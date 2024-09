Facebook appen dræber din iPhones batteri

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.



Hvis du har lagt mærke til, at din iPhone løber tør for batteri hurtigere end den plejer, så er det muligvis på grund af Facebooks iOS app.

Medgrundlæggeren af Circa, Matt Gilligan, skrev i går, at hans Facebook app kørte i baggrunden, selvom hans iPhones refresh funktion var slået fra, hvilket normalt forhindrer apps i at være aktive, når du ikke bruger dem. Der findes et par teorier om, hvad appen laver i baggrunden – som f.eks. push notifications -, men Facebook vil ikke kommentere på dem.

Ifølge et screenshot af Gilligans batteriforbrug står Facebook appens baggrundsaktivitet for 15% af det samlede forbrug. På min egen telefon er det samme tal 29% over den sidste uge.

Apple gav alle apps mulighed for at køre i baggrunden i 2013, da de introducerede iOS 7, så Facebook kan have drænet vores alle sammens batterier i mere end et år.

“Ved mindre en app afspiller lyd i baggrunden, er Apple normalt ret strikse med at lade apps udnytte baggrundsaktivitet på den her måde,” siger sikkerhedsforskeren Jonathan Zdziarski. “Det er en ret åbenlys måde at udnytte iOS på, og det er ikke overraskende, at det tærer på batterilevetiden.”

En talsmand for Facebook bekræftede over email, at selskabet er klar over problemet og undersøger det nærmere. “Vi er i gang med at se nærmere på det og håber at kunne løse det snart,” skrev talsmanden. Facebook må have travlt i øjeblikket. I forgårs var der for eksempel en fejl på Facebooks mobilside, der lod brugere se antal views på både deres egne og andres posts.

Apple har afvist at kommentere på sagen til Motherboard.

Men du venter på, at Facebook får løst problemet, er der ikke meget andet at gøre, end hvad Zdziarski foreslår: “afinstaller Facebook.”

