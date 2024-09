Folk fortæller os om øjeblikket, hvor de endelig kom over deres sextørke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

At få folk til at knalde med dig er lidt ligesom at dyrke motion: Når man gør det hele tiden, er det super nemt og naturligt, men hvis man dropper det i et par måneder, er det stort set umuligt at komme i gang igen.

Vi har allesammen oplevet tørkeperioder, men hvordan føles det at være i ufrivilligt cølibat flere måneder i træk – måske endda i årevis?

Opnår man en eller anden form for munkeagtig zen-tilstand, hvor man er tvunget til at centrere sin energi omkring sundere aktiviteter? Eller bliver man bare reduceret til grådlabil serie-onanist, der sidder på sin sofa dag ind og dag ud og swiper til højre på alt med en puls?

Jeg talte med nogle mennesker, der har udstået længere tørkeperioder, om hvordan de endelig fik hul på bylden.

PABLO, 28

VICE: Pablo, min gode mand. Hvor længe varede din tørkeperiode?

Pablo: Omkring to og et halvt år. Jeg var lige kommet ud af et seriøst, længerevarende forhold, og følte jeg havde brug for leve som en eremit.

Hvordan håndterede du de seksuelle frustrationer?

Det var ret intenst, men jeg havde et par fritidsinteresser, der gav mig afløb for vreden. For det meste skatede jeg, men jeg røg også en masse tjald, cyklede og blev genforenet med min højre hånd, hvilket jeg egentlig var meget tilfreds med på det tidspunkt, for at være helt ærlig.

Forsøgte du at lægge an på piger, eller var du bare ligeglad?

Efter at have været i et længere forhold var jeg pisseligeglad med piger og havde det nice med bare at hænge ud med mine drenge.

Det føltes euforisk at have sex efter så lang tid, som at miste sin mødom igen.

Hvordan fik du til sidst afsluttet tørken?

På det tidspunkt boede jeg ret tæt på et skate-spot ved en flod. Jeg havde bemærket den her pige – hun havde hængt ud der i et par dage – og da hun kom hen og bad mig om en lighter, tænkte jeg bare, ‘Fuck it,’ og fortalte hende, at jeg boede 15 minutter længere nede af vejen og havde noget ryger derhjemme, og spurgte, om hun ville med hjem og chille og puffe lidt. Vi tog hjem til mig, og så gik det ned, næsten lige så snart vi var kommet ind af døren.

Hvordan var det at have sex igen efter så lang tid?

Det hele skete så hurtigt, men det var ret nice. Dagen efter havde jeg det helt euforisk, som om jeg havde mistet min mødom igen.

BETH, 25

VICE: Okay Beth, hvor lang tid snakker vi?

Beth: Jeg var lige flyttet fra London og havde ret hurtigt knaldet med nogen i min nye hjemby, men jeg fik hurtigt nok, fordi det aldrig førte til noget længerevarende. Efter det kom der syv måneder af absolut ingenting.

Havde du kærestesorg og gemte dig, eller var du bare uheldig?

Den by, jeg var flyttet til, var fyldt med virkelig idylliske par i Crocs, der lavede tapas sammen. Jeg kendte ikke nogen, der var single, og fandt efterhånden ud af, at kulturen måske ikke var så afslappet omkring at møde nogen i byen og tage hjem med dem, fordi det var så småt et sted. Enten var det det, ellers lavede jeg bare undskyldninger, fordi der var ingen, der ville have mig. Jeg var lidt lun på et par stykker, men det blev ikke gengældt. Og så var Tinder i den by bare fyldt med drenge, der red på strudse, hvilket jeg ikke tænder specielt meget på.

Hvordan håndterede du den seksuelle frustration?

Ikke så godt, fordi min bedste ven og roomie virkelig var glad for at drille mig med det. Det gør også bare, at man bliver super melankolsk, når man er fuld. Jeg tror ikke, alle ved, hvor meget kvindelig bonding handler om ens kærlighedsliv, så når man overhovedet ikke har noget at berette om, føler man sig sgu ret udenfor.

Kastede du dig ikke ud i nogle spændende, nye fritidsinteresser eller aktiviteter for at få noget andet at tænke over?

At kigge på drenge på strudse på Tinder.

Efter syv måneder mister man alle senerne i sine inderlår, så det føles som akroyoga at være øverst

Kan der opstå en ond cirkel, der kun bliver sværere at bryde, jo længere tid der går?

Jeg tror, at jeg havde det problem, som mange folk på vores alder har. Man møder bare ikke konstant så mange nye folk længere, når man er i sine tyvere.

Hvordan endte du så med at bryde cirklen?

Jeg kom tilbage til London og tog til privatfest, hvor en virkelig grim mand, der lignede en hestebønne, smigrede mig med en masse coke, og til trods for, at han var virkelig frastødende, tog jeg med ham hjem og endte med at knalde med ham, fuld som en i helvede. I øvrigt endte jeg med at knalde med to forskellige ugen efter, og så endnu en den efterfølgende uge.

Hvordan var det at have sex igen? Vandt du din selvtillid tilbage?

Første gang, med hestebønnen, var det mest for selvtillidens skyld, hvilket selvfølgelig giver bagslag, når personen er virkelig frastødende. Det føltes på en måde som at miste sin mødom, i og med at det udelukkende er noget, man gør for at gøre det. Og så mister man efter syv måneder alle sine sener i sine inderlårene, så det føles som akroyoga at være øverst.

ROBBIE, 26

VICE: Fortæl mig om din tørkeperiode.

