Fire danske mænd mellem 18 og 31 ser tilbage på deres første møde med porno

Illustrationer af Peter Berke

Lige nu, som i lige nu i dette sekund, ser mere end 30 millioner mennesker porno. Det er, hvad en af de mange statistikker om pornoforbrug fortæller, og der er flere vanvittige tal, hvor de kommer fra. Der er det her: At der i 2016 blev set 4.599.000.000 timers porno på Pornhub, og det er mere end to og en halv gange længere tid, end mennesket har levet på jorden. Eller at der samme sted, samme år blev streamet 99 gigabyte internetporno hvert sekund. Det er i øvrigt en stigning på 50 procent fra året før.



Udover at fortælle, hvor populært den slags underholdning er, er pornoen altid en indikator for, hvor mennesket har været, hvor det er, og hvor det er på vej hen. Teknologisk, fysisk og psykisk. Det er ikke mange år siden, det var et lyssky og risikabelt projekt at snige sig ned i kiosken udenfor myldretiden, stå på tæer for at nå et af bladene på hylden, se ekspedienten i øjnene og skynde sig hjem på værelset. Nu kræver det to tryk væk fra den her tekst, og så støder man på en uudtømmelig pornokilde, som man ikke behøver at indvie noget andet menneske i. Men hvad betyder det, at pornoen på så få år er gået fra at være noget, man gemte under sengen, til at være noget, man altid har med i lommen på sin smartphone?

Vi har samlet fire unge mænd – en på 18, en på 23, en på 27 og en på 31 – for at snakke om porno og deres vidt forskellige møder med den evigt spændende og ikke længere så hemmelige verden.

Det første møde

Paul Sauer, 31: Nå, drenge. Hvordan stødte I første gang på porno?

Christian Holm Larsen, 18: Jeg tror, det var i femte klasse. I vores fritidsklub var vi en gruppe drenge, der skulle have et afbræk fra Counterstrike, og så var der én, som kendte en side, og som syntes, han skulle vise det til os. Vi anede ikke, hvad der foregik. Det var først, da vi blev lidt ældre, at vi fandt ud af det.

Casper Fauerholdt, 27: Og så tog det fart?

Christian, 18: Ja! Jeg havde en gammel computer, og den havde et virusprogram, så jeg ikke kunne gå ind på de der sider. Jeg søgte simpelthen så lang tid. Og så fandt jeg endelig en eller anden polsk hjemmeside, hvor jeg kunne se de samme videoer, uden virusprogrammet gik ind og blokerede noget. Det var der, det tog fart, hvis man kan sige det sådan.

Paul, 31: Det er sjovt. Vi havde ikke noget internet dengang, og jeg tror ikke engang, at computeren på biblioteket havde. Så jeg skulle stå nede i SuperBrugsen og kigge al for lang tid på den der bladhylde og overveje, hvilket af de her pornoblade, jeg skulle tage. Det var så grænseoverskridende. Jeg kan huske, at jeg stod der så lang tid, at butikschefen til sidst kom og nedstirrede mig, fordi han troede, at jeg ville stjæle noget. Jeg følte, jeg ikke kunne stå der ret meget længere, så jeg valgte omhyggeligt et med en dvd-film. Og så op til kassen med det og en Mars-bar. For det var jo helt sikkert Mars-baren, jeg var kommet for at købe. Jeg vendte altid bladet med forsiden nedad, men man kunne være sikker på, at kassepersonalet nok skulle vende det om. Det var deres fest.

Casper, 27: Det er den helt store forskel på dig og os andre, Paul. Vi har ikke behøvet at indvie voksne i jagten på porno. Vi fandt andre måder at gå til det på. Jeg begyndte faktisk til FDF, altså den her kristne spejderorganisation, fordi mine venner, der gik til det, fortalte om, hvordan de fandt gamle Se&Hør-blade i containerne, når de samlede ind. Der var også Side 9-piger, og jeg kan huske, at nogle af de andre engang fandt et gammelt pornoblad. Det var et af de første, uskyldige møder, hvor man godt kunne mærke, at det var ret interessant. Da var jeg 12 år.

Christian Sommer, 23: Stillbilleder var slet ikke spændende nok. Jeg havde den her kammerat, hvis far var alkoholiker, og moren arbejdede meget. Han var tit alene hjemme. Så over til ham. Alle sad og kiggede på uret og ventede, til klokken blev 24, og så var der Blue Hustler. Da jeg gik i syvende klasse, havde vi et ordentligt svin af en stationær computer derhjemme. Jeg havde fundet ud af, hvornår min far og mor kom hjem. Det var ikke skemalagt, men jeg vidste det. Jeg har tre brødre, og de skulle spille fodbold. Så havde jeg det her tidsrum, som skulle udnyttes. Jeg ville gerne bruge mine store hørebøffer, men det kunne jeg ikke, for jeg var bange for, at jeg ikke hørte, når mine forældre kom hjem.

Den hemmelige hobby

Casper, 27: Det var lidt en forbudt verden, man opsøgte?

