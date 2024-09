First-person shooter: Distortions oprydningshær

Velkommen til First-person Shooter, en fotoserie, hvor vi får vidt forskellige mennesker til at dokumentere en dag i deres liv ved hjælp af to engangskameraer.

Med fare for at lyde som en vred læser i Kristeligt Dagblad, så vil vi gerne stille spørgsmålet: Har du tænkt over det svineri, som ligger tilbage, når omtrent 150.000 mennesker holder gadefest i København? Det ved Martin Lunde Larsen, og hans kollegaer, alt om. Som enhedschef for Byens Drift i Københavns Kommune var det sidste år Martin, der ledede oprydningen efter Distortion på Vesterbro.

Så forud for gadefesten gav vi Martin et par engangskameraer med på arbejde, så du kan se, hvilket rod du formentlig selv har været med til at skabe.

Alle billeder er taget af Martin Lunde Larsen

VICE: Hvordan forløb årets Distortion for jer?

Martin Lunde Larsen: Det var hektisk. På Nørrebro var der mellem 40.000- 50.000 flere end sidste år. 150.000 mennesker. Vi nåede ikke at blive færdige i sidegaderne, som vi havde forventet, hvilket i høj grad skyldes de mange ekstra folk. På Vesterbro var der 100.000 mennesker. Det gik godt , og vi nåede det, vi skulle.

Ok. Det lyder, som om det bliver en større og større opgave for hvert år?

Helt klart. Affaldsmængderne er vokset løbende. Det er stukket helt af på Nørrebro. Vi samlede 27 tons affald på Nørrebro og 25 på Vesterbro. Til sammenligning samlede vi 18 tons på Nørrebro i 2015. Måske har det noget med musikken at gøre. Men 27 tons fylder rigtig meget, for det er mest af alt øl, pizzabakker og plastikposer.

Hvad er det mærkeligste, I har fundet?

Vi fandt et par alpin-ski på Sønder Boulevard. En anden fandt en dildo. Der dukkede også en stor heliumbeholder op. Sofaer og køleskabe har vi også fundet tidligere. Nå ja, så var der tre paller med rullegræs oppe på Guldberg Skole, hvor der var en lounge, som de ikke lige fik ryddet op.

Møder I mange ubehagelige stive typer, som ikke gider gå hjem fra festen?

Langt størstedelen af gæsterne er rigtig flinke. En enkelt beboer på Nørrebro var sur på Distortion og bagefter sur på os, fordi vi larmede under oprydningen. Han skulle op og til eksamen, så han skubbede til nogle af medarbejderne og skældte ud. Og på Vesterbro ved Gasværksvej var der nogle stykker, der ikke ville have, vi lukkede festen. Så ser de lidt på os som udsmidere og begynder at kaste flasker efter os. Men ingen kom til skade. Der er heldigvis også mange, der giver et klap på skulderen og forstår, at vi får det hele til at køre rundt.

Glæder du dig til næste års Distortion?

For os er Distortion en sjov opgave, men gæsterne må gerne tage mere ansvar i stedet for den der ‘anything goes’-mentalitet. Der bliver ødelagt mange ting, og der er urin og bræk mange steder. Man burde forebygge ved for eksempel at opstille flere pissoirer.

Se flere af Martins billeder herunder: