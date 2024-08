Folk, der elsker fisting, fortæller hvordan man gør – og hvorfor!

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Du tager din hånd, og så skubber du den ind i en kropsåbning, der som udgangspunkt er for lille – det er fisting. De fleste mennesker siger “ad, hvor klamt,” selvom fisting objektivt set ikke er mere mærkeligt end almindelig, høflig sex. Men den teknik, det kræver, og at det kan minde om vold, er et turn-off for mange, og derfor er fisting tabu.

Men der er folk, som synes, den tabuisering er helt urimelig, og at fisting er en fornøjelse. Så for at vi kan have en ærlig og åben snak om sex i alle sine afskygninger, talte vi med fire mennesker, som nyder det i fulde drag.

De taler om, hvordan de opdagede fisting, hvordan det føles, og hvorfor de elsker det. Nogle af deres navne er blevet ændrede, fordi de ikke vil have, at venner og familie ved noget om det.

Kathy

Lærer, 45

Min første oplevelse med fisting var alene. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Det var jo ikke, fordi jeg vågnede op om morgenen, og tænkte: I dag vil jeg fiste mig selv. Jeg tænkte bare, at hvis jeg kunne tage min kærestes pik, hvorfor skulle jeg så ikke kunne tage min egen hånd? Så jeg begyndte at onanere almindeligt med en eller to fingre, men af en eller anden grund endte jeg den dag med at bruge alle mine fingre, til jeg til sidst fik den bedste orgasme i mit liv. Siden da har jeg jagtet den følelse.

Det ærgerlige ved fisting er, at man ikke kan gøre det ordentligt selv. Man har brug for en anden. Jeg kan godt lide at have en hel arm inde i mig af samme grund, som jeg godt kan lide en andens tunge i min mund eller mit øre. Det handler om nydelse. Alt i livet handler om at jagte nydelse, og jeg elsker, at det føles, som om min fisse æder min kærestes arm. Det tænder mig, for det handler også om magt.

Jeg føler mig magtfuld og vild, når min kæreste fister mig. Det er fordi, at det er mig, der beder ham gøre det. Det er mig, der styrer, hvor vildt det skal være. Det er mig, der giver ordrer, og nogle gange giver jeg ham også lussinger, mens han er inde i mig. Men når vi knepper almindeligt, er det ham, der er i kontrol. Jeg ved ikke rigtigt hvorfor, men det er sådan, det fungerer for os.

For mig er fisting en del af at genopdage min seksualitet. Jeg er en midaldrende kvinde, der arbejder som lærer, og jeg mistede min mødom til min første mand. Efter han døde, troede jeg, at mit sexliv blev begravet sammen med ham. Men jeg har besluttet mig for at være glad og gøre, hvad jeg har lyst til – især mellem benene. Jeg tror, hovedgrunden til, at folk ikke taler om fisting, er, at de er dobbeltmoralske og konservative. Det ville være skønt, hvis jeg kunne snakke med min søster eller mine tætte venner om det, men de ville helt sikkert dømme mig. De synes, seksualitet er kedeligt, og at man ikke kan være kreativ. Det er næsten synd for dem.

Joshua

Designer, 28

Det her er første gang, nogen udspørger mig fisting uden samtidig at købe mig en drink. Okay, jeg kan bedst lide at modtage, og jeg har ingen intentioner om at stikke min hånd op i andre menneskers røv. Jeg har prøvet det én gang, men det var ikke noget for mig. Jeg kan bedst lide at modtage. Jeg kan faktisk kun lide at modtage. Jeg tror egentlig aldrig, jeg har mødt nogen, som kan lide begge dele. For det meste gør folk det ene eller det andet.

Fisting føles ligesom at have en kæmpestor pik i røven. Først tænker man, at der ikke er plads, men når først den er der, føler man sig som det heldigste menneske på jorden. Må jeg give dig et godt råd? Prøv det mindst én gang, og så vil du indse, hvor kedeligt dit sexliv var inden.

Jeg har ikke tal på det, men jeg tror, at jeg er blevet fistet mere end 20 gange. Hver gang har det været med en ny fyr, for jeg blokerer dem altid bagefter. Jeg har fundet dem alle samme på apps som Hornet eller Grindr. Jeg tror ikke, jeg ville bede en kæreste eller nogen, jeg kender, om at fiste mig, for så tror de bare, jeg er pervers. Fisting er også mest noget, jeg gør, når jeg er høj. Jeg elsker coke. Ikke kun i næsen, men også i røven, for det gør følelsen af at blive fistet så meget mere behagelig. Så normalt møder jeg fyrene i appen, så tager vi stoffer, jeg rengør mit røvhul, og vi knepper.

