også smykker, der kan bruges som sexlegetøj – blandt andet nogle utrolige guldringe, som man kan massere sin partner med og halskæder, som kan bruges til at stimulere klitoris. Hun sælger også en lækker halskæde, der består af små ringe og en stor ”pikring”, der kan bruges som en art seletøj, når man dyrker oralsex.

Sexlegetøj af Betony Vernon i Slutever.

Vernons legesager er ikke ligefrem billige – en af hendes mere prisvenlige ringe koster omkring 2.600 kroner, mens tingene i den pebrede ende ligger omkring 45.000 kroner – men det er heller ikke bare sexlegetøj. Hendes produkter er håndlavede værker i guld og sølv, og de er utroligt elegant udformede. Der er absolut intet slibrigt ved dem. De ligner noget fra en anden tid. Når vi taler om sexlegetøj, forestiller vi os tit ting, som man helst gemmer i klædeskabet, men Vernons værker er så smukke, at man sagtens kan udstille dem i stuen som kunst. Smykkerne kunne man gå rundt med til daglig, uden folk automatisk ville vide, at det er sexlegetøj. Det er kunstværker – ting man beholder og sætter pris på hele sit liv.

Når jeg ser på Betony Vernons sexlegetøj, går det op for mig, at kønsakten kan være noget helligt. Når man bruger legetøj, som det hun laver, fremhæver man det rituelle aspekt ved sex, og det tilføjer et ekstra lag til oplevelsen. Jeg tror fuldt og fast på, at smukt udformet sexlegetøj kan ændre din adfærd – det kan give dig selvtillid i sengen på samme måde, som sexet undertøj kan. Og når man går ind i ringen med dyre legesager, bliver man automatisk mere opmærksom på kvaliteten af oplevelsen. Jeg er vild med spontane engangsknald, men det er altid dejligt at tænke på, at sex også kan være noget helt særligt.