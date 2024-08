Fire dealere fortæller, hvilke kemikalier de bruger til at fortynde stoffer med

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Jeg sad på en karaokebar, da jeg så blink gennem det firkantede vindue i døren. Jeg var nysgerrig, så jeg gik udenfor, hvor jeg så, at en koreansk udvekslingsstudent havde fået en overdosis af noget dårligt mdma. Der var blevet ringet efter en ambulance.

Videos by VICE

Jeg har kendt temmelig mange dealere, så jeg ved godt, hvor dårligt mdma man kan få nogle steder. Det er lige meget, om stofferne kommer fra de ypperste karteller eller en enlig sælger på et snusket gadehjørne, for hele branchen vil maksimere profit og nedbringe udgifter. Det er der, problemet ligger. Samtidig kommer alle dealere fra den samme socioøkonomiske baggrund. De er kyniske og voldelige, og hvis de øjner en mulighed for at springe over, hvor gærdet er lavest, så gør de det – også selvom en kunde ender på hospitalet. Derfor forbliver dealere på samme måde, selvom deres produkt ændrer sig.

Efter at have talt med adskillige brugere, har jeg opdaget, at mange føler sig tryggere ved at købe deres stoffer fra anonyme kilder på dark web, hvor rangeringer og kvalitetsbedømmelse sikrer en høj kvalitet og formindsker farer. Det kunne tyde på, at gadesælgerne mister en del af deres salg, så jeg ville gerne snakke med nogle af dem, og høre hvad de tænkte. Hvorfor er der stadig så desperat en attitude blandt dem, der sælger på gaden? Og hvad er det værste, de har brugt til at fortynde stofferne med? Og hvorfor helvede bruger de det lort?

Yianni, 29

Kokaindealer

Foto: Max Sparber / CC by 2.0 license, via

VICE: Hey Yianni, kan du fortælle om noget af det værste, du har blandet med dit coke?

Yianni: Jeg har knust speed til meget fint pulver og puttet en lille smule i poserne. Men tro det eller lad være: Da jeg holdt op med at putte speed i, begyndte folk at brokke sig, så jeg erstattede det med en smule koffein, og straks kom kunderne igen. Folk kommer ikke helt op at flyve, hvis det bare er coke. Så jeg puttede de andre ting i for at give et ekstra kick. Når først man er begyndt at fortynde det, bliver det svært at stoppe igen. Man bliver grådig, fordi ingen brokker sig. Folk er ligeglade med, hvad de sniffer op i næsen, så længe jeg er pålidelig.

Har du nogensinde blandet det med noget, du fortryder?

Der var engang nogen, der sagde, at de kun ville købe det, hvis det lugtede rigtigt af benzin, for det er åbenbart sådan, man ved, at det er rent. Så jeg gnubbede posen mod en klud, der var søbet ind i benzin. Den pose stank så fucking meget. Der var også engang nogle rumænere, der sagde, at de kun ville have krystaller, så jeg lagde pulveret på en tallerken, sprayede det med hårspray og rodede det sammen igen. Kokainen klistrede sammen, men faldt ret let fra hinanden igen. Jeg sagde til dem, at det var sådan, man kunne se, at det var helt rent, fordi krystallerne faldt fra hinanden som små flager. Jeg var så fuld af lort.

Hvad fik dig til at holde op med at blande dine stoffer op?

Jeg stoppede fuldstændig, fordi jeg så, hvor mange unge mennesker, der blev afhængige af meth og fantasy. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det var fordi, at idioter som mig altid fortynder stofferne så meget, at de unge tror, at coke ikke rigtig virker. De køber poser, der er 20 procent, og så ender de med billigere alternativer, som fucker dem mere op. Jeg så en pige få en overdosis på GHB. Hun var virkelig ung, og jeg troede, hun var død.

Har hjemmesider på dark web, som for eksempel Silk Road, påvirket din forretning?

Ja, det har de. Folk får langt bedre produkter online, og det er billigere. Jeg har mistet mange af mine deltidskunder – dem som skrev til mig en gang om måneden. Nu køber de bare en stor pose online og deler den med en masse venner. Det ender med at blive billigere og renere. Det kan jeg ikke konkurrere med. Så jeg er afhængig af dem, som er afhængige, og dem, som er villige til at betale ekstra for, at det er nemmere. Men ellers tjener jeg nok penge på mit almindelige arbejde.

Mark, 37

Methdealer

Foto via Shutterstock

Hey Mark, kan du fortælle os om det værste, du har blandet i dine stoffer?

Mark: Det værste var, da jeg blev snydt af min ekskone og min tidligere bedste ven. De sagde, at de havde mødt en fyr, som ville købe 30 gram kontant. Jeg var lidt nervøs omkring det hele, for jeg havde ikke råd til at lægge ud for 30 gram. Men de overbeviste mig, og selvfølgelig kom de aldrig tilbage. Og de andre var allerede på vej for at hente en pose. De var faste kunder, og hvis ikke, jeg havde noget til dem, var jeg færdig.

