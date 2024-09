Fem-årig dreng fik sig en overraskelse da han fandt methamfetamin i et Kinderæg

Hvem fanden har brug for økologiske æg, når man kan få Kinderæg? Det italienske chokoladeæg gemmer trods alt et lille legetøj bag den fristende chokoladeskal.

De hemmelighedsfulde æg er populære i Europa, men i USA er de forbudt. Det lille stykke legetøj, der ligger gemt i en gul plastik “æggeblomme”, bliver nemlig anset for at være en trussel mod de amerikanske børns evne til at trække vejret. Men her i Europa kan børnene kløjes i plastik og æde sig mætte i blandingen af hvid og mørk chokolade, så meget de overhovedet lyster.

Og nu er der nyt fra Nordirland, der nok ikke vil gøre det lettere at sælge Kinderæg. Her fik en dreng sig for nyligt en kæmpe overraskelse, da han fandt of åbnede plastikbeholderen fra et Kinderæg: En pose methamfetamin.

Den fem-årige legede med sin ældre bror i den nordirske by Limavady, da han ifølge Metro fandt et eksemplar af de gule plastik æggeblommer fra Kinderæg, der var gemt væk i en busk. Barnet åbnede forventningsfuldt ægget, men hvor man typisk finder et lille stykke legetøj, fandt han i stedet en pose med hvidt, krystalliseret pulver. Heldigvis overrakte han posen og indholdet til sin far, der med det samme indleverede drengens fund til det lokale politi.

“Indholdet i posen, der blev fundet i et legetøjsæg, menes at være methamfetamin,” udtalte politiassistent Colin Shaw på Facebook.”Den relativt lille mængde narkotika vil nu blive destrueret af politiet.”

“Denne hændelse er noget, der virkelig går os på. At tackle brugen og salget af illegale stoffer er en prioritet for os, og muligheden for at noget, der er så potentielt farligt, er blevet efterladt et sted, hvor børn har kunnet finde det, er dybt foruroligende.”

Politibetjenten Alan Robinson udtalte: “Som far ved jeg, hvor fristende Kinderæg og deres indhold kan være for børn.”

Heldigvis er de fleste børn i femårsalderen ikke til hårde stoffer.

Hændelsen sender tankerne hen på de utallige vandrehistorier – fra især USA – der beskriver, hvordan børn har fået slik tilført gift eller barberblade. Historier, der for det meste ikke er hold i. Men det nylige fund af methamfetamin i Kinderæg er ikke den eneste uheldige Kinderæg hændelse, der har ramt nyhedsfladen.

For et par uger siden blev en mand arresteret i Gloucester i England for at have været i besiddelse af Kinderæg fyldt med crack, kokain og andre stoffer. Han blev anholdt og sigtet for besiddelse med henblik på videresalg.

Det kan derfor godt være at amerikanerne har god grund til at opretholde deres forbud mod de overraskende æg. Og hvis folk bliver ved med at fylde dem op med narkotika, går der nok meget længe, før de amerikanske myndigheder ændrer holdning og gør det muligt for de amerikanske børn at opleve den voldsomme spænding, der er forbundet med åbningen af en Kinder overraskelse.