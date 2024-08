Folk beskriver deres mest vanvittige fobier med få ord

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Hvis du nogensinde har lidt af en irrationel fobi, så ved du, hvor nederen det er. Ukontrollerbar frygt overmander dig, når du tænker på noget ganske almindeligt. Dit hjerte springer et slag over, og du får åndenød, mens du forestiller dig gnavere, skibskatastrofer, eller hvordan det føles at røre ved et stykke bomuld. Det kan godt være, du føler dig lidt åndssvag, for den logiske del af din hjerne ved godt, at du ikke rigtigt er i fare, men din krop reagerer, som om du er.

En fobi kan beskrives som en “intens, irrationel frygt for noget, der kun er ganske lidt eller slet ikke farligt. Selvom voksne mennesker med fobier måske er klar over, at deres frygt er irrationel, kan bare tanken om at stå overfor det, de frygter, sætte gang i voldsomme angstsymptomer.” Ifølge psykatrifonden lider omkring 7 procent af den danske befolkning af fobi, og det er mest udbredt blandt kvinder. Vi bad venner og kollegaer om at beskrive deres mest irrationelle frygt. Her er, hvad de sagde.

“Slanger, der kommer op af mit toilet.” – Chelsea, 31

“Alle maskotter. Hver eneste af dem.” – Ali (Cassidys ven), 24

“Bomuld. Jeg får det dårligt bare af at skrive det.” – Joslyn, 36

“Frøer i alle størrelser, der hopper op på mig.” – Rachel, 32

“Jeg synes, store monumenter er ret skræmmende.” – Allie, 25

“At blive spiddet af et ødelagt vejskilt.” – Tom, 41

“At få skåret min akillessene over.” – Courtney, 39

“At sige ‘jeg elsker dig’ i en professionel sammenhæng.” – Kaity, 27

“At en massør brækker min tå.” – Laura, 29

“At jeg løber tør for toiletpapir.” – Wanda, 45

“At jeg spiser edderkopper i søvne.” – Laura, 26

“At nogen springer en ballon i nærheden af mig.” – Marcie, 32

“At jeg skærer min finger op på en dåsesodavand.” – Kevin, 30

“Fisk. De er glatte, slimede og fyldt med skæl.” – KT, 26

“Jeg er bange for at se et lig på stranden.” – Allison, 33

“At en hel flok duer prikker mine øjne ud.” – Will, 32

“At jeg kører den forkerte vej på motorvejen.” – Caitlin, 30

“Havfruer er fucking noia.” – Heather, 37

“At blive stukket ned i badet – ligesom i Psycho.” – Kristen, 38

“Slanger, der sniger sig ind i min seng, mens jeg sover.” – Annie, 33

“At katten overfalder mig, mens jeg sover.” – Tom, 34

“Hajangreb – selvom jeg er i en pool eller en sø.” – Jane, 29

“At en bil smadrer gennem muren ind til mit soveværelse.” – Andrew, 31

“Hver gang, min mor ringer, er nogen døde.” – Amber, 35

“Panisk angst for, at mit WiFi holder op med at virke.” – Nicolas, 22

“Small-talk med fremmede. – Wendy, 23

“At jeg kommer til at bide min finger af ved et uheld.” – Fiona, 26

“Jeg kan slet ikke have, når noget rører ved mit øje.” – Dave, 29

“At en bro brasser sammen, mens jeg kører over den.” – Amy, 32

“At jeg bliver knust af noget, der falder ud af et vindue.” – Alex, 34

“At min udlejer har sat skjulte kameraer op i min lejlighed.” – Janae, 24