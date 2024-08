Festivalen Broccoli City fik Washington DC til at gå amok i weekenden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Den Washington DC-baserede musik- og miljøfestival Broccoli City nåede sit zenit over weekenden. Hvis man har været til festivalen over i løbet af dens fem-års eksistens, ved man, at der næsten er garanti for en kold og våd tur i smatten, når man besøger USA’s hovedstad i april. Men for en gangs skyld var vejrguderne milde, og publikum fik en stjernespækket oplevelse under en varm forårssol.

Den nye dancehall-stjerne Hoodcelebrityy indtog scenen tidligt på dagen for at præsentere festivalgæsterne for hits som “Walking Trophy”. Den højtelskede lokale rapper Lightshow var helt tydeligt på hjemmebane under sit set. Rich the Kid fik folk til at rocke med til “New Freezer”. Energien på stadionet nåede vilde højder under den tre timer lange R’n’B-maratonforestilling, hvor Daniel Caesar og H.E.R. foldede sig ud, først med favoritter fra deres individuelle bagkataloger og til sidst sammen på “Best Part” fra Freudian. Og så havde Nipsey Hussle fået den fremragende ide at optræde foran en stor skærm med et billede af Kanye West iført en ”Make America Great Again”-hat, mens han fremførte “FDT”.

Det fik alt sammen stemningen til at syde, men det hele kogte for alvor over under Broccoli City, da Cardi B endelig indtog scenen – hun havde i forvejen annonceret, at det ville være hendes sidste optræden, inden hun går på popstjernebarsel. Det er ingen hemmelighed, at Cardi er højgravid, men når man ser hende flyve i hæsblæsende tempo fra “Drip” til “Bartier Cardi” til “Bodak Yellow”, er det meget tydeligt, at Bronx-rapperen er kommet for at blive. Invasion of Privacy har kun været ude i knap en måneds tid, men publikum til koncerten kunne teksterne udenad, og det er soleklart, at hun for længst har cementeret sin status som superstjerne. Det er meget få stjerner, der kan gøre hende kunsten efter, og det føltes også på mange måder som en stemningsmæssig mavepuster, da Miguel og Migos bagefter gik på scenen og skulle forsøge at følge op på Cardis kraftpræstation. Hun lukkede mere eller mindre festivalen ned, tre timer før den sluttede.

Hvis man ikke havde mulighed for selv at komme til Broccoli City, så har Jacques Dupri heldigvis fanget nogle af festivalens højdepunkter med sit kamera. Du kan tjekke billederne fra Broccoli City Festival 2018 ud herunder.