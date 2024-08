Fire danskere fortæller om, da de blev udsat for “stealthing”

I foråret skrev vi om en ny undersøgelse, der satte fokus på fænomenet stealthing – når mænd sniger kondomet af under sex. Undersøgelsen blev citeret vidt og bredt, og i kølvandet på opmærksomheden har lokalpolitikere i Californien og Wisconsin forsøgt at udvide de to delstaters voldtægtsparagraffer til at inkludere stealthing – de mener, at der er tale om voldtægt, når mænd fjerner kondomet under sex uden partnerens samtykke. Det gjorde en dommer i Schweiz også, da en mand blev idømt 12 måneders betinget fængsel for at have udsat en kvinde for stealthing – en dom, som vakte opsigt verden over.

Men hvad med herhjemme? I Danmark er der ingen tilfælde af stealthing, der er kommet for retten, og der findes heller ikke tal, på hvor mange kvinder og homoseksuelle mænd, der har været udsat for fænomenet.

Men det sker. Everyday Sexism Project er en hjemmeside, der er sat i verden for at komme hverdagssexisme mod kvinder til livs. Efter projektet lagde en tråd ud på sin danske Facebookside om stealthing, har de fået en del beretninger og henvendelser om kondomsnyd, og fælles for kilderne er, at de føler sig udsat for et overgreb.

Undervejs havde han kastet kondomet ud af vinduet. Jeg kunne så også mærke, at han var kommet i mig. Jeg var sekunder fra at få et decideret angstanfald – Julie, 29

Jeppe Hald er daglig leder af Sexlinien for Unge, som hører under Sex & Samfunds rådgivning. Han mener, at det er at gå for vidt at kalde stealthing for fuldbyrdet voldtægt, men han vurderer stadig, at der er tale om et klart overgreb.

“Sex uden samtykke er jo voldtægt i en eller anden grad. Man har givet samtykke til sex, men ikke samtykke til sex uden kondom. Det er for mig at se ikke anderledes end at sige ja til sex, men nej til analsex, hvorefter man så gennemfører analsex alligevel.”

Malene Hilden, som er overlæge på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, har aldrig hørt om fænomenet stealthing og får heller ikke patienter ind, der har været udsat for det. Hun vil dog gerne udtale sig om, hvorvidt der er tale om overgreb eller voldtægt:

“Voldtægt er jo et juridisk begreb i straffelovens §216, der handler om, at et samleje gennemføres med tvang eller vold. Så det kan man ikke tale om her. Hvis man mod en persons vilje påfører risiko for sygdom, skal man lede i en anden paragraf. Men der er jo ingen fortilfælde i Danmark på det her område, så det er måske mere et moralsk spørgsmål frem for et juridisk. Jeg er usikker på, hvilken kasse det her fænomen skal ind i. Men det er et brud på en aftale, og det er slet ikke i orden.”

Her er beretninger fra fire danskere, der har været udsat for stealthing:

Ditte*, 24

Jeg sås i en periode med en ven fra studiet. Han var aldrig meget for at bruge kondom, og det var altid mig, der skulle sørge for, at det kom på. Da jeg lige var blevet tjekket og derfor vidste, at jeg var “ren”, insisterede jeg på, han skulle tage det på, og sagde meget direkte, at jeg ikke havde lyst til at være sammen uden, da jeg vidste, at han havde andre partnere end mig og ikke altid brugte kondom med dem. Han havde det på, da vi gik i gang, og efter jeg havde fået bind for øjnene, tog han det af og kom i mig. Uden jeg vidste det, vel at mærke. Der kunne ikke på nogen måde have været tvivl om, at jeg ikke havde lyst til sex uden kondom, jeg havde sagt det til ham meget direkte inden, og så valgte han alligevel at tage det af, velvidende at jeg ikke kunne se det, og uden at sige noget. I starten tænkte jeg, om jeg overreagerede, men det var jo reelt sex uden samtykke, og sådan føltes det også. Det er svært at beskrive, hvor krænket jeg følte mig i den efterfølgende periode, hvor meget det føltes som et overgreb. Det er ikke rart at føle, at ens grænser bliver ignoreret eller overtrådt, især ikke af en person, man er tæt med. Er så vred over det, og over, at han ikke lader til at forstå, at min mening og mine grænser tæller for noget i den slags relation.

