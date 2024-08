Folk beskriver deres værste roommates med få ord

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

Der er en grund til, at de fleste er imod at dele lejlighed med nogen, efter de er blevet 30. På det tidspunkt har man set lidt af hvert. Man har skændtes om depositum med utilregnelige coke-hoveder, og man har begravet hovedet i puden for at overdøve hyl og skrig fra den vilde sex, der foregik lige på den anden side af væggen natten lang. Man har oplevet, hvordan venskaber kan falde fra hinanden, når man opdager, at ens bedste ven både er den sjoveste person i verden, og et klamt svin, der nægter at vaske op. Med andre ord kan en dårlig roomie gøre dit liv utåleligt, og gøre hver dag værre end den foregående. Derfor spurgte vi vores venner og kollegaer om den klammeste person, de har delt elregning med. Tjek det:

“En veganer, der ikke tillod kød i køleskabet.” – Lindsey, 24

“Tissede i Tupperware, og beholdt det.” – Lauren, 33

“Efterlod pubeshår overalt på toilettet.” – Steve, 39

“Tog Ecstasy og så reality-TV. Samtidig.” – Sam, 26

“Insisterede på at hænge Morrissey-plakater over det hele.” – Gabriel, 27

“Lavede stand-up i køkkenet.” – Tim, 22

“Smed kyllingeben på køkkengulvet.” – Lauren, 25

“Pakkede mikroovnen ind i sølvpapir, fordi han var bange for stråling.” – Harry, 31

“Brusekabinen stank, efter han havde været i bad.” – Peter, 21

“Lagde brugte tamponer på kommoden.” – Pilot, 29

“Efterlod sædpletter i brusekabinen.” – Michael, 33

“Lod en hjemløs mand ryge crack hjemme hos os.” – Lia, 27

“Kællingen begyndte at være sammen med min eks-kæreste.” – Jen, 31

“Forbød mig at have sex derhjemme.” – Hayley, 26

“Brugte beskidte tallerkener som askebæger.” – Malik, 23

“Hans sure tæer lugtede i hele huset.” – Danielle, 32

“Havde højlydt sex hele tiden.” – Laura, 29

“Lortesprøjt i toilettet hver eneste dag.” – Kate, 40

“Jeg så ham dyrke urinsex.” – Chris, 32

“Hun stjal mit tøj og kneppede min fætter.” – Shoshana, 22

“Lod katten lege med brugte kondomer” – Courtney, 38

Illustrationer af Brandon Celi.

“Jeg prøvede at få ham indlagt på den lukkede.” – Ray, 35

“En fyr, hun knaldede med stjal mine ting.” – Crystal, 35

“Hun tog coke, men var imod at ryge fed.” – Kate, 32

“Hun havde sex med min bedste venindes kæreste.” – Alison, 32

“Hun løj om, at min hund havde bidt hende.” – Jen, 34

“Efterlod pletter af menstruationsblod i brusekabinen.” – Tara, 36

“Holdt op med at betale husleje, og pludselig flyttede hans kæreste ind.” – Jamie, 29

“Havde et brugt kondom, der sad fast på fjernbetjeningen.” – Maggie, 38

“Hørte dødsmetal døgnet rundt.” – Paul, 33

“Lagde en død rotte i min vens lomme.” – Madeline, 25

“Kom op at slås over humus udenfor lejligheden.” – Estelle, 23

“Lod døren stå åben, så min kat løb væk.” – Leo, 30

“Havde intet arbejde og betalte husleje for sent hver måned.” – Lily, 34

“Lod narko-venner sove på sofaen.” – Olivia, 27

“Drak alt mit bedste alkohol.” – Dave, 33

“Han sendte perverse beskeder til min søster.” – Kevin, 25

“Han adopterede en hund, uden at sige det til mig.” – Jess, 24

“Svinet stjal alle mine bedste plader.” – Noah, 38

“Klippede sit hår af og græd konstant.” – Mary, 29

“Lavede det klammeste stinkende veganermad.” – Eddie, 36