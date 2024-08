Fly nødlandede, efter passager gik amok over stop for champagne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

Der er altid frustrerende, når man bliver nægtet alkohol. Du er ude og fyre den af, snakken kører, du går op i baren og beder om en Jägerbomb mere, og pludselig kommer morskabspolitiet (bartenderen) og ødelægger det hele. Okay, du har ikke den samme trøje på, som da du kom, og du har vist nok lige taget en skraber under en barstol, men det kan vel ikke skade med en enkelt øl mere?

De fleste af os bliver misfornøjede, hvis vi ikke får en ny drink, men for nylig var der en kvinde, der gik en anelse over stregen, da hun tvang et fly til at nødlande – fordi hun ikke kunne få mere champagne.

Ifølge det tyske nyhedsmedie Stuttgarter Zeitung blev et fly fra Moskva til Zürich nødt til at nødlande, da en kvinde på 1. klasse gik amok over, at hun ikke måtte få flere bobler. Kvinden var allerede ret stiv på det tidspunkt og reagerede ved at blive aggressiv og begynde at gå frem og tilbage i gangene. Selvom piloten blandede sig, eskalerede kvindens dårlige humør, og hun greb fat i en af stewardesserne.

På grund af hendes opførsel følte piloten sig nødsaget til at lande i Stuttgart, hvor kvinden fik en bøde på 35.000 kroner. Til trods for det prøvede hun stadig at komme tilbage på flyet, men det fik hun selvfølgelig ikke lov til. De resterende passager var 45 minutter forsinket, men til gengæld forløb resten af turen knap så dramatisk.

Til trods for den dyre omgang tog Stuttgart lufthavn det med et smil,og tweetede en praktisk champagne-guide til deres passagerer i tilfælde af, at behovet efter boblevin skulle blive umuligt at tøjle.