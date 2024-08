Flea taler ud om sin livslange stofafhængighed

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Flea har beskrevet sine oplevelser med opiatafhængighed i et åbent brev til TIME. Som en del af deres “The Opioid Diaries”-serie ser Red Hot Chili Peppers-bassisten tilbage på sit liv, der har været præget af stofbrug og misbrug fra en ung alder. Flea lægger ikke fingre imellem og fortæller, at han begyndte at tage stoffer i en meget ung alder.

“I started smoking weed when I was eleven, and then proceeded to snort, shoot, pop, smoke, drop, and dragon chase my way through my teens and twenties,” skrev Flea i TIME.

Flea forklarer, hvordan det at være far var det eneste, der holdt hans afhængighed i skak.

Jeg så tre af mine bedste venner dø af at tage stoffer, før de var fyldt 26, og var selv tæt på et par gange. I sidste ende var det en dyb længsel efter at være en god far, der gav mig en slags selvopholdelsesdrift, og i 1993 gik det endelig op for mig som 30-årig, at stoffer var destruktive og tappede mig for livskraft. Jeg droppede dem for altid.

Han bemærker også, at de stoffer, han tog, ikke stammede fra pushere på gaden. Bassisten husker tilbage på en kamp, han havde med OxyContin, efter han brækkede sin arm i en snowboardulykke: “Da jeg var barn, gav min læge mig en flødekaramel, efter jeg var blevet undersøgt. I dag er det recepter, de deler ud.”

Han skriver også, at medicinalindustrien burde tage større ansvar: “Det er indlysende, at der burde være en opfølgende undersøgelse, hver eneste gang der skrives recept på opiater – det skal monitoreres, og der er nødt til at være en øjeblikkelig mulighed for afvænning, hvis der er nogen, der udvikler et afhængighedsproblem.” Du kan læse Fleas fulde brev her.