Folk med ansigtstatoveringer fortæller os hvad de betyder

Det er ikke nemt at finde folk, der er tusset i ansigtet—selv i New York. Der følger mange problemer med at have en—man bliver nemt opfattet som en skummel “freak,” eller en (tidligere) kriminel. Men det er ikke altid tilfældet.

Selvom der er en rig tatoveringskultur blandt indsatte, er tusser i ansigtet mindst lige så udbredt uden for fængslet som inde. Det kan stadig være svært at få en—mange tatovører tvinger kunder til at vente med beslutningen eller kræver, at de i forvejen skal have en tatovering i ansigtet. Nogle gange sviner tatovøren endda kundens valg af motiv til i håb om at de fortryder beslutningen. Men hvis man ved, hvor man skal lede, er grænsen mellem den tabubelagte ansigtstatovering og det “civiliserede” samfund i virkeligheden tyndere end nålen, du bliver tatoveret med.

Der er mange forskellige grunde til, at folk vælger at få tatoveringer i fjæset—fra minder om, hvordan man skal leve, symboler, der repræsenterer personlig historie, til ikoner, der har kulturel betydning. Og så er der selvfølgelig dem, der bare er det ærgerlige resultat af en dårlig beslutning. Men uagtet hvad motivationen har været for at få blæk i fjæset, så kræver en ansigtstatovering en dyb hengivenhed til en livsstil, en kultur, en karriere eller et personligt udtryk, der ikke kan fjernes uden spor. VICE talte med fem mennesker med tatoverede ansigter for at høre fortællingerne bag dem.

Casey

25 år

Tatovør på Collar City Tattoo

Troy, New York Casey er tatovør og arbejder i tattobiksen Collar City i Troy i New York. Før i tiden arbejdede hun på Fast Lane i nabobyen Castleton, hvor kunstneren Mitch Sousa gav Casey sin første tus i ansigtet. Fuglen på venstre side af hendes ansigt er der for at minde hende om at være fri, imens ankeret på højre side symboliserer det modsatte. På Tiger’s Blood Social Club, en anden tattobiks i Alameda, Californien, hvor Casey også arbejdede tidligere, tussede hun også et gudindesymbol i ansigtet på en af de piger, hun arbejdede sammen med. Hun får generelt ikke så meget respons på sine ansigtstatoveringer. Hun mener, at folk, der glor, generelt bare reagerer på hele hendes udseende, herunder også tatoveringerne på hendes arme, torso og hals, såvel som hendes diverse ansigtspiercinger. Hun indrømmer dog, at “klamme fyre” nogle gange lægger an på hende, fordi hun har tatoveringer i ansigtet. Ud af alle sine mange tatoveringer, fortryder Casey aldrig at være blevet tatoveret i ansigtet. “De er en forpligtelse – til min karriere og til livsstilen.” Følg Casey på Instagram.

Lucy

26 år

Bor i Brooklyn, New York



De to tatoveringer Lucy har i ansigtet er forholdsvist friske. Det er to måneder siden, han fik lavet dem hos kunstneren Luka på Ink It Up Tattoo i Bronx. Nitallet, der er lige under hans højre øje, er et nummer, der konstant er dukket op i forskellige faser af hans liv. Inden for numerologien er det nummeret, der betyder gennemførelse, tilfredsstillelse, åndelig vækkelse og oplysning, såvel som selvkærlighed. Valget om at få ’09’ i stedet for bare ‘9’ “fuldender det bare mere,” siger Lucy. For Lucy er hans tatoveringer en udtryksform på linje med hans kunst. På trods af, at tatoveringskunsten er blevet mere populær inden for mainstreamkultur, tror Lucy alligevel, at de bliver set i et negativt lys, og derfor er det at blive tusset i ansigtet en måde at bryde med samfundets normer. Men de baner også vejen for et mere positivt syn på kroppen, og det er langt vigtigere for Lucy. Han fortæller mig, at det tog et stykke tid, før han var i stand til at acceptere sin egen krop, især når det handlede om at skildre sig selv gennem sin kunst, som nogle måske vil opfatte som “mærkeligt”, men som han ser som noget smukt. “Jeg måtte lige vende mig til ideen om at tage mit tøj af foran andre mennesker. Det betød, at jeg måtte tillade mig selv at være sårbar ved at sætte mig selv i en ubehagelig situation.” De tatoveringer, han har i ansigtet, bekræfter den karakter, hvorigennem Lucys personlige udvikling og kreative fuldendelse er fundet sted. Følg Lucy på Instagram.