Paul, 31: Ja, meget. Da vi endelig fik internet hjemme hos os, var det på den computer, som stod i hjørnet af stuen. Det var med et 56K-modem, og så var det med de her billeder, jeg gik ind og så. Den loadede nogle centimeter ad gangen, så jeg kunne se billedet stribe for stribe, indtil det hele var hentet. Jeg kunne ikke sidde dernede og se på porno, mens min mor lå henne i sofaen. Så jeg skulle have billederne over i et Word-dokument med det samme, og så skulle jeg have dem printet ud, inden hun nåede at opdage det. Det var altid en kamp mod tiden.

Casper, 27: Jeg kan faktisk godt genkende den følelse med, at stillbilleder ikke var spændende nok. Jeg tror også, det var fordi, at da jeg blev så gammel, at jeg vidste, hvad porno var og blev brugt til, lå det så småt på internettet. Min adgang til internettet gik også igennem et larmende modem hjemme i stuen eller igennem en overvåget computer i skolens EDB-lokale, så det var meget frustrerende. Christian, du har altid haft fuld adgang til nettet. Var det en åbenbaring på samme måde?

Christian, 18: Jeg ved ikke, om det var en åbenbaring, men det var i hvert fald et nyt univers, som jeg ikke rigtigt havde været i før. Derfor brugte man jo meget tid på at udforske det og se, hvad fanden det var. Jeg kom også forbi mange mærkelige ting. Ting, man bliver nødt til at se af ren nysgerrighed.

Paul, 31: Det er lidt interessant. For da jeg stod med det blad, var det eddemame vildt, synes jeg. For mig var porno mytisk. I dag bliver man jo eksponeret for næsten-porno alle mulige steder. Jeg troede faktisk, at overraskelseseffekten og det med universet, der åbner sig, ville være mindre voldsom i dag end for ti år siden.

Christian, 23: Til gengæld er det meget større nu. Da du opdagede det dengang, havde du begrænsede muligheder. Nu er det gigantisk. Nu er det infinity. Dengang jeg begyndte, var det jo ikke med 1080-opløsning. Det bedste, man kunne, var at få downloadet en kortfilm på tre minutter og gemme den under en eller anden mappe på computeren. Så havde man altid den her to-go-film. Men der skulle vælges rigtigt. Det var et vigtigt valg.

Cockhero og mystikken, der forsvandt

Paul, 31: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at porno for mange i dag er lidt kedeligt og ligegyldigt i forhold til, hvad det har været. Der er ikke helt samme jagt over det længere, når vi alle kan finde det hele på vores smartphone. Hvordan har det været for jer?

Christian, 18: Meget tilgængeligt, vil jeg sige. Jeg har jo aldrig købt et blad eller et VHS-bånd eller noget i den dur. Aldrig tænkt på at gøre det heller. For hvorfor skulle jeg løbe den risiko, at mine forældre fandt den video eller det blad, når jeg bare kunne gøre det på min computer?

Christian, 23: Men nogle gange sker der stadig noget nyt, der kan få den gamle følelse frem. Min lille gruppe venner trippede for vildt på et tidspunkt, fordi én havde fundet noget, der hedder “Cockhero”.

Christian, 18: Det kender jeg godt.

Christian, 23: Gør du? Det er det fedeste i verden. Det er ligesom Guitarhero, men her begynder det bare med noget kedeligt solospil, så kommer der lidt girl on girl, lidt soft. Og så er der forskellige levels, og så står der, hvad man skal.

Christian, 18: Skifte hånd eksempelvis.

Christian, 23: Ja, eller tickle your balls. Vi lavede en gruppe på Facebook og sendte links rundt. Jeg skrev “okay, drenge, næste gang vi snakkes, vil jeg fandeme ikke have nogen løgne, og så vil jeg vide, hvilket level I nåede til.” Det var sgu noget nyt og innovation, når det er bedst.

Casper, 27: Jeg har aldrig hørt om Cockhero før.

Paul, 31: Det har jeg heller ikke. Men altså, tror I, at det gør noget ved vores forhold til porno, at der findes så mange måder at se det på?

Casper, 27: Jeg tror, der er noget i det her med, at internettet aldrig stopper. Det gjorde VHS’en, DVD’en eller pornobladet. Jeg tror ikke, det nødvendigvis er negativt, men vi er blevet vant til, at porno er ubegrænset. Og det behøver ikke gå ud over vores forhold til sex. Jeg ved godt, hvad der er sex, og hvad der er porno.

Christian, 23: Ja, det er vel bare udviklingen. Det kan jeg ikke se noget problem i.

Christian, 18: Det kan jeg heller ikke. Hvis du havde set det, jeg har set, da vi var på samme alder, tror jeg, at du var blevet mere stødt over det, end jeg er blevet. For jeg har ligesom haft muligheden for at se det hele.

Præferencerne

Paul, 31: Fulgte I egentlig bestemte skuespillere? Jeg mener, at Jenna Jameson var ret stor, da jeg startede. Jeg kan også huske – altså helt fra før, jeg fattede, hvad det handlede om – havde vi en floppydisk til vores Commodore 64, hvor der var et vanvittigt pixeleret billede af Samantha Fox.

