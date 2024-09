Folk deler rædselshistorier om de værste ekskærester nogensinde

Denne artikel blev oprindelig udgivet af Broadly

Jeg har altid ment, at Stormfulde Højder (“Wuthering Heights”) var undervurderet i sammenligning med de andre hovedværker i den viktorianske litteratur. Mens Emily Brontës søster Charlotte forfaldt til at fortælle om en naiv, kvindelig hovedperson, som uforklarligt bliver forelsket i en kedelig mand, og lever lykkeligt til sine dages ende, så er Stormfulde Højder rent faktisk sjov at læse.

Drivkraften i bogen er, at den har ikke én, men to frygtelige ekskærester. Efter at have nydt øm kærlighed med hendes barndomsven og elsker, Heathcliff, bliver Catherine Earnshaw en bedragerisk snob og afviser sin sande elskede på grund af hans lave sociale status, dårlige dannelse og usoignerede ydre. Heathcliff bliver rasende og forsvinder. Catherine fortryder at have droppet ham i en sådan grad, at hun bliver ramt af én af de der vage sygdomme fra 1800-tallet, som de alle sammen fik dengang. Heathcliff vender tilbage og accepterer tilnærmelser fra Catherines søster for at få hævn. Catherine bliver syg igen, dør, og hjemsøger ham indtil han også dør. De to karakterer er sammensat af nogle af de mest egoistiske, manipulerende og generelt dårlige impulser, kærligheden kan frembringe – det som engang var værdifuldt og smukt. Det er derfor Kate Bush skrev en sang om dem. Det er også derfor, at når jeg skriver til folk for at bede dem fortælle mig om deres frygtelige ekskærester, fik jeg et overvældende antal besvarelser.

“Hvis du med ‘frygtelig ekskæreste’ mener fyren, der var mig utro gennem hele forholdet (både før og under vores ægteskab,) der var afhængig af smertestillende stoffer, der blev fyret fra adskillige jobs for at stjæle, og fra et andet job for at opfinde en falsk søskende, så han kunne sige, at han ikke kunne komme på arbejde, fordi han skulle til førnævnte søskendes begravelse. Hvis du mener ham, der i sidste ende forlod mig til fordel for en gift kvinde, så ja, jeg har en frygtelig ekskæreste,” skrev en kvinde til mig.

“Frygtelig ekskæreste! Min eks fortalte mig (efter vi havde været sammen i seks måneder,) at min skede ikke kunne bruges til sex, fordi jeg altid var stram og tør,” fortalte en anden kvinde, Emma. “Jeg nævnte, at det kunne skyldes, at han ikke gjorde nok ud af forspil. Han svarede, at han var overbevist om at min skede ‘skadede’ ham, fordi jeg endnu ikke var kommet mig over at være udsat for et voldtægtsforsøg flere år før. Han havde tidligere sagt, at han ikke var seksuelt tiltrukket af mig fordi jeg var ‘overvægtig’ (velvidende, at jeg var ved at komme mig efter adskillige spiseforstyrrelser.) Det bedste ved det hele var, at han læste kønsstudier på universitetet.”

“Jeg har to frygtelige ekskærester,” sagde endnu en kvinde, Annelise, “én, der efterlod mig med en kæmpe gæld og fik os sagsøgt for den lejekontrakt, han ikke ville lade mig slippe ud af (og han truede med også at sagsøge mig,) og en anden, der skriver til mig med et par måneders mellemrum. Halvdelen af gangene er det for at sige, at han savner mig, og hvordan jeg var den sødeste pige, han nogensinde har været sammen med. Den anden halvdel af gangene er det virkelig onde beskeder, om hvor stor en fiasko jeg er, og hvor flov jeg burde være over mig selv, hvem jeg er, og hvad jeg laver, hvor han bruger personlige, sårbare detaljer, som han ved, kan få mig ned.”

Han brugte David Bowies død som en undskyldning til at tage kontakt næsten et år efter

Jeg satte mig for at skrive artiklen som en slags overblik over alle de forskellige måder, folk kan trampe på de måneder og år, de har været intime sammen. Jeg fandt hurtigt ud af, at når det kommer til ekskærester, er der så mange forskellige slags forfærdeligheder, at de ikke vil kunne dækkes i en artikel af normal længde. Når man tilføjer den overraskelse, en forhånet elsker føler, når hun opdager, at hendes pæne marketing manager i virkeligheden er en flirtende psykopat, der spiller bas i et “doom disco”-band – før virkede det jo som en god idé, at han havde hobbyer – så begynder den bitterhed, nogle mennesker føler over deres tidligere forhold, at give en del mere mening.

