Derfor ville det have udløst en finanskrise at sprænge Dødsstjernen i luften

Denne VICE Penge artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.



I Star Wars: A New Hope (og igen i Return of the Jedi) troede rebellerne, at de gjorde en galaksen langt, langt borte en tjeneste ved at sprænge Dødsstjernen i luften. De anede ikke, at det ville krakke det Galaktiske Imperiums økonomi og have sønderlemmende konsekvenser for galaksens finansverden.

Det siger Zachary Feinstein i hvert fald. Han er assisterende professor på Washington University i St. Louis og specialiserer sig i finansiel ingeniørvidenskab og risikovurdering. I en undersøgelse, der blev publiceret i tirsdags på arXiv – et medie for afhandlinger, der ikke har været underlagt fagfællebedømmelse -, fremlægger Feinstein et kontroversielt argument: Dødsstjernens ødelæggende kræfter stammer i virkeligheden ikke fra dens planetødelæggende superlaser, men fra den økonomiske ruinering af galaksen, der ville indtræffe, hvis den blev tilintetgjort.

Ifølge Feinstein og gennemsnittet af de 1.000 simulationer, han har foretaget, forårsagede ødelæggelsen af Dødsstjernen en dramatisk nedgang på 12,9 procent i imperiets BGP (bruttogalaktiske produkt) på ét døgn.

Feinstein har koblet information fra Star Wars’ kanon sammen med reel historisk data om den amerikanske økonomi for at finde ud af, hvor meget det sandsynligvis har kostet at bygge den gigantiske rumstation (der findes et helt afsnit Star Wars: The Clone Wars, der handler om privatiseringen af det Galaktiske Imperiums banker, tro det eller ej). De byggeomkostninger brugte han så til at kalibrere et overblik over, hvordan imperiets finansielle infrastruktur og økonomiske velstand har set ud før Dødsstjernens undergang.

“De resultater bruger vi til at afgøre størrelsen på den redningspakke, som galaksens nye herskere, rebellerne, ville behøve for at undgå finanskrise og øknomisk depression i hele galaksen,” skriver Feinstein.

Da jeg fik fat i Feinstein over telefonen onsdag morgen frygtede jeg, at det hele ville vise sig at være et Disney PR-stunt, men jeg blev glædeligt overrasket.

“Det gik op for mig, at det at skrive et videnskabeligt tidsskrift ikke får den store opmærksomhed,” sagde han om sin publicerede artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences, “men det gør det helt sikkert, hvis man skriver om Star Wars.”

Feinstein skrev hovedsageligt artiklen for at demonstrere den forskning, som han og sine kolleger har lavet om systemrisiko, som han beskriver som: “risikoen for, at systemet bryder sammen, eller den generelle risiko i den finansielle sektor frem for hos nogen individuel bank eller investor.”

“Det er det, jeg føler bør betyde noget for os som samfund. Fordi hvis en bank er på fallittens rand, og det i sidste ende ikke har nogen indflydelse på resten af økonomien, så er det egentlig ligegyldigt.”

Ifølge Feinstein er den måde banker indbyrdes låner hinanden penge så indviklet, at en banks undergang faktisk kan have vidtrækkende konsekvenser, selvom de ikke er direkte forbundet.

“I undersøgelsen af denne case fandt vi frem til, at Rebel Alliance ville skulle sammensætte et bailout på mindst 15 procent, sandsynligvis 20 procent, af BGP’et for at imødekomme de systematiske risici og et pludseligt og katastrofalt økonomisk kollaps. Uden den slags penge ville galaksen sandsynligvis blive underlagt en økonomisk depression af astronomiske proportioner.”

Som du nok har regnet ud, så tror Feinstein ikke specielt meget på, at rakkerpak-rebellerne har den slags penge liggende under madrassen.

Men jeg var selvfølgelig nødt til at spørge: findes der noget på jorden, der kunne sammenlignes med Dødsstjernen i forhold til de konsekvenser, der ville opstå, hvis det blev destrueret?

“Jeg kan ikke umiddelbart komme på noget af samme vidtrækkende omfang, heldigvis. Hvis der var, ville vi stå over for en kæmpe krise,” siger Feinstein. “Men den bedste sammenligning, jeg kan komme i tanke om, er det kolossale bailout af bankerne i 2008.”

