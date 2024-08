Father John Misty har fordømt alle musikblogs

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Vi er overvældet af sorg. Via et nu slettet Facebook-opslag har Father John Misty – vores Nordstjerne, vores raison d’être – fordømt det noble musikblogger-erhverv. Vi har det egentlig okay, alt taget i betragtning. Her er, hvad han sagde:

Unnecessary as this may be, it’s come to my attention that my music has been adopted by a certain online faction that has seen fit to interpret and present it via its own ideological prejudices.

Jeg mener bare, det virker i hvert fald, som om Father John Misty, der angiveligt er noget af en læsehest, når det kommer til musikblogs, bare reagerer på dagens nyheder – altså at Taylor Swift har truet med at sagsøge en mindre musikblog, fordi de sammenlignede hende med Hitler. Jeg elsker også aktuel humor, FJM.

Though I am in no way affiliated with this group and have made numerous attempts to distance myself from its rhetoric and agenda I still feel the need to roundly denounce it, so with the help of my legal team and much prayer, here goes: music blogging is and always has been entirely unacceptable in a civic society—as is anyone who claims to be a music blogger or associates with music blogging.

Evigt-udvidende, galaktisk diss. Taylor angriber en blog. FJM angriber blogging. Ouch. Av. Jeg er målløs (men: “much prayer” – lmfao, grineren, Josh).

Music blogging’s very foundation is inequality—pathologically bent on sustaining the supremacy of one class of music over another based solely on its immutable traits. It is unwelcome here. Thank you all very much.

Hmpf. Damn. Selvfølgelig er vi alle sammen lidt oprørte lige nu, men gad vide om…har FJM en reel pointe? Konceptet “kanon” er, i sagens natur, patriarkalsk og bygger på de samme arbitrære vurderinger af værdi, som musikblogging – med sit fortaleri for hvad der er “buzz” og “hype” – bygger på. Jeg føler mig hægtet af. Father John Misty har ledt mig i vildrede. Den menneskelige manifestering af “made u think” har gjort sit værste. Han har fået mig til at tænke. Se et screenshot af det oprindelige opslag her.