Gavin

24 år

Fra Houston, Texas

Bor i Troy, New York Gavin fik sin første tatovering i ansigtet, da han var teenager. Den bestod af tre prikker og et kors under hans højre øje, som hans ven lavede. Senere fik han den tusset den over med et skib. Den 24-årige mand fortæller mig, at han sejlede, da han var yngre, og at hans tid på vandet er en af de gladere minder fra en svær barndom i Houston, Texas. Han fik dækket originalen til, efter han flyttede til Oakland, hvor de tre prikker og korset blev forvekslet med et bandesymbol. Han fik ansigtstatoveringen dækket til med det nautiske tema, mens han arbejdede som lærling i en tattobiks, som han ikke husker navnet på. I første omgang ville tatovørerne ikke tatovere ham i ansigtet, men fordi han allerede havde amatørtussen, gik de med til at dække den til. Gavin laver stadig hjemmelavede tatoveringer på folk, men arbejder ikke som tatovør på fuldtid. “Jeg fik tatoveret mit ansigt, fordi jeg troede, jeg var uovervindelig,” siger Gavin. Blandt hans andre face-tusser findes et gammelt kælenavn (“Stardust,” en henvisning til hans teenagebeskæftigelse som pusher) under hans venstre øje, og en dobbelt pil under det, og bedende hænder ledsaget af ordene “It’s all worth reaching for” (“Det hele er værd at stræbe efter”), der står skrevet hen over den venstre side af hans ansigt—en tatovering, han fik sammen en gruppe venner til minde om en ven, der var gået bort. Da han bliver spurgt, om der er noget, han har fortrudt, siger han, “jeg ville ønske, jeg i højere grad lignede en far end en straffefange.”



Eddie

Tatovør på Armageddon Ink Gallery

Brooklyn, New York Eddie fortryder ikke at have fået tatoveret “CS” henover sit ansigt. Bogstaverne står for “con safos”, og har dybe rødder i Chicano-kulturen. Det kan oversættes til “med respekt” og opstod i graffitikulturen, nærmere betegnet i latinamerikanske nabolag, hvor det blev brugt som symbol på noget, man aldrig måtte overmale. Selvom Eddie siger, at bogstaverne har spredt sig til et noget bredere publikum, er der stadig en hel del stolthed forbundet med symbolet hos dem, der endnu har forbindelse til graffitikulturen. Eddie fik lavet denne tatovering på sin fødselsdag, af Aaron Garcia (en nær ven og tatovør på Virginia Class Tattoo i Manassas, Virginia) i februar på Philadelphia Tattoo Arts Convention. Der er tradition for, at CS-tatoveringen kun kan gives af en trofast ven, der selv har en CS-tatovering, for at sikre, at der er respekt og forståelse for dens kulturelle betydning. Det er den første tus Eddie, har fået lavet i ansigtet, men han har planer om flere. Når han spørges ind til, hvorfor han valgte at få tatoveringen på en så synlig del af kroppen, svarer han: “Fordi det er en ære at få den, og der er intet bedre sted til at vise, hvor dedikeret jeg er til kunsten!” Reaktionerne på hans tatovering har været positive. Han siger, at han har fået komplimenter for bogstavernes udformning. For Eddie har tatoveringen også kunstnerisk betydning. Den handler om at give og tage fra kulturen og om at være stolt af sin egen baggrund. “Den viser, at mine venner og mine fagfæller altid vil respektere mig, så jeg er meget beæret over at vide, at jeg har en stolthed i det, jeg laver, og at mine homies altid vil have min ryg.” Følg Eddie på Instagram.