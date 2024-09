Flæskesværspizzaen er en realitet

Photo af Farideh Sadeghin

Hvis der er noget, der bliver bedre af en tur i frituren, så er det fedt og hud.

Chicharron, cracklings eller flæskesvær. Kært barn har mange navne, men spises for det meste som en delikat og knasende snack. De er vanedannende, og man ender næsten altid med at fortryde, at man har spist for mange af dem. Og selvfølgelig slår de både chips og popcorn – det er jo et animalsk produkt i sin reneste form.

Så hvordan kan man forbedre de friterede svær, som vi kender dem? Jo, man tilføjer lidt hjemmelavet ricotta, basilikumfrø, og frisk basilikum, og kalder det en pizza. Friteret + svinefedt + pizza = fuldstændig uovertruffent.

LAV DEM SELV: Flæskesværs “pizza”

Retten er simpel men enormt godt udtænkt. Præcis som alt andet mad, der kommer fra michelinrestaurant Musket Room i New York, hvor Matt Lambert er ejer og køkkenchef.

Friteret + svinefedt + pizza + michelinstjerner = Du kan gå i graven med et smil på mine læber. Tro os, det er basal matematik.