Jeg havde ingen narko og ingen penge. Så jeg smuttede ned i supermarkedet og købte noget badesalt. Da de kom forbi, gav jeg dem et hoved af mit eget stash, og så lavede jeg en pose med saltet. Jeg fik nok tusind sms’er fra dem den aften, for piben blev ved med at blive sort, hver gang de forsøgte at tænde den. Idioterne blev ved med at prøve, og hele natten var jeg panisk for, om en af dem ville dø eller ødelægge sine lunger. Men det er bare badesalt. Hvis man i forvejen ryger smøger, kan lidt salt vel ikke være så meget værre? Men de var virkelig fucking sure. Jeg gik fra at være offeret i et røveri til at være jaget i forstæderne. Fuck, en dårlig dag.

Blander du det så stadig med forskellige ting?

Alle der sælger krystaller eller speed blander det op. Her i Australien bruger vi krystalliseret MSM til at fortynde med. På den måde kan vi få det til at fylde otte gange så meget, og det er dér hele vores overskud kommer fra. Men jeg har hørt om folk, der gør meget værre ting. Nogle af de ting, der bliver blandet op med, sender folk på hospitalet. Jeg kender en fyr, som hostede blod op i et halvt år, men han blev ved med at ryge. Det er virkelig et lortestof.

Har dark web påvirket din forretning?

Der er seriøst ingen, der køber meth på de hjemmesider. Nok fordi halvdelen af os slet ikke ved, hvordan man gør. Dem, som er afhængige, har sgu ikke tænkt sig at sidde og vente i 14 dage på at deres stoffer kommer – de gider ikke engang vente en ekstra time, før de kan fucke sig op. For det meste ved de godt, at det er blandet op med alt muligt, men de er ligeglade, så længe de får deres rus.

Tran, 24

Cannabisdealer

Foto via Shutterstock

Hey Tran, jeg vidste slet ikke, at man kunne blande pot op med noget?

Tran: Jo, da jeg var 17, blandede de fyre, der lærte mig at gro, forskellige ting i for at øge vægten. Jo mere det vejer, jo mere tjener man. Vi brugte mest silikone, men jeg har også hørt om nogle svin, der brugte jernspåner og glas. Jeg lærte forskellige teknikker fra nogle unge vietnamesere, jeg gik i gymnasiet med. Der var aldrig nogen, der klagede, så det har nok ikke gjort den store skade.

Hvad fik dig til at holde op med at ødelægge dit produkt?

Jeg tjente gode penge og mente ikke, jeg skadede nogen så meget. Det var først nogle år senere, da jeg mødte nogle fyre til en demonstration, som lærte mig at dyrke ordentligt. Halvt for sjov fortalte jeg dem, at jeg blandede det op for at få det at veje mere, og hans ven var lige ved at smadre mig. Man kan åbenbart dø af at ryge silikone. De åbnede virkelig mine øjne og viste mig alle de langt ude ting, jeg havde gjort, og at jeg havde opført mig forkert overfor folk, der har stolet på mig og købt mit pot.

Dylan, 27

MDMA

Foto: St. Albert / CC Licence 2.0

Hey Dylan, fortæl mig hvorfor du begyndte at fortynde dine stoffer.

Dylan: Det begyndte, da der var mangel på mdma for omkring fem år siden. Jeg tjente næsten alle mine penge på at sælge, så jeg kunne ikke risikere at miste kunder. Derfor brugte jeg en lille smule meth. Jeg brugte blandede det med dex-pulver (lovligt stof af tvivlsom kvalitet, red.) Når de tog det, var de fleste meget tilfredse, men deres come-down var altid frygtelige. En af mine venner, som var afhængig af meth, begik faktisk selvmord. Jeg holdt op med at sælge efter det.

Blander folk stadig deres mdma med alt muligt lort?

I dag findes der test-kits, og jeg håber, at flere unge mennesker vil benytte dem, for de er pengene værd. Siden de kom på markedet, er der mange af dem, jeg kender, der sælger piller og pulver, som er holdt op med at blande tingene op. Nogle af dem aner ikke, hvad de blander sammen, men i dag er folk en del mere forsigtige, fordi det kan blive afsløret, og de kan miste deres forretning.

Hvordan har Silk Road og dark web påvirket mdma-industrien?

Sammen med test-kits har det haft en kæmpe indflydelse på mdma-markedet i Australien. Mange, der sælger, er begyndt at importere det fra online kilder, fordi de får et sikrere produkt. De kan fortynde det med kosttilskud uden at skulle have dårlig samvittighed. Kunderne får stadig et godt, rent trip uden alt det klamme gadelort, som ender i stofferne. I Australien er vi nødt til at importere mdma, hvis vi vil have høj kvalitet. Dem, der laver det i et skur, har ingen chance for at konkurrere med det fra israelske laboratorier. Heller ikke hvis man gav dem alle de rigtige kemikalier og udstyr. De har ikke en chance.