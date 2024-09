Fire studenterboliger blev evakueret på grund af sindssygt stærk chili

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Munchies.

Som mange af jer sikkert kan bevidne, er langt de fleste ungdomsboliger og studenterbuler uhumske og nær dystopiske, uden at det egentlig generer dem, der bor der. Hvad dine forældre måske ville kalde en bananfluebefængt rede af fordærv, der truer med at smitte enhver, der er tapper nok til at udforske den, med stivkrampe, ser du gennem din nyerhvervede fri-og-selvstændig-brille som et prægtigt (omend metaforisk) palads. Og måske er kollegiekøkkenet i denne lastens hule oven i købet slagmarken for dine første miserable eksperimenter med kokkekunsten. Lad os her bare nøjes med at sige, at der nærmest ingen grænser er for, hvor meget der kan fuckes op i en nybegynders køkken.

Derfor kan du sikkert godt forstå, at det på ingen måde overraskede os, at fire britiske studenterboliger skulle evakueres og desinficeres af professionelle, efter et par studerende havde forsøgt at lave chili con carne bogstaveligt. Deres forsøg på indlemme sig i den gruppe af mennsker, der kan lave mad, gik bogstaveligt talt op i røg. Giftig røg.

Theresa Morgan læser på Manchester University i England. Hun varmede op med sine samboer før de skulle i byen til Halloween, da giftig, usynlig røg begyndte at vælte ind i deres kollegielejlighed. Theresa og hendes venner tænkte først, at det måtte være et gasudslip, så de ringede 999 [den britiske udgave af 112 red.]

Som Theresa forklarede ungdomsavisen The Tab: “Alle var smurt ind i teaterblod, fordi vi var ved at gøre os klar til en fest. Vi havde alle vinduerne åbne, men var indenfor, da vi allesammen begyndte at hoste. Der var ikke nogen lugt, og vi kunne ikke se noget røg, så vi troede det var kulilte eller sådan noget. Vi så, at naboerne rundt omkring også hostede og løb ud af deres hjem, så jeg ringede 999 med det samme.”

Ifølge Theresa var det ret slemt. “Det var helt latterligt. Beboerne af alle fire boliger stod udenfor og hostede. Jeg tænkte, at der måtte være gået hul på en gasledning eller sådan noget. Der var endda en af mine samboer, der kastede op.” Samboen Liv sagde: “For en gangs skyld var det ikke på grund af alkohol, at jeg brækkede mig.”

Udenfor stødte Theresa og hendes venner på flere naboer og heriblandt synderne. Gruppen erkendte flovt, at de havde prøvet at lave “verdens stærkeste chili”, da det hele gik grueligt galt.

Brandvæsnet ankom og stormede øjeblikkeligt ind i de skyldige amatørkokkes bolig – men de rædselsfulde chilidampe sendte dem med det samme spruttende og hostende på retræte. De fortalte de studerende, der havde samlet sig udenfor, at den chili-inducerede undtagelsestilstand “var det mest åndssvage, de var blevet sendt ud til i 20 år.”

Ikke desto mindre fik brandmændene situationen under kontrol. “De gik ind i huset og kom hostende ud igen. Så tog de gasmasker på og måtte hente en kæmpe blæser for at desinficere husene,” fortalte et øjenvidne.

På trods af alt det var aftenen alligevel ikke helt spildt. Uniavisen meldte, at “beboerne af det skyldige hus i sand Manchester-ånd efterfølgende uddelte kvajebajere som undskyldning.”

“Da vi fandt ud af, at det ikke var gas, tog vi den allesammen mere med ro. Vi tog stadig til fest, det var jo trodsalt næsten Halloween,” sagde Theresa.

Men hvad så med chilien?

“Af åbenlyse årsager var der ingen af de studerende, der havde nosser til at smage på chilien i kølvanadet på desinficeringsscenariet,” fortalte uniavisen.

Men så indrømmede en studerende ved navn James, at han havde nået at smage på den berygtede chili: “Det var ikke som noget, jeg havde prøvet før – det føltes som at spise nåle.”

