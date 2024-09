Fastfood er fyldt med ftalater man finder i badeforhæng og neglelak

Vores kollektive kærlighed til forarbejdede fødevarer, der er billige og lette at lave, har en bagside. Maden indeholder nemlig ingredienser, der ikke normalt figurerer i naturen.

Uanset hvor lækkert og afhængighedsskabende det meste fastfood er, ved vi alle sammen nok godt, at det er fuld af kemi med obskure navne, der ikke kan staves af menigmænd. Og nogle af disse stoffer egner sig ikke rigtigt som menneskeføde. Som sædvanlig, er der altid nogle forbistrede videnskabsmænd, der sætter sig for at finde ud af, præcis hvad der foregår i vores sesamboller – og de har ikke gode nyheder.

I en nyligt offentliggjort videnskabelig artikel med titlen “Recent Fast Food Consumption and Bisphenol A and Phtalates Exposures among the US Population” kunne en gruppe forskere afsløre, at de havde fundet en direkte sammenhæng mellem indtagelsen af fastfood og den gruppe af kemikalier, vi kender som ftalater.

Ftalater bliver blandt andet brugt i produktionen af badeforhæng, i emballage til medicinalindustrien, legetøj, sæbe og neglelak. Mums. De mistænkes også for at være sundhedsskadelige og for at forårsage fysiske deformiteter, problemer med fertilitet, bestemte kræftformer, og hæmmet penisvækst.

Efter at have analyseret urinprøverne fra næsten 9000 forsøgspersoner henover en periode på syv år, kvantificerede forskerne testpersonernes seneste 24 timers fastfood indtag. Forskerne fandt ud af, at de personer, der spiste meget fastfood, havde en betydeligt højere mængde af ftalater i kroppen.

Ftalaterne bliver ikke pumpet ind i maden med fuldt overlæg ligesom med Subways notoriske “yogamåtte”-tilsætningsstof. Forskerne mistænker ftalaterne for at finde vej til fødevarerne via industrimaskiner, der bliver brugt til at forarbejdede fødevarer, og via fabriksarbejderes gummihandsker.

Ami R. Zota, artiklens hovedforfatter, udtalte til Bloomberg, at på grund af manglen på forskning i ftalaterne – hendes hold er de første til at påvise en sammenhæng mellem ftalater og fastfood – er de stadigvæk allestedsnærværende og stort set uregulerede.

“For nuværende er der ikke mange muligheder for personer, der ønsker at nedsætte mængden af ftalater, de udsættes for,” sagde Zota, “og der er heller ikke så meget regulering på området.” Hun tilføjede, at den eneste sikre måde at undgå at spise ftalater er ved at holde sig til friske, økologiske frugter og grøntsager. “Hold dig til den lave ende at fødekæden”.