De hemmelige facebookgrupper, hvor folk betaler for tjenester med sex

Alejandra* er ikke sexarbejder. Hun har ikke sex med fremmede for penge og står ikke på et gadehjørne om aftenen og venter på kunder. Til gengæld havde hun for nylig sex i en halv time for at få gratis internet. Sagen er den, at hun ikke tjener nok til at kunne købe de ting, hun ønsker sig – som et marmorsofabord, whiskyflasker, en vaskemaskine eller wifi. Alejandra elsker også at have sex – så længe hun får lov til selv at vælge sin partner, selvfølgelig. Hun og et stigende antal andre mexicanere kombinerer de to ting – at bytte sex for ting og tjenester.

Screenshot via ofrezcoacambio.com.

[Oversættelse fra spansk: Jeg reparerer ting i bytte for sex.

Jeg kan reparere elektronik, rense computere for virus og spyware og hjælpe med opsætningen og den slags.

I bytte for: sex. Jeg reparerer dine ting i bytte for uforpligtende sex.

Valuta: Elektronik og computere.]

Byttehandlen er selvfølgelig et koncept, der går helt tilbage til før pengenes tid. Hvis man godt kunne tænke sig lidt ekstra køreundervisning i bytte for en halv times sex, så er det kun et par klik væk på nettet. Det foregår overalt i verden, men det er en mere udbredt tendens i lav- og mellemindkomstlande – ligesom mit hjemland, Mexico.

Jeg var nysgerrig på, præcis hvad der bliver byttet for hvad, og hvad for en slags mennesker der dyrker det, så jeg jeg lavede en falsk konto på den mexicanske Craigslist, Facebook og den spanske byttehandels-hjemmeside ofrezcoacambio.com med brugernavnet “Pancho”. Craigslist er ikke som sådan en særligt sexet side i sammenligning med andre byttehandelshjemmesider. For eksempel var der en kvinde, som søgte en samtale om litteratur i bytte for sex. Hun beskrev sig selv som en “ensom sjæl, som ikke ser ned på folk” og som “en forfatter, der kæmper for at slå igennem.” Hendes annonce reklamerede ikke eksplicit for sex, men den var kategoriseret under ‘personligt’ kategorien på Craigslist, lige under fanerne ‘Kvinde søger mand’ og ‘Uforpligtende møder’.

Screenshot via ofrezcoacambio.com.

[Gratis!!! Arbejdsløs gartner..

Gratis!! Havearbejde for sex. Kontakt mig, hvis du er diskret…

…Gartner som tilbyder tjenester til kvinder mellem 18 og 50 i bytte for sex. Jeg kan rydde op i din have og beskære dine træer helt gratis. Byttehandel, økonomisk hjælp eller hvad du vil kalde det. Diskretion udbedes. Alder: 40]

Det næststørste byttenetværk i Mexico er ofrezcoacambio.com. Selvom de fleste af sidens brugere tilsyneladende er fra Spanien, så er der ingen mangel på Mexicanske annoncer. Man finder for det meste liderlige gartnere, computernørder og vvs’ere, som tilbyder at fikse din have, din tablet eller dine vandrør til gengæld for en lille smule ømhed. Du finder dem ved at skrive “sex” i søgefeltet.

Det bedste sted at finde tjenester for sex i Mexico er dog uden tvivl Facebook. For et par år siden lavede en fyr ved navn Alex* en lukket gruppe med samme formål. Beskrivelsen går: “INGEN PENGE… kun ting eller tjenester i bytte for sex. Hvis man tilbyder at betale med penge, bliver man smidt ud af gruppen. Vi er rare, respektfulde mennesker. Det er op til det enkelte medlem at vurdere, om byttehandlen er fair eller ej, og om han eller hun er villig til at acceptere den. Ingen inbox stalking! Hvis du gør det, bliver du smidt ud af gruppen. Ingen personer under 18 år. Hvis du oplever at et medlem er useriøs eller ikke betaler, så rapporter ham/hende.”

Det var her, jeg mødte Alejandra på 26 år, hvis lejlighed er fyldt med ting, som hun har fået i bytte for sex – lige fra hendes seng til den wifi-forbindelse, hun benytter til at chatte med mig. Den blev hacket af en flink ung mand, som bad om en halv times sex med hende for arbejdet. “Jeg betragter ikke mig selv som sexarbejder. Jeg beder ikke om penge. Jeg får bare ting for at have sex med dem, jeg vil,” skriver hun til mig.

Min research i gruppen blev afbrudt, da et af medlemmerne fandt ud af, at min profil var falsk, hvorefter jeg blev smidt ud bare tre dage efter, jeg var blevet medlem.

[“Jeg tilbyder en halv time imod alle slags tjenester”]

Selvom Alejandra tilbyder en halv times sex i bytte for et internetkodeord, så er de fleste personer, som tilbyder sex for tjenester, i en meget sårbar position. Mange kvinder, som lever i ekstrem fattigdom, gør det for at kunne dække deres basale leveomkostninger. Mexicos Institut for Offentlig Sundhed har udgivet en rapport med titlen“Compensated Sex: A practice at the heart of young Mexican women’s vulnerabilities (STI/HIV/AIDS)”, som behandler den sårbare side af byttehandlerne.

“I en undersøgelse fra Guadalajara noterede fokusgruppen de følgende situationer, hvor sex for tjenester forekommer: ‘unge heteroseksuelle mænd, der har sex med mænd i bytte for gaver,’ ‘ubetalte prostituerede – unge kvinder, der har sex i bytte for ting eller tjenester,’ eller ‘unge kvinder, der er villige til at have sex som betaling for stoffer,’” fremgår det af rapporten.

Den sociale stigmatisering er en anden faktor, som bidrager til sårbarheden af de mænd og kvinder, som tilbyder sex under de her forhold. “Kulturelt set er det meget svært for unge mexicanske kvinder at acceptere, at de har haft sex uden for de traditionelle normer og især, at de har haft sex som betaling for noget. De risikerer den sociale stigmatisering fra omverdenen, som for eksempel at blive stemplet som golddiggere eller ludere – begge termer, som blev brugt af de unge mænd i vores fokusgrupper,” fremgår det i rapporten.

I et af interviewene, som indgår i rapporten, siger en kvinde: “… der er altid en frygt for at stå tilbage med ingenting. Der er ikke særlig mange jobs derude, og dem der er, er som regel ikke ret gode. Så når en mulighed byder sig, så er man bare nødt til at acceptere det [og have sex som betaling].”

Grænsen mellem byttesex under tvang og som frivillig handling er meget sløret. De fleste undersøgelser af pengeløse sextransaktioner viser, at selve handlingen er tæt knyttet til både fattigdom, vestlig forbrugerkultur og den dybe økonomiske kløft mellem mænd og kvinder i Mexico.

“En internetforbindelse koster mindst 500 pesos (190 danske kroner), og den her fyr kunne hacke kodeordet, så jeg kan bruge min nabos wifi, mod en halv times sex. Det er den bedste investering, jeg har lavet i mit liv,” fortæller Alejandra.

* Navnene er blevet ændret

