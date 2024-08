Firmaet Liquid Death smider vand på dåse for at gøre det mere “metal”

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

”Nutidens ungdom går mere op i sundhed end nogensinde. Det gælder også punkere og skatere med fuck-dig-attituder,” sagde Mike Cessario, daværende kreativ direktør for reklamebureauet Doner, sidste januar. ”De drikker endda mindre alkohol og tager færre stoffer. Men de kan stadig godt lide eksplosioner, ekstremsport og heavy metal, og de nyder også stadig at pløkke hovederne af zombier i computerspil… [Men] der er ikke nogen sunde brands, der faktisk prøver at ramme den ægte ungdomskultur.”

Hvis vi spoler tiden 12 måneder frem, så har Cessario fundet en måde at putte zombie-eksplosioner, fuck-dig-punk, og … sundhed på dåse. Opfindelsen har fået navnet Liquid Death. Men hvad er der så i dåsen? Præcis den samme slags Liquid Death, du bruger til at børste tænder, lave Cup Noodles og vaske din hund.

Ja, for helvede, det er ganske almindeligt vand. Det er vand i specialfremstillede østrigske aluminiumsdåser prydet med et stiliseret dødningehoved og salgssloganet ”Murder Your Thirst”, som din 13-årige nevø synes er fedt.

”Vi startede Liquid Death med en djævelsk plan om totalt at tilintetgøre vandproducenternes sædvanlige markedsføringsclichéer ved at tage verdens sundeste drik og gøre den lige så sjov og dum og underholdende som de usunde brands, der sælger energidrikke, sodavand og øl,” fremgår det af firmaets hjemmeside. Det skal altså forklare dødningehovedet og sloganet og prisen på 19.99 dollars (cirka 130 kroner) for 12 dåser.

Ifølge TechCrunch lød flaskevandsindustriens samlede omsætning i 2017 på 240 milliarder dollars, og det beløb forventes at stige. Ifølge en præsentationsvideo for Liquid Death er vand på flaske også en ”en tøset drik for yogamødre”, hvilket hibiscusblomsten på Fiji-vandflaskerne måske også prøver at signalere. Cessario og hans partnere – som inkluderer skaberen af Mr. Pickles, Will Corsola, og en mand beskrevet som ”heavy metal bartender” – håber på, at der er folk, der vil bestille dåser til 1,85 dollars (12 kroner) online. Og at de mennesker inkluderer dehydrerede teenagere, som i årevis har tørstet efter en svedig dåse vand, og mænd, der har frygtet at blive set i offentligheden med en blomstret flaske Fiji-vand i hånden.

(Oh ja, vi tager pis på Liquid Death, fordi produktet tydeligvis tager pis på den kultur, som alle energidrikke forsøger at sælge, og den unødigt bøvede maskulinitet fra de værste ølreklamer. Vi er alle sammen venner her).

Cessario siger til TechCrunch, at brandet er et bevidst “lifestyle play”, hvilket er derfor, det måske snart vil være at finde i ”udvalgte barer, barber shops og tatovører” i Los Angeles og Philadelphia.

Nu kan unge punkere og skatere, som i al hemmelighed tørster efter h2o’ens livgivende forfriskning, altså spille smarte i skolegården og samtidig vise, at de går op i deres væskebalance.

Hvad skulle verden dog gøre uden reklamefolk?