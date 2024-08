Fodboldfan udgiver sig for statsminister for at få bord på restaurant

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i USA.

Den nuværende statsminister i Marokko hedder Saadeddine Othmani og er en 61-årig karrierepolitiker, der overtog embedet i marts. Hans forgænger, 63-årige Salaheddine Mezouar, sad på posten i næsten fire år, før han blev erstattet. Har du nogen som helst idé om, hvordan nogle af de to mænd ser ud? Nej? Det havde personalet på en restaurant i Rusland heller ikke.

Twitter-brugeren @Ihab. er for tiden i Rusland til VM, men det er cirka 2,5 millioner andre fodboldfans også. Han påstod på Twitter, at da hans far ringede til restauranten Goodman Steak House for at bestille bord, fik han at vide, at alle borde var booket. Adskillige minutter senere ringede han igen til restauranten, men denne gang udgav han sig for at være Marokkos statsminister

“Vi fik det bedste bord på restauranten,” skrev Ihab. “Og kokken spurgte, om [min far] ville signere en tallerken og tage et billede med ham.” Ihab. uploadede også en video, som viste hans far, der skrev noget i retning af “PM Morocco” på et stort stykke porcelæn, inden han gav hånd til en af kokkene og poserede til et billede.

Ihab. har ikke tilføjet yderligere detaljer om hans fars fidus, men @-svarene er tydeligvist delt i to lejre. Nogle kommentarer mener, at faderen skal hyldes som et geni, mens andre er forarget over, at han kunne finde på at udgive sig for at være et statsoverhoved bare for at få et bord på en restaurant. “Det her skulle være forblevet et familieminde. Det er ikke noget, der skal deles på sociale medier,” svarede en person, som måske havde glemt, at familieminder overhovedet ikke har nogen værdi, hvis ikke de bliver delt på sociale medier.

Andre pointerede, at faderen overhovedet ikke ligner den nuværende statsminister, men måske minder en smule om den forhenværende. Uanset hvad kan mit lokale steakhouse godt begynde at gøre deres bedste bord klar, for jeg tror, at Litauens præsident reserverer et bord i aften.