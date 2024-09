Fernet-Branca har lanceret en mikrobryg, og den lyder faktisk ret god

Nyt år, ny øl.

I en tid hvor alle fra 80’er ikoner til svenske kultbands lancerer deres egne øl, sker det sjældent, at en bryg uden popkulturelle referencer finder vej til markedet,

Men en ny øl er nu dukket op fra et mørkt vandhul bestående af hemmelige urter krydset med byg, malt og bobler. Navnet er Fernetic, og som du måske nok har gættet, er det en øl inspireret af Fernet-Branca.

Smagen beskrives som “mørk og rugende, med en stærk aromatisk karakter”, hvilket sandsynligvis er måden, de fleste Fernet-drikkere ser sig selv. Præcis som med navnebroderen er kombinationen af urter, rødder og krydderier mere eller mindre hemmelig, men Fernetic indeholder ifølge producenten i hvert fald rabarber rod, pebermynte, safran, malurt, kvan, stjerneanis og “14 andre ingredienser”.

Øllen er et samarbejde mellem Chicago-bryggeriet Forbidden Root og Eduardo Branca, som er sjette generations arving til Fernet-Branca-tronen. Formålet med deres alliance var at “oversætte Fernet-Branca-oplevelsen til en øl uden at gå på kompromis med det, der karakteriserer en øl”.

Vi skal lige understrege, at der ikke er hældt Fernet i øllen — Fernetic er en black ale med en alkoholprocent på 8,4, og den hylder den 145 år gamle digistivo-opskrift ved at indeholde nogle af de samme smage.

Og hvad sker der så, når Generation Y’s kærlighed til Fernet kolliderer med Generation Y’s kærlighed til mikrobryg? Svaret: Overvældende entusiasme på de sociale medier. Ikke så overraskende.

Så er du til meget bitter øl og bitre mennesker, der ruller med øjnene, når du fortæller dem, at du kan lide Fernet og mikrobryg, så er den her øl lige noget for dig.