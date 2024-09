Fantastiske før- og efterbilleder af dragqueens’ transformationer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Alle elsker før- efterbilleder, og dragmiljøet er ingen undtagelse.



#Dragformation er den australske fotograf Aaron Walkers løbende fotoprojekt, som dokumenterer transformationen hos landets mangfoldige dragmiljø i al dens farverige herlighed.

Vi tog en snak med ham og spurgte ind til tankerne bag.

VICE: Hvad er det, der appellerer til dig ved at fotografere folk i drag?

Aaron Walker: Det er mere transformationen end det færdige look, der interesserer mig. Det er den tid, det tager, og detaljerigdommen. Fra man kommer fra gaden og ind i omklædningen, og til man går på scenen, tager det tre timer med hår og make-up.

Det handler tydeligvis om drag som en kunstart. Hvordan er det at se det udfolde sig i realtid?

Det er virkelig interessant. De fleste dragartister, jeg fotograferer, ender med at have nogle lidt akavede før-billeder – det er en lidt mærkelig situation for dem. Men når de først har forvandlet sig til deres drag persona, er de enormt selvsikre og ved præcis, hvordan de skal interagere med kameraet.

Så den udvendige transformation afspejler også den indre?

Det blev tydeligere for mig, jo mere jeg fotograferede. De holder lidt mere tilbage og er mere selvbevidste uden hele forvandlingsprocessen med make-uppen og forberedelsen. Det havde jeg ikke forventet.

Man kan se på farverne og livet i billederne, at de er gode motiver at arbejde med.

Det er de virkelig! De støtter allesammen hinanden, de er knivskarpe og cracker jokes hele tiden. Det gør transformationen virkelig sjov, når man er en del af en gruppe mennesker, som har så fed humor og er så generøse. Jeg føler mig virkelig priviligeret over at være en del af det.

Du har sagt, at projektet er løbende, og at der ikke er noget defineret endeligt mål for det. Hvorfor det?

Jeg føler ikke, jeg har et stort nok udvalg af dragartister endnu. I kollektionen er der kun to drag kings, tre ikke-hvide personer og slet ingen transpersoner. Jeg vil gerne have, at kollektionen afspejler alle i miljøet, og der føler jeg ikke, jeg er endnu.

Hvilket budskab skal folk have ud af værket?

Jeg synes ikke, dragartister bør være så oversete. Det kræver langt mere teknik og talent, end folk er klar over. Jeg synes helt klart, at dragartister bør blive betragtet som talentfulde og dygtige kunstnere på lige fod med andre scenekunstnere, som vi ser mere til i mainstreamkulturen