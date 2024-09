Uledsagede flygtningebørns tegninger af flygtningekrisen

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Grækenland

“A Home for Human Rights” er et initiativ, som ledes af den græske organisation for flygtninges rettigheder, METAdrasi, der arbejder på at finde midlertidige hjem til uledsagede flygtningebørn. Ved udgivelsen af denne artikel har 15 familier allerede tilmeldt sig ordningen, mens mange andre har meldt deres interesse og er påbegyndt de nødvendige procedurer.

Indtil de får et varmt og trygt sted at være, er børnene placeret i forskellige METAdrasi centre rundt omkring i Grækenland, hvor de bruger meget af tiden på at tegne deres historier.