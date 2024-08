Florence and the Machine udgiver singlen “Hunger” og bekræfter nyt album

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Florence and the Machine, det engelske indieband, som Florence Welch med den imponerende lungekapacitet står i front for, har fulgt op på apriludgivelsen af den sorgfulde “Sky Full of Song” med en ny single. “Hunger” hedder den, og det er den anden single fra bandets kommende album, det fjerde i rækken, High as Hope, som er ude den 29. juni på Republic. Sangen er teatralsk og medrivende på den karakteristiske Florence and the Machine-agtige måde og byder på storslåede strygerarrangementer og klaverstykker, der fungerer som et smukt bagtæppe til Florence Welchs imponerende, smidige stemme. Med sangen følger passende nok en dramatisk video, som er instrueret af A.G. Rojas. Du kan tjekke den ud øverst i artiklen.

“Den her sang handler om, hvordan vi tit leder efter kærlighed de forkerte steder, og hvordan forsøgene på at føle sig mindre ensom til tider bare isolerer os endnu mere,” har Florence Welch udtalt omkring sangen. “Jeg udstiller min sårbarhed i det her nummer i et forsøg på at opmuntre folk til at være åbne for nye forbindelser. Jeg tror, der er flere af os, der har det på den måde, uden vi nødvendigvis vil indrømme det. Der er nogle ting, der er lettere at synge om, end de er at tale om.”

Welch har skrevet alle sangene på High as Hope, og hun har co-produceret pladen sammen med Emile Haynie (Bruno Mars, Lana Del Rey, Dua Lipa). Blandt de lovende features kan blandt andet nævnes Kamasi Washington, Sampha, Tobias Jesso Jr., Kelsey Lu og Jamie xx.