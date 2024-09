FBI afslører børnepornosager i Danmark, Grækenland og Chile

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Motherboard

I begyndelsen af 2015 udførte FBI en hackingkampagne af hidtil usete proportioner, hvor de inficerede mindst tusind computere med malware. Computerne havde alle besøgt en bestemt børnepornoside. Motherboard har erfaret, at indgrebet er en del af Operation Pacifier – en stor efterforskning af børneporno på det såkaldte ‘dybe net’.

Operation Pacifiers globale omfang er efterhånden blevet tydeligt. Medier i både Grækenland og Chile har rapporteret om anholdelser med forbindelse til sagen, og derudover har Motherboard opdaget en præsentation fra Europol, som indikerer, at de danske myndigheder har anholdt dusinvis af individer som en del af efterforskningen.

I august sidste år anholdt den græske enhed for bekæmpelsen af cyberkriminalitet en 21-årig mand og anklagede ham for besiddelse og distribution af børneporno. Ifølge det græske medie ekathimerini.com blev manden anholdt på et hotel i byen Ilia som en del af en efterforskning, som “de internationale myndigheder har givet dæknavnet Pacifier.”

Artiklen uddyber, at efterforskningen var baseret på information, som FBI havde skaffet og derefter frigivet til de lande, som de mistænkte opholdt sig i. Ifølge en anden græsk artikel var den pågældende børnepornoside en skjult tjeneste under browseren Tor. Ifølge samme artikel blev serveren bag siden beslaglagt af de amerikanske myndigheder.

I forbindelse med at en mand blev anholdt i sidste uge for besiddelse af børneporno som et led i Operation Pacifier, har flere chilenske medier nu identificeret den omtale side som ‘Playpen’.

Præsentationen, Motherboard fandt frem til, er udfattet af lederen af Europol, Rob Wainwright, og beskriver Operation Pacifier som en “succesfuld infiltration og teknisk efterforskning” af en skjult Tor-side. Ifølge præsentationen har Operation Pacifier afdækket 3229 børnepornosager, hvoraf 34 er i Danmark.

En talsperson fra Europol har bekræftet ægtheden af præsentationen, men afslog at svare på yderligere spørgsmål angående Operation Pacifier. (Europol afslog også Motherboards anmodning om at få yderligere indsigt i dokumenter relateret til Operation Pacifier). Det danske politi afviste ligeledes at kommentere på sagen.

Ovennævnte sager udspringer af FBI’s infiltration af Playpen i februar 2015, som bevismateriale fra retten i USA beskriver som “den største, tilbageværende børnepornoside i verden, som myndighederne kender til.” Efter at have overtaget Playpen brugte FBI et hackingværktøj i et forsøg på at identificere brugerne af siden. Værktøjet kan identificere det givne måls IP- og MAC-adresse såvel som en række andre tekniske informationer, men det er ikke offentligt kendt, hvordan værktøjet præcist fungerer.

I 13 dage styrede FBI Playpen fra deres egne servere i Virginia for på den måde at kunne identificere potentielle pædofile. Forsvarsadvokater i én af de pågældende sager i USA har argumenteret for, at FBI praktisk talt selv har distribueret børneporno ved selv at styre siden.

Et dokument fra en af de relaterede sager i USA hævder, at FBI identificerede omkring 1300 IP-adresser i den periode. Ved en anden lejlighed har den amerikanske regering offentliggjort, at der er rejst 137 nye sager i landet.

Operation Pacifier har muligvis også ført til sager i Tyrkiet og Colombia. Motherboard har fundet frem til en anden præsentation – denne gang fra det colombianske politi –, som indeholder adskillige referencer til Operation Pacifier. FBI har dog ikke svaret på vores henvendelse om, hvorvidt det er en del af deres efterforskning. En anholdelse i Tyrkiet i december 2015 var også baseret på en IP-adresse, som FBI havde skaffet og videregivet til de lokale myndigheder. Det tyrkiske politi i Edirne-provinsen afviste at svare på spørgsmål og forklarede, at den tyrkiske lovgivning forhindrede dem i at udtale sig.

FBI afslog at kommentere på sagen.

I Motherboards oprindelige rapport om FBI’s hackingværktøj forklarede Colin Fieman, som er forsvarsadvokat i en af de pågældende sager i USA, at dommerkendelsen til brug af hackerværktøjet “praktisk talt autoriserer et ubegrænset antal søgninger imod uidentificerede mål, hvor som helst i verden.”

Set i lyset af de netop offentliggjorte, internationale sager lader det også til at være tilfældet.

Med bidrag fra Emiko Jozuka.