Alligevel begyndte jeg at undre mig over, hvorfor så mange mennesker mon overhovedet havde været sammen med de her vederstyggelige personer til at begynde med, når de senere viste sig at være så forfærdelige, at de ville blive svinet til i pressen. Jeg ringede til Lisa Brateman, en psykoterapeut og parforholdsekspert, der bor i New York, for at spørge, hvordan en kæreste, der virker flink nok, kan ende med at være som en gang pest på dine Facebook-fotoalbums. Hun sagde, at selvom “folk nogle gange bare går amok, og man ikke er ansvarlig for det,” så er problemet oftest, at folk slet ikke ved, hvordan de skal håndtere bruddet.

“Det er ikke fordi, en person pludselig ændrer sig,” fortalte hun mig. “Når det er på vej ned ad bakke, ved du det allerede. Folk begynder at ændre deres opførsel; de ringer ikke tilbage lige så hurtigt, de betaler ikke tilbage. De lader ikke hinanden være med i deres liv, og den person, der bliver lukket ude kan mærke det. I stedet for, at den første person siger, ‘ved du hvad? Det her kan ikke blive ved,’ så lader de det passe sig selv, og håber, at den anden person forstår et vink. Men det eneste der sker er, at den anden person bliver rasende.”

Kate Bush i videon til “Wuthering Heights.” Screenshot fra Youtube

Nogle gange vil den kommende forfærdelige eks begynde at udsende advarselssignaler. Annelise, kvinden hvis eks druknede hende i gæld på grund af komplikationer med deres omstridte lejemål, siger at hendes venner kunne udpege det tidspunkt, hvor hans opførsel begyndte at ændre sig. “Jeg plejede at tænke, at alle mennesker inderst inde var gode nok, og at man i det meste kunne tale fornuft med dem,” sagde hun. “Det passer bare ikke. I løbet af årene, når jeg har talt med venner, som kendte ham, og som kunne se det ude fra, bliver jeg mere sikker på, at der skete en forandring på et tidspunkt i løbet af vores forhold. Han begyndte at overskride nogle grænser, som ingen havde troet, han ville krydse – ikke kun overfor mig, men også overfor andre.”

Andre gange er det ikke altid til at sige, om en person, man dater, vil reagere negativt på at slå op. Jamil var i et parforhold med Carly i cirka fire måneder, da det gik op for ham, at han stadig var varm på en anden ekskæreste og slog op. Carly blev vred. “Hun sendte mig et brev, der havde en behagelig tone, men fuldstændig fordrejede mine ord, og hvor hun påstod, at hun var knust, fordi jeg aldrig ville se hende igen,” fortalte Jamil mig. “Jeg havde aldrig sagt, at jeg aldrig ville se hende igen. Jeg skrev en besked til hende, hvor jeg takkede for brevet, og opklarede nogle af de ting, hun sagde, som var forkerte – og håbede, at det ville gøre tingene bedre – men så eksploderede hun. Hun kaldte mig nedladende og grov og arrogant og fucked up. Hun blev ved med at chikanere mig over sms i et stykke tid, og påstod hun kunne have elsket mig, hvis jeg havde ladet hende.”

Carly fik en ny kæreste to uger senere, men den slags er ikke nok til at holde ekserne ude af ens liv. Mange ekskærester har frækheden til at forsøge at “genoptage forbindelsen” når et traumatisk forhold slutter bittert. Som Catherine Earnshaw oplevede, vil disse forsøg ofte have karakter af noget spøgelseslignende – om kontakten så handler om at dæmpe skylden, eller fordi eksen ikke længere kan holde ud at længes i stilhed. “Efter flere måneders hetz fra min bipolære luder-ekskæreste mens vi var i forhold, hvor jeg prøvede at få det til at fungere, skred han fra mig og gik tilbage til sin ekskæreste, fordi hun betaler regningerne,” fortalte en kvinde ved navn Leigh mig. “Han brugte David Bowies død som en undskyldning for at række ud til mig næsten et år efter.” Efter at Emma – kvinden som fik at vide, at hendes skede var ugæstfri – og hendes eks havde haft en “to og en halv måneds snak om at slå op,” der endte med, at han endelig endte det, “tiggede” han hende om at tage ham tilbage.