Jakob*, 42

Jeg har været udsat for stealthing to gange, begge med one night stands. Første gang, jeg oplevede det, kunne jeg høre et svup, da han tog kondomet af. Så tjekkede jeg efter og opdagede, at han havde taget det af og prøvede at komme op i mig igen. Jeg blev virkelig vred og fik alle mulige tanker om, om han var smittet med hiv og så videre. Anden gang var det mere udspekuleret. Jeg har stadig ikke fundet ud af hvordan, men han havde på en måde formået at beholde gummiringen på, der sidder nede ved roden af pikken, så det så ud som om, han stadig havde kondom på. Og han undskyldte med, at han brugte den som cockring, men det har jo ikke den effekt, så den historie købte jeg ikke. Så det var også ud af vagten med ham. Jeg følte mig slet ikke skamfuld ved at smide dem ud. Bare vred. Det handler jo om tillidsbrud og dybest set også noget med at lege med mit liv. Så på den måde følte jeg mig krænket. Men jeg oplevede det ikke som overgreb, for begge gange nåede jeg at opdage det før penetration. Hvis der havde været det, havde jeg nok følt det som et overgreb. Hvis det er en hivsmittet, eller hvis en kvinde bliver gravid, burde det være en strafbar handling. Men uden smitten eller graviditeten synes jeg ikke det er så slemt. Og der kan man jo ikke bevise noget.

Julie*, 29

Jeg havde set en fyr i nogle måneder, men afsluttede relationen, fordi jeg ikke ville noget seriøst, og det ville han. Et par år efter mødte jeg ham i byen, hvor vi endte med at hooke op i en brandert. Jeg vidste, jeg havde ægløsning, så jeg var ekstra opmærksom på, at vi skulle bruge prævention. Da vi havde knaldet, syntes jeg det var underligt, at han ikke tog kondomet af og smed det ud. Da jeg nævnte det, svarede han, at det var for irriterende at have på, så han havde taget det af undervejs og kastet det ud af vinduet. Jeg kunne så også mærke, at han var kommet i mig. Det var så surrealistisk – jeg var sekunder fra at få et decideret angstanfald. Han gik bare ud og tissede, helt kølig. Så jeg skyndte mig at tage mit tøj på og gå min vej. Klokken var halv seks om morgenen, så jeg tog på et døgnåbent apotek og fik en fortrydelsespille. Bagefter følte jeg mig helt skamfuld – hvordan kunne jeg være så dum at være sammen med så hensynsløst et menneske? Og det føltes helt klart som et overgreb. Og det var det jo også. Jeg væmmes så meget ved ham.



Tanja*, 26

Jeg var på diskotek i Norge og fik scoret en høj, flot fyr. På vej hjem holdt han triumferende en pakke kondomer op for mig, da han kom ud fra den kiosk, jeg havde beordret ham ind i. Alt var godt, tænkte jeg. Oppe på hotelværelset fik vi tøjet af, og han tog kondomet på helt af sig selv. Vi rullede rundt i nogle forskellige stillinger, og på et tidspunkt endte vi på siden, hvor jeg tog fat i hans pik og opdagede, at der pludselig ikke var kondom på længere. Jeg var meget fuld, men jeg reagerede alligevel meget kraftigt på det ved at vende mig om og spørge, hvorfor fanden han ikke havde kondom på. Han svarede, at det havde han ikke taget på endnu, selvom jeg sagde, jeg så ham tage det på. Jeg aner ikke, hvordan han har taget det af under akten, og det er enormt krænkende. Jeg gav ham en lang tale om, at han nok havde smittet mig med en kønssygdom eller to nu. Han undskyldte ikke, selvom det var tydeligt, han havde taget kondomet af med fuldt overlæg. Jeg tog mit tøj på og skred så hurtigt som muligt. Jeg havde givet ham mit nummer tidligere på aftenen, så efterfølgende flirtede vi lidt over sms, på trods af den oplevelse. Jeg var single og liderlig, og så havde jeg jo sikkert allerede fået de der sygdomme af ham – what can a girl do? Et par måneder senere blev jeg ringet op af en grådkvalt norsk pige, som spurgte, om jeg kendte ham fyren. Det viste sig selvfølgelig, at idioten har haft en kæreste gennem flere år, som han i øvrigt bor sammen med. Jeg fik heldigvis ikke en kønssygdom af ham, men jeg føler mig stadig krænket af ham over det med kondomet. Det er fandeme ikke i orden, når nu man er blevet enige om at have beskyttet sex. Det utro svin.

*Navne er ændret for at beskytte kilderne. Redaktionen er bekendt med kildernes fulde identitet.