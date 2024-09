Finnerne vil nu hælde medicinske svampe i din kaffe

Kan du huske, dengang det vildeste, du kunne bestille på en kaffebar, var en cappuccino med ekstra skum? De tider er forbi. I dag blinker de færreste på øjet når de støder på dekonstrueret-, koldbrygget- eller smørkaffe.

Og kaffen bliver kun mærkeligere.

Det seneste påfund, der skal revolutionere kaffeverdenen, kommer fra de finske iværksættere Four Stigmatic, der lige har lanceret en pulverkaffe lavet med medicinske svampe.

Ved at spæde en kaffeblanding op med “medicinske” svampe (nej, ikke den slags) som birkespejlsporesvamp og pindsvinepigsvamp meddeler Four Stigmatic, at man kan modvirke koffeins mere kedelige bivirkninger – inklusive post-kaffe træthed og halsbrand. Hvad mere er, så hævder man, at de svampefyldte pulverposer smager som en helt normalt kop mokka.

MUNCHIES kontaktede grundlæggeren af Four Stigmatic, Tero Isokauppila, for at høre mere om den lovende kaffe. Han fortalte: “Det høje indhold af mineraler i birke-spejlsporessvamp kan hjælpe med at gøre kaffe mindre syreholdig. Svampe som pindsvinepigsvamp har på den anden side nogle meget interessante potentielle hjernerelaterede fordele. Svampe er blandt de mest studerede fødevarer i verden, og de her svampe er blevet grundigt researchet.”

Isokauppilas virksomhed sælger også varm svampe-kakao og svampe-eliksirer (hvad det så end skal betyde), og han forklarede at svampenes medicinske egenskaber bliver udvundet ved hjælp af en “avanceret proces kaldet dual-extraction.” Hvad det så end skal betyde.

Men Four Stigmatics fungus-kaffe får nok svært ved at leve op til reklamegassen. Ernæringseksperten Cynthia Sass advarer om, at indtagelsen af svampe kan have uønskede konsekvenser. Hun skrev: “Det er vigtigt at vide, at indtagelsen af alt medicinsk, selv planter og naturlige substanser, kan have potentielle bivirkninger. Det er vigtigt at bemærke, at birkespejlsporesvamp har en naturligt blodfortyndende effekt, så den skal altså ikke indtages før en operation.”

Måske skal du bare holde dig til din flat white og acceptere den efterfølgende post-kaffe træthed.