“Han er faktisk den eneste af mine tidligere kærester, jeg refererer til som min ‘eks’,” sagde hun. “Jeg kalder de andre for ‘min gymnasiekæreste’ eller ‘ham fyren, jeg var sammen med.’”

Nogle ekser reagerer på den skyld og tomhed, et brud kan medføre, med en besidderisk attitude, som er mere taktisk end at tigge og bede på knæene. Det kan tage sig ud på flere forskellige måder; én er at være militant kontrollerende. Da Petra og hendes ældre kæreste slog op, valgte de at fortsætte med at bo sammen de få måneder, der var tilbage af deres lejemål. Det var en fejl.

“Jeg måtte ikke hænge med venner eller andre mennesker, uden hun var til stede, selvom vi ikke var sammen mere,” sagde Petra. “Hun kiggede min telefon igennem, min Facebook, mit kamera. Til sidst slog hun mig virkelig hårdt i ansigtet, fordi jeg ikke ville kysse hende.”

Derefter flyttede Petra til en anden by. Hendes eks fulgte efter. “Hun dukkede op uden for min bygning, fandt min tidligere arbejdsgiver – som er fotograf – og fik ham til at signere hans bog til mig og hende. Hun ringede til mig og mailede frygtelige ting i et stykke tid.” Hele sagaen er genfortalt i “en frygtelig roman [Petras eks skrev], der handler om hvor frygtelig jeg er – den handler om vores forhold, kan man vel sige. Som en meget ensidig dagbog.” Petra har ikke læst den, men hun har alligevel set “nogle af dialogerne og et tidligt udkast.”

Fyren blev fyret fra adskillige jobs for at stjæle, og fra et andet job for at opfinde en falsk søskende, så han kunne sige, at han ikke kunne komme på arbejde, fordi han skulle til den føromtalte søskendes begravelse.

Petra fortryder forholdet “meget;” hendes eks “var ikke engang lækker,” som hun siger. Men hvor det hele virker virkelig frygteligt, kan det altså også gå helt galt, hvis ikke man fortyder forholdet. Venskab med ekskærester, som du har skilt med som venner, lyder altid rigtig godt, især hvis man er en sørgende sadist, der kun kan stirre på det gabende hul ekskæresten har efterladt, men nogle gange tager folk det lidt for langt. Malcolm siger, at det er derfor han selv er den forfærdelige eks – han opretholder meget intime forhold med folk, han ikke længere er kærester med, fra det øjeblik de slutter deres forhold.

“Jeg insisterer ret meget på at være venner – gennem sms’er, opkald sent om aftenen, og at jeg vil hænge ud hver uge – lige så snart vi har brudt op,” fortalte han mig. “Jeg tænker det ikke som en frygtelig ting, men jeg har fået at vide af udenforstående, at det er det.”

I løbet af vores samtale virkede Malcolm til at have det helt fint med det. Den eneste gang, hvor det virkede til at bekymre ham, sagde han, var for nylig da hans ekskone nægtede at drikke en kop kaffe med ham. “Hvis du på noget tidspunkt har været vigtig for mig, så er du stadig vigtig for mig,” sagde han. “Hvis hun ikke har lyst, kan jeg ikke tvinge hende. Men det fucker med mig.” Da jeg spurgte, om nye kærester havde det svært med, at han insisterede på at opretholde bizart tætte forhold med folk, han engang elskede og knaldede med, sagde han “der er ikke nogen, der har det MEGET svært med det.”

Med andre ord er den frygtelige ekskæreste nogle gange dig selv, som Kate Bush signalerer i hendes hyldest til Heathcliff og Catherines fortvivlelse, der fulgte efter bruddet:

Du havde et temperament som min jalousi

For hed, for grådig

Hvordan kunne du forlade mig

Da jeg havde brug for et eje dig?

Jeg hadede dig. Jeg elskede dig også.

Malcolm tilføjede, at selvom aktiviteter, der minder om en date, som for eksempel en middag, en tur i biffen eller at lave mad sammen, er helt OK, så drikker han aldrig med sine ekskærester. Det betyder bare, at de skal “slå op forfra.”

*Alle navne er blevet ændret.