Der var engang, hvor jeg ikke fik vasket mig ordentligt. Jeg havde drukket rigtig meget, og jeg var ikke okay, men jeg fandt en kinky fyr på Hornet, og jeg bad ham komme og fiste mig. Forestil dig scenen fra American Beauty, hvor hende den blonde skuespiller ligger på sengen med rosenblade over det hele. Sådan var det – bare med lort i stedet for blomster. Jeg håber virkelig, ham fyren kan tilgive mig for den frygtelige oplevelse, og at jeg aldrig skal se ham igen.

Leo

Escort, 27

Jeg er aldrig blevet fistet – jeg tager ikke imod – men jeg har bestemt gjort det på andre. De fleste af mine kunder vil bare gerne have god, gammeldags sex, men dem, som gerne vil fistes, har tit en meget specifik fetisch. Hvor mange, der gerne vil fistes, skifter lidt fra område til område. Jeg tror, at flere ville bede om det, hvis jeg boede i Europa. Og en kvinde har aldrig bedt mig gøre det. Jeg tror mest, det er mænd, der kan lide det. Min erfaring siger, at det er mænd, som gerne vil tage deres sexliv til et nyt niveau.

Jeg tror ikke, fisting kræver specielt meget forberedelse. Jeg prøver bare at gøre det langsomt og forsigtigt, så jeg ikke ødelægger noget. Det vigtigste er, at man bruger glidecreme. Meget glidecreme. Og at man nyder det. Nogle gange begynder jeg at lege med mine fingre inde i deres røv, og det tænder mig. Nogle mennesker kan kun tage den til håndledet, andre halvvejs op på armen, og nogen helt op til albuen. Det bestemmer jeg ikke. Men man kan blive overrasket over, hvor meget plads der er i endetarmen. Man kan sagtens få sin arm ind, uden at ødelægge de andre organer.

Når vi er færdige, går jeg i bad. Jeg bruger handsker eller kondom, så armen er ren, men jeg har alligevel lyst til et bad. Og hvis du sidder og undrer dig, så bare rolig: Alt bliver normal størrelse igen bagefter. Det er alt sammen muskler. Nogle er strammere end andre, men alle strammer op igen bagefter.

Det bedste råd, jeg kan give, er nok, at hvis man tror, man har lyst, skal man bare kaste sig ud i det. Find en person, som er tålmodig og god ved dig. Det er noget af en oplevelse at blive fistet for første gang, og det er vigtigt, at du føler dig sikker. Du må ikke lade dig være styret af moral eller frygt. Bare lad din nydelse og lyst styre dig.

Sergio

Danser, 32

Sidste gang, jeg blev fistet, var i december. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg kiggede på et juletræ, mens min eks-kæreste fistede mig, og så gjorde jeg det på ham bagefter. Jeg kan sagtens komme af begge dele, men jeg foretrækker selv at blive fistet. Det er en helt speciel følelse. Men jeg hader, at min partner skal bruge handsker, for det føles ikke lige så godt. Jeg tager PrEP, så normalt bruger jeg aldrig kondom, når vi knalder, men jeg bliver nødt til at bruge dem, når vi fister.

Der er visse fordele ved fisting. For eksempel når man går på toilettet bagefter – det hele flyder frit, og det føles skønt! Jeg fortæller dig det, fordi alle er bange for at komme til at skide, når de gør det første gang. Men når man så er færdig, føles det bare så befriende at lægge en dej.

Det mærkeligste, jeg har prøvet, var en fyr, der spurgte om han måtte stikke sin telefon op i røven på mig. Han ville filme mig på indersiden – som et slags sextape. Jeg var nysgerrig og liderlig, så jeg sagde: “Okay, lad os gøre det, men vær forsigtig.” Så vi prøvede, men optagelserne blev for mørke. Måske var kameraet på hans telefon ikke godt nok til at lave ordentlig røvkunst.

Jeg har forsøgt at tale om fisting et par gange, men det er ligesom at diskutere veganisme til en grillfest – hver gang man nævner, at man er veganer, himler folk med øjnene. Sådan har jeg det også med at snakke om fisting, så jeg gav op. Jeg ville elske, hvis man kunne snakke åbent om det. Jo mere vi taler om det, jo mere kan vi afmystificere det, og det gælder alle former for fetisch.