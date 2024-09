Filippinernes kirkegårds-slum

Ligesom mange andre asiatiske lande har Filippinerne i løbet af de seneste to årtier oplevet massiv økonomisk vækst. Efter en periode med undtagelsestilstand og streng kontrol med landets landlige provinser flyttede mange fattige landarbejdere til hovedstaden Manila i 1980erne i deres søgen efter en bedre tilværelse. Men mange af dem forblev på kanten af samfundet, og på kanten af selve byen. Og i takt med at byens indbyggertal steg, begyndte slumområder at dukke op.

VICE Japan tog til Manila for at undersøge forholdene i et af disse slumområder: Navotas Cemetery, hvor 6000 mænd, kvinder og børn lever mellem gravpladser og blotlagte menneskeknogler.