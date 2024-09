Flormelis-‘kokain’ kostede to år i fængsel

Det kan godt være, at Delaware er USAs næstmindste stat, men man har til gengæld haft et af landets mest inkompetente kriminaltekniske laboratorier. I 2014 blev det afsløret, at medarbejdere ved statens laboratorium for illegale stoffer stjal bevismateriale, der skulle bruges til at dømme narkoforbrydere. Laboratoriet blev derefter lukket, da man fandt bevis for “systematiske fejl”, ledelsesfejl, ikke-eksisterende sikkerhed og medarbejdernes komplette inkompetence.

Og skandalen bliver ved med at rulle. Jermaine Dollard lagde i slutningen af januar 2016 sag an mod Delaware og flere af laboratoriets tidligere ansatte, efter at han i 2012 blev dømt for at have leveret narkotika til en narkoring i Kent County. Grundlaget for søgsmålet er, at beviserne manden blev dømt på – der angiveligt bestod af to kilo kokain – for nyligt blev testet igen (eller for første gang, da ingen er sikre på, at det nogensinde blev testet) og blev fastslået til at være flormelis.

Indtil nu er Dollard den eneste, der har fået omstødt sin dom på baggrund af laboratorieskandalen. Men nu kan flere af statens indsatte dufte friheden. Forsvarsadvokater fra hele staten har indgivet hundredvis af anmodninger om at droppe narkotiltaler mod deres klienter.

Dollard blev dømt som del af en aktion mod en narkoring, der også involverede 13 andre tiltalte. Han havde en lang straffeattest og blev oprindeligt koblet til sagen baseret på telefonaflytninger, der beviste at han solgte kokain til lavtrangerende pushere. I juni 2012 stoppede politiet Dollards Honda Accord, gennemsøgte bilen og fandt et hemmeligt rum med to tætpakkede briketter med hvidt pulver.

Som det er påkrævet, blev beviserne sendt til Delawares kriminaltekniske laboratorium, hvor man fastslog, at pakkerne indeholdt to kilo kokain til en værdi af cirka 600.000 danske kroner. Dollard blev herefter idømt 20 års fængsel.

Men da laboratorieskandalen begyndte at rulle, fik Dollards advokat en lys idé. Hvorfor ikke få de påståede pakker med kokain testet igen? Det gjorde han, og da besiddelse af flormelis ikke er nok til at holde folk fængslet, blev Dollard derfor løsladt. Nu sagsøger han staten for at have holdt ham fængslet i to år – for besiddelse af sukker.

Dollards søgsmål hævder at statsansatte ved Delawares laboratorium må have plantet, manipuleret eller på anden måde fikset beviserne i sagen imod ham. Eller også har de slet ikke testet beviserne i første omgang. Dollards advokater hævder, “at han på grund af alle disse handlinger blev dømt for en forbrydelse, han ikke havde begået”.

Der er ingen, der har en god forklaring på, hvorfor Dollard kørte rundt med to kilo flormelis i et hemmeligt rum i sin bil – men en sådan forklaring er heller ikke påkrævet. Transport af sukker er lovligt i Delaware, og derfor er der ingen, der kan påvise, at Dollard smuglede andet end sukker.