Christian, 23: Hun er stadig aktiv, ikke? Ej, det er Diamond Fox, jeg tænker på.

Christian, 18: På en studietur i 2.g, tror jeg, begyndte vi at snakke om pornoskuespillere, og så viste det sig, at vi stort set kendte de samme. Uden vi havde talt om det før.

Paul, 31: Hvem var oppe at vende?

Christian, 18: Rachel Starr.

Christian, 23: Åh, jeg synes, hun har et mærkeligt ansigt.

Christian, 18: Alexis Texas var der vist også.

Christian, 23: Det er hende med den store røv, ikke?

Christian, 18: Jo, kæmpe.

Casper, 27: Men er det ikke ret tabuiseret at snakke om det? Jeg har følt, at det var pinligt at tale om. At man kunne sagtens erkende, at man så noget, men hvad og hvem man så, har været omgærdet af lidt mystik. Og jeg vil lige sige, at det, jeg har set, er meget standard.

Christian, 23: Nej, det synes jeg ikke. Vi har altid snakket om, hvem vi kunne lide. “Jeg er mere til hende her, fordi hun har større bryster”. Og man blev nødt til at sætte navne på, for du kunne ikke sige “hende blondinen med de store bryster”.

Paul, 31: Vi talte også om dem alle. Men der er vel stadig noget, der er pinligt at tale om i dag. Hvis man går helt ned i, hvad det præcist er, man ser. Hvad er det, man søger på, når man går ind på Pornhub. Jeg tror stadig, der er nogle barrierer der. Man åbner op for noget, man ikke helt selv styrer.

Christian, 23: Jo, hvis man har nogle feticher, kan det godt være. Men det åbenlyse, kan vi sagtens tale om.

Casper, 27: Men jeg synes, det kan blive så specifikt, at man ikke rigtigt kan tale om det. Jeg har sindssygt svært ved at snakke om, hvad jeg helt specifikt søger efter, selvom det er helt almindeligt, for lige at gentage mig selv. Er der noget, I simpelthen ikke vil kunne snakke om lige nu?

Christian, 18: Joh, det er der nok. Der er i hvert fald noget, som jeg ikke ville bringe op som den første. Hvis nogle erkender noget, kan jeg måske godt tilslutte mig.

Christian, 23: Hvis der er noget, som er lidt uden for den normale comfort zone. Man har altid lige den dér og den dér, som ligger lige udenfor. Og dem holder man for sig selv. Men jeg er ikke typen, der sletter min historik.

Paul, 31: Der er ting, der er helt acceptable, og som er almengyldige fantasier. Og så er der dem, hvor man tænker: De film holder jeg helt for mig selv.

SoMe-porno

Paul, 31: Vi skal lige nå at tale lidt om sociale medier. Jeg ved ikke, om man kan tale om porno i den sammenhæng, men – det er lidt, som om at pornoen er blevet mere personlig, så man hellere vil have et nøgenbillede sendt på snappen af en eller anden pige, man kender, end man vil gå ind og se en pornostjerne på én eller anden hjemmeside. Er det rigtigt?

Christian, 23: Sådan er det vel altid. Det er lidt mere tilgængeligt, fordi du ved, hvem personen er. Hvis du går ind og ser noget, så ved du godt, at hende der kommer jeg aldrig nogensinde til at lave noget med.

Casper, 27: Det er interessant, for det var der slet ikke mulighed for, da jeg startede. Nøgensnaps er jo på en eller anden måde forløberen for den gode, gamle amatørkategori. Har du fået nøgen-snaps, Christian?

Christian, 18: Ja, ja, ja.

Christian, 23: Har du sendt nogen også?

Christian, 18: Nej, ikke sådan helt. De bliver jo gemt et eller andet sted, tænker jeg.

Paul, 31: Men så er porno vel også på en eller anden måde blevet et personligt projekt? Vil du hellere have en snap med et nøgenbillede end se en video på Pornhub?

Christian, 18: Nej, er du sindssyg.

Christian, 23: Jeg vil sgu hellere have en snap. Hvis du spørger mig, om jeg helst vil se den her video eller se et billede af en pige, som du synes er lidt fræk, nøgen? Det andet kan jeg jo altid gøre. Billedet er der trods alt lidt mere unikt over.

Casper, 27: Det er måske også derfor. Det er jo eksklusivt. Det er nok det eneste eksklusive, der er tilbage i den verden – det er de snaps, som kommer, og som kun er til dig.

Christian, 23: Men jeg tror sgu mest, det er de 18-19-20-årige, der gør det. Jeg har sgu ikke nogen veninder nu, som kunne finde på det.

Paul, 31: Sidste spørgsmål: Tror I nogensinde, at man går i stå i sine pornovaner? At man når en alder, hvor man ikke vil prøve noget nyt? Altså, jeg kunne stadig godt tænke mig at prøve Virtual Reality-porno, for eksempel.

Christian, 23: Ja, det skal prøves. Det mener jeg. Det skal det sgu.

Paul, 31: Det er, som om, at pornoen bare stadig har den der fascinationskraft.

Christian, 23: Ja. Hvis der sker noget nyt, så er jeg der bare. Især fordi, det sker så sjældent nu.