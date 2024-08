Folk, der aldrig har taget stoffer, forklarer, hvordan de tror, de virker

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Hvordan forklarer man farven rød til en blind person? Hvordan føles det at møde sig selv? Det er filosofiske spørgsmål, vi har kæmpet med siden tidernes morgen. Men det måske allervigtigste spørgsmål er: Hvordan tror folk, der aldrig har været skæve eller høje før, egentlig, at det føles?

I dag kan vi egentlig svare på det spørgsmål.

CONOR, 26

VICE: Hvordan tror du, det føles at være på stoffer?

Conor: Jeg forestiller mig, det føles, som om man ligesom træder ud af sin egen hjerne, som om man observerer sig selv frem for bare at være helt skæv. Noget i retning af “Jeg er bevidst om, hvor fucked up jeg er lige nu”.

Det lyder rart. Hvordan tror du, du ville reagere?

Jeg tror, mine bevægelser ville føles lidt ligesom de visuelle effekter, når man afspiller musik i Windows Media Player. Sådan flydende. Jeg forestiller mig, at min hud ville føles meget bedre. Måske ikke på coke. Jeg ved ikke hvorfor.

Er det sådan, du tror, dine venner oplever det, når de er blæst?

Nogle af dem, ja. Men andre lader til at være meget mere inde i deres egen rus. Folk, der er vant til at drikke igennem, kan sikkert læne sig tilbage og lade stoffet køre igennem dem. Måske er det mere visuelt, hvis det er et hallucinogen.

Hvor lang tid tror du, rusen varer?

En hel aften måske? Længere end en eftermiddag.

Hvad tror du, du ville sige, hvis du var skæv?

Jeg ville sikkert kaste mig ud i en diskussion med en, som ikke gider diskutere, men er for høflig til bare at gå. Det ville blive sådan en passioneret tale om, hvordan bagels er bedre end Cheerios eller noget andet vrøvl.

LEM, 28

Hvordan tror du, det føles at være på ecstasy?

Lem: Det føles sikkert helt vidunderligt. Selv det kedeligste rave ville være sjovt.

Hvor længe tror du, der går, før stoffet virker, og hvor lang tid tror du, rusen varer?

Kan man sammenligne det med, hvor lang tid der går, før en Panodil virker, når man har menssmerter? Er det lidt det samme? Sikkert omkring en halv time, og så varer det nok seks timer eller sådan noget (her kan du se, hvor lang tid der faktisk går).

Hvad sker der så, når det begynder at virke?

Det bliver nok en virkelig følelsesladet og sansemættet oplevelse. Man er sikkert både opstemt og nedtrykt, afslappet, ophidset og helt klar. En helt masse forskellige følelser. Jeg tror ikke, det bare er en bestemt følelse hele vejen i gennem.

DANIEL, 31

VICE: Hvorfor har du aldrig prøvet at tage stoffer?

Daniel: Da jeg var teenager, tog jeg tit til raves for folk under 18, hvor man selvfølgelig hverken måtte ryge eller drikke. Jeg lærte at more mig helt uden at være påvirket, så da jeg endelig blev gammel nok, følte jeg ikke et behov.

Hvordan tror du, det føles at være på stoffer? Hvordan ville du opleve det?

Hvis man skal tage raptekster for gode varer, så bliver man nok rimelig afslappet af at ryge tjald. I Scorsese-film bliver folk altid super paranoide på coke, så det skal man nok undgå.

Hvordan tror du, det føles at tage en pille?

Jeg har set andre gøre det, og det lader til, at alting bliver lidt mere intenst – musik, farver. Jeg tror, det er en ret euforisk oplevelse lige bortset fra muskelsammentrækningerne.

BARKAT, 24

VICE: Hvordan tror du, det føles at være på stoffer?

Barkat: Forhåbentlig føles det godt, men det er sikkert også skræmmende. Jeg har aldrig drukket alkohol, så jeg har intet at sammenligne det med. Jeg forestiller mig, at jeg ville føle mig mere selvsikker og mindre ængstelig.

Hvorfor har du aldrig eksperimenteret?

Der er en ingen spændende forklaring. Jeg havde nogle helbredsproblemer som teenager, der forhindrede mig i det, og så blev det bare sådan.

Hvordan tror du, det føles at tage en pille?

Jeg er en ret følelsesladet person i forvejen, især når jeg er i byen, så det kan godt være, det er for meget af det gode.

Hvis du skulle prøve et stof, hvad skulle det så være?

Svampe.

Hvorfor?

Mange af mine venner har udforsket de forskellige typer svampe, og jeg har haft mange overbevisende samtaler om fordelene ved mikrodosering.

HELENA, 26

VICE: Hvorfor har du aldrig prøvet stoffer?

Helena: Jeg har ikke lyst. Jeg har set det gå galt for andre folk, og det har jeg ikke lyst til at prøve. Jeg har det fint med bare at drikke alkohol.

Hvordan tror du, det føles at være på stoffer?

Sandsynligvis sjovt, men man mister også kontrollen. Jeg er muligvis lidt af en kontrolfreak, og det, tror jeg, ville gøre det ubehageligt.

Hvad ville du blive bange for?

Der kunne ske mig noget, hvis jeg ikke har kontrol over min krop. Jeg ville sikkert gøre noget, jeg ville fortryde, eller havne i en skidt situation.

Så som?

Farlige eller dumme situationer. Lave ting med drenge – snave en klam type eller med en, man senere fortryder at have været sammen med.

Hvordan tror du, du ville være på stoffer?

Jeg har svært ved at forestille mig, jeg ville være væsentligt anderledes fra den, jeg er, når jeg er vildt fuld. Kokain lader til at få folk til at vrøvle om en masse lort, så det ville jeg sikkert også gøre. Det er derfor, jeg holder mig fra det.

