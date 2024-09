Fem unge muslimer fra Aalborg inviterer os indenfor i deres lokale moské

I Danmark har vi over 150 moskéer og islamiske bedesteder. Moskéerne har de seneste år været genstand for stor debat, og for mange danskere er de stadig omgærdet af en vis mystik. For andre er moskéen en stor – og helt almindelig – del af hverdagen. Fem af dem er Amina Elmi på 22, Maryam Alhajj på 20, Mohammad El-Sayed på 24, Shakerullah Nazari på 22 og Tasmia Parveen på 23. De er alle praktiserende muslimer fra Aalborg, og i et fotoprojekt inviterer de hele verden med indenfor i deres lokale moské.

Billedserien er et udpluk fra fotoudstillingen INDENFOR, der åbner på fredag i Aalborg. Bag fotoprojektet og udstillingen står Sidsel Stenbek Andersen og Stinus Duch, som sidste år tilbød unge muslimske mænd og kvinder at deltage i et workshopforløb, hvor de blev undervist i at fotografere og fortælle historier med fotografi.

“Projektet udspringer af, at vi mener, der er en meget ensidig dækning fra mediernes side af det her emne, som vi gerne vil udfordre ved at lade dem, det handler om, fortælle deres side af historien,” siger Sidsel Stenbek Andersen.

Og fordi de ofte oplever, at det er den ældre generation, der får taletid – for eksempel gennem den ældre imam – ville de gerne give ordet til den unge generation.

“Deltagerne gav selv udtryk for, at de savnede et sted og en måde at deltage i debatten om det her emne. De havde lyst til at fortælle deres version,” siger Stinus Duch, som selv er uddannet fotograf fra fotoskolen Fatamorgana.

Projektet giver et indblik i en hverdag med bøn og fordybelse, hygge og ungdomsliv. Og for projektlederne var det enormt vigtigt netop at få hverdagens øjeblikke med.

“Man kunne sige, at folk da bare kan tage hen og besøge en moské. Men der ser vi en fordel i, at det, de oplever på udstillingen, det er moskéen set gennem deltagernes øjne, og det er et andet blik, du bliver præsenteret for, når du ser det fra deres synspunkt,” siger Sidsel Stenbek Andersen.

Udstillingen INDENFOR åbner fredag den 24. februar i HUSET i Aalborg og løber frem til den 26. marts. Vi bringer her 10 fotografier med fotografernes citater.

“Jeg ville fremhæve den her abaya, som nogle muslimske kvinder går i. Det er en sort heldragt. Man tager den ofte på i moskéen, fordi den tildækker mere end andet tøj, og nogle gange er der udsmykning på, som er meget flot. Især nu, hvor der er så meget tale om muslimske kvinder og deres påklædning, så synes jeg, at det kunne være ret fedt at vise det på en ny måde.” – Amina Elmi

“For mig handler moskéen om fordybelse og det, at man har tid til sig selv – spirituel kvalitetstid. På billedet er der ikke nogen omkring mig, det er bare mig og bogen ved min side.” – Mohammad El-Sayed

“Det er ret hyggeligt at sidde og drikke sin kaffe, kakao, eller hvad end det er, og læse. Og så er det ret hyggeligt at sidde nede på gulvet, jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er bare ret hyggeligt.” – Tasmia Parveen

“Det er min søster. Hun sad der bare. Der var alle mulige, hun kunne hænge ud med, der var tv, playstation, tavle og alt muligt, hun havde mulighed for at lave, men hun sad der bare. Det var åbenbart lige det, hun havde brug for, og det er der jo også plads til i moskéen.” – Maryam Alhajj

“Jeg ville vise, at moskéen indeholder flotte ting. Især gulvtæpperne har nogle farver, man ikke ser så tit. Man kommer lidt tættere på den der moskéfølelse ved at stå på gulvtæppet. Man kan ikke se udefra, at det her er en moské, men tæpperne er med til at skabe en moské-vibe.” – Amina Elmi

“Den her bænk, den stod bare der ude i ingenting op ad skuret. Jeg forestillede mig en gammel mand komme gående med sin stok og sætte sig på bænken og tænke over livet, ligesom en filosof på en måde. En mand, der reflekterer over sit liv; hvad har han været igennem, hvad har han opnået?

På den måde reflekterer det tilbage på moskéen. Det er også det, vi altid gør, når vi kigger fremad. Hvad har jeg opnået, hvad vil jeg opnå? En del af det at være muslim er hele tiden at forbedre sig. Har du gjort nogle gode gerninger, har du gjort noget for dit samfund, har du gjort noget for dine medmennesker, har du gjort noget for din familie, har du gjort noget for dig selv? Det er de ting, jeg kom til at tænke på, da jeg så bænken.” – Shakerullah Nazari

“Vi overnattede i det store bederum i moskéen, og så var der kamp om at sove ved radiatorerne. Det er meget sådan, at hvis man skal et eller andet i moskéen, så skal man bryde, altså hvis man lige skal vise sig lidt frem eller sådan, nærmest en manddomsprøve.” – Mohammad El-Sayed

“Jeg er lidt vild med den her kæde og det her med at se, at der er forskellige farvekoder i Koranen. Man øver sig i at læse Koranen flot, og de forskellige farvekoder de repræsenterer forskellige måder at udtale ordene på. Det kan give en helt anden betydning af det, man læser, hvis der kommer en smule ændring i måden, man udtaler det på.” – Tasmia Parveen

“Billedet er taget udenfor moskéens indgang. Det regner. Jeg synes, ikke det er passende, at det her er indgangen til noget så fredeligt som en moské. Vi har en indgang, som ikke harmonerer sådan rigtig. Det er jo et sted, hvor man får lov til at reflekterer, være sig selv og tilbede sin gud.” – Shakerullah Nazar

“Det viser diversiteten i moskéen. Pigerne har alle sammen den samme nationalitet, samme alder og er kommet af samme grund, men det kan man ikke se. De går fuldstændig forskelligt klædt, og de sidder også på forskellige måder, det, synes jeg, er sjovt.” – Maryam Alhajj