Facebook-tosserne kæmper også på Kvindernes Internationale Kampdag

Lad os bare slå fast fra begyndelsen af denne artikel; nok er vi nået langt med ligestillingen i Danmark, men nej, vi har ikke opnået ligestilling mellem mænd og kvinder.

Siden 1974 har Danmark ellers markeret Kvindernes Internationale Kampdag fast hvert år. Dagen, som har til formål at henlede vores opmærksomhed på kvinders manglende ligestilling. Det til trods er mulighederne ikke lige for mænd og kvinder i Danmark.

En spritny rapport fra Institut for Menneskerettigheder slår blandt andet fast, at næsten hver anden kvinde har oplevet én eller flere former for diskrimination på arbejdsmarkedet i forbindelse med graviditet og barselsorlov. En del kvinder oplever for eksempel, at de har fået mindre ansvar eller er blevet degraderet, når de vender tilbage fra orlov. Kvinder er selvfølgelig langt fra de eneste, der bliver udsat for diskrimination, det gør – bare for at komme med et eksempel – mænd også.

Men nu har vi altså den her dag, den 8. marts, hvor vi retter fokus på kvinders rettigheder. Kampdagen får lov at fylde i medierne – også de sociale – hvor debatten om ligestilling får ekstra gas i en dags tid. Og det er fedt! Det er fantastisk, at debatten om kvinders rettigheder breder sig ud over de sædvanlige blogs, hvor “røde feminister” og “blå feminister” året rundt diskuterer ligestillingen hidsigt. For ja, blandt feminister kan man også være både moderat og rabiat.

Men det, der er med debatten i kommentarsporene på danskernes favorit-sociale medie, Facebook, er, at den kan blive så uskøn. Den skuffer sjældent, hvis man leder efter en følelse af forargelse eller et godt grin, og ofte så, ja, skuffer den bare. Det gør sig selvfølgelig også gældende på Kvindernes Internationale Kampdag.

På denne dag, hvor vi bør nedbryde fordommene, komme diskrimineringen til livs og diskutere sagligt, hvordan vi kan opnå ligestilling, har de, der tydeligvis ikke har interesse i førnævnte, nemlig stadig adgang til tasterne. Og i ligestillingens navn taler de om sindssyge feminister og sender pigebørnene i køkkenet. I stedet for at se indad og tage aktiv del i at sikre ligestilling i Danmark, peger de fingre og diskriminerer ikke blot kvinder, men hele den arabiske verden og de brune kvinder i Danmark. Ja, der er også problemer med ligestillingen blandt etniske minoriteter i Danmark, men retfærdiggør det virkelig at ignorere eller ligefrem latterliggøre kampen for ligestilling for alle kvinder i Danmark?

Det er selvfølgelig ikke kun mænd, der tosser rundt i kommentarsporene på Facebook. Paradoksalt nok kan man på denne kampdag for ligestilling se kvinder bede mændene om at lade være med at blande sig i debatten eller simpelthen ønske, at verden forbliver ulige, men til kvindernes fordel ud fra devisen, at nu må det være vores tur.

Så man bliver ærgerlig, når man læser kommentarsporene på Facebook på Kvindernes Internationale Kampdag, men vi kunne alligevel ikke dy os. Og du får heller ikke lov at slippe for galskaben; her er nogle eksempler:

“God kampdag til mænd”

Kvinderne har fået magt nok, kvindekampen er unødvendigt tidsspilde, og feminismen dør i 2016, mændene har været spydige på tasterne i dagens anledning. “Nyd jeres latte og jeres latterlige idéer om ligestilling,” lyder det fra en. Og så er der selvfølgelig eksperterne, som ved alt om kvindens biologi, og hvordan hormoner og børn påvirker kvinder.





Det kan være svært at tyde på de sociale medier, hvor meget blink i øjet, en kommentar rummer. Uanset om følgende er to slatne jokes eller reelle holdninger, så kan vi ikke lade være med at sukke dybt og opgivende herinde på redaktionen.



De islamkritiske opportunister



Vores tur på Facebook viste os også, hvad vi måske ikke burde have været overraskede over; at Kvindernes Internationale Kampdag hurtigt kan vendes til at være endnu en dag, hvor der spredes had mod muslimer og den mellemøstlige del af verden på Facebook. Det er meget lidt konstruktivt at reagere på diskrimination med diskrimination.



Farligt at være en lækker kvinde



I kommentarsporet til Jyllands-Posten-artiklen “Skidt med ligestillingen – derfor vil kvinder gerne være smukke” (som egentlig handler mere om skønhed end om kvindekamp) får arabere også lige en sviner. Og så får vi forklaret, hvorfor det hverken dur at være smuk eller grim, når man er kvinde.

Og nu er det altså vores tur



Det hedder selvfølgelig Kvindernes Internationale Kampdag. Nogle af os har måske misforstået det som, at det handler om at kæmpe for, at kvinder og mænd reelt har lige muligheder. Men det handler tydeligvis om, at kvinder bør overtage verdensherredømmet, eller, verdenskvindedømmet, må det så hedde. Det er klart.

Mændene skal faktisk helst tie stille på denne kvindernes dag, hvis det står til Henriette, som er meget vred over, at Radio24syv har valgt at interviewe en mandlig feminist.



Suk.

