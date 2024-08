Første track fra Karen O og Danger Mouse er en ni minutter lang episk rejse

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Danger Mouse og Karen O kunne have taget deres nye samarbejde i alle mulige retninger. Tidligere i år producerede Danger Mouse for eksempel det ret oversete, men formidable Wide Awake! album for Parquet Courts. Og det er jo ikke, fordi Karen O er på udebane, når det kommer til Lower East Side art-punk. Men i stedet er den første single fra deres fællesalbum, der er sat til at udkomme engang i 2019 et frodigt, stryger-fyldt, ni minutter langt epos, der trækker tråde tilbage til apatien i sen-90’ernes downtempo-musik og balladerne på Resistance Radio.

“Der er et par ting, jeg er blevet klar over efter at have lavet musik gennem de sidste 20 år og nu være startet på det her album sammen med Danger Mouse,” siger Karen O i en pressemeddelelse. “Det første er, at vores samarbejde bliver rent og ægte. Og det andet er, at jo mere jeg lever, jo mindre ved jeg. Når man skaber fra et sløret, uklart sted, kan man komme længere ud i det uopdagede, end man nogensinde har været før. Jeg tror, at vi begge to er spændt på at komme så langt og dybt ud som muligt.”

Danger Mouse tilføjer: “Med “Lux Prima” var det i virkeligheden mere et sted end en lyd, vi ledte efter. Det var vores første fælles rejsemål, så vi tænkte, at vi ville tage os god tid. Selve sangen er lidt af en rejse, men det føltes, som om alle delene i den havde brug for hinanden.”

Hør “Lux Prima” øverst på siden.