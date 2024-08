Fidget Spinner-telefonen er det værste, der er sket siden Fidget Spinneren

Efter at have været en eksplosiv mani, en hypnotisk propagandamaskine, og endda en sender af hemmelige beskeder har fidget spinneren nu forvandlet sig til den eneste tingest, som vi elsker endnu mere end mobiltelefon. Ifølge Quartz kan man nu nyde fidget spinnerens herligheder uden at lægge den fra sig for at skrive eller ringe til nogen, hvis det altså nogensinde er et behov, du har haft.

Elektronikfirmaet Chilli International fra Hong Kong har åbenbart lanceret en fidget spinner-telefon af en eller anden grund. Den koster kun 20 dollars (140 kroner) og kan fås i seks forskellige farver, inklusiv best-Starburst-flavor pink.

Videos by VICE

Hvis du af en eller anden grund har lyst til at købe agregattet, så er det værd at vide, at selvom den er lille, så virker den faktisk. Takket være Reddit ved vi, at den har en lille knap, der låser telefonen op, den viser dato og klokkeslæt, og den kan både ringe og sende sms’er – men ifølge Verge, er det også alt man får. Desværre ser det ikke ud til at man kan oplade den ved at spinne, hvilket ellers ville have været for sygt.

Fidget-telefonen er indtil videre kun tilgængelig i Indien, men Quartz fortæller, at Chilli også vil sælge den online.

Hvis du, eller nogen du kender, seriøst overvejer at købe en, så husk at a) nej, fidget spinnere har ingen positiv effekt på ADHD, b) små børn risikerer at blive kvalt i dem og c) dillen er stort set gået over. Det ville nok være sjovere at grave din gamle Tamagotchi frem fra gemmerne i stedet.