Robbie: Jeg havde været en del sammen med min vens søster. Jeg er generelt ret genert, når det kommer til piger, og det havde taget mig flere måneders opfordringer, før jeg endelig lavede mit move, men i sidste ende fik jeg taget mig sammen, og så begyndte vi at knalde, hver gang vi så hinanden, men hun boede nede sydpå, og jeg gik på universitetet oppe nordpå. Hun sagde stop, da vi begyndte at opføre os som et par og vokse tættere sammen. Det var det rigtige at gøre, men det ramte mig ret hårdt, og kort tid efter begyndte min tørkeperiode. I løbet af de næste to et halvt år havde jeg sex med en person, en gang.

Hvorfor var det så svært at bryde ud af?

Jeg brugte det meste af min unitid på bare at sidde på mit værelse og ryge mig skæv, mens jeg hørte musik. Jeg kom ikke så meget ud, og hvis jeg gjorde, tog jeg på diskotek og drak mig helt væk, så jeg var ikke rigtig ude for at score, eller i en tilstand, der ville give nogen lyst til at tage mig med hjem. Og så gik jeg kun i bad en gang om ugen. Jeg var ret klam, for at være helt ærlig.

Hvordan håndterede du den seksuelle frustration?

Jeg spillede pik konstant. Jeg begyndte også i et fitnesscenter, men jeg tog altid derhen pisseskæv og endte med at bruge størstedelen af min tid på at sidde helt smadret og koncentrere mig om, hvad andre mennesker lavede, i stedet for egentlig at træne.

Det lyder som om, at dit cølibat havde noget at gøre med de andre ting, der skete i dit liv…

Ja, i det lange løb fuckede det virkelig med mit hoved og endte med delvist at føre til et psykisk sammenbrud, sommeren efter jeg blev færdig. Jeg tænkte ret meget over min seksualitet. Jeg var begyndt at tvivle meget på den og tro, jeg måske ikke scorede nogle piger, fordi jeg ikke var tiltrukket af dem – og at de på samme måde ikke var tiltrukket af mig, fordi de på en eller anden måde kendte til mine rigtige seksuelle præferencer, som endnu ikke var gået op for mig. Mit hoved var fucked.

Hvordan sluttede tørken så til sidst?

Jeg flyttede hjem igen og skrev til den her pige, som jeg havde datet, før jeg rejste.

Hvordan var det så at have sex igen?

Jeg var virkelig usikker og bekymret. Jeg kan huske, at jeg spurgte hende, om hun havde lyst, og at min stemme knækkede af bar frygt for at blive afvist, men også frygt for faktisk at skulle gennemføre det. Jeg var bange for, at jeg ikke ville nyde det, hvilket ville betyde, at min seksualitet havde ændret sig eller sådan noget. Fysisk føltes det meget godt, men det var ret mekanisk. Hun kom forbi, vi så en film, vi havde sex, og så smuttede hun for at tage på date.

Hvordan har du det så med din seksualitet i dag?

Efter det ramte tvivlen omkring min seksualitet mig igen, endnu hårdere. Der gik noget tid, før jeg kunne acceptere, at jeg bare ikke ved, hvad min “rigtige” seksualitet er, og at jeg ikke behøver at bekymre mig om det.

KIERA, 27

VICE: Hvad førte til din sexløse tørkeperiode?

Kiera: Efter at være blevet dumpet af en ældre fyr, som jeg havde en kort affære med, var min selvtillid skudt helt i sænk. Jeg havde det skidt med mig selv og var derudover også hårdt presset på universitet. Sammenlagt betød det, at jeg gik langt over et år uden at have sex.

Mistede du lysten til det, eller prøvede du og blev afvist?

Altså, jeg flyttede hjem til min familie igen efter unitiden, hvilket nok ikke var det fedeste sted at være i forhold til at dyrke uforpligtende sex. Jeg har det helt fint med one night stands, men jeg befandt mig bare aldrig i en situation, hvor muligheden for det tilbød sig, nok fordi jeg var så lukket, både bevidst og underbevidst. Jeg sultede helt klart efter intimitet, men jo længere tid der gik, desto sværere var det for mig.

Var du seksuelt frustreret?

Selvfølgelig, hvem ville ikke være det? Men det værste var nok vreden over at være ung, fri, lækker og ikke at få sex. Det gjorde mig bare endnu mere bitter og lukket.

Er det sværere at kæmpe sig ud af en tørkeperiode, når man er kvinde?

Jeg gik meget ud i håb om, at jeg ville møde nye mennesker, men oplevede, at mange fyre ikke er så vant til, at piger lægger an på dem, og ikke så godt kan lide det, eller har nogen ide om, hvordan de skal håndtere det, når det sker. I stedet for bare at tage det for, hvad det var, virkede jeg super desperat, eller som om jeg var helt skudt i dem, når jeg i virkeligheden bare gerne ville kneppe en eller anden.

Hvordan endte du med til sidst at bryde den onde cirkel?

Jeg var på ferie og følte mig mindre hæmmet, fordi jeg var langt væk hjemmefra. Jeg gik på en bar alene og endte med at være sammen med den første, søde, franske fyr, jeg stødte på. Vi begyndte at flirte frem og tilbage, men der var ikke nogen af os, der talte så meget af den andens sprog, hvilket faktisk endte med at være et plus – man lærer ikke noget om personen, der kunne være et turn-off, og det betød, at der ikke var så meget andet at lave end at have sex, hvilket jeg havde det helt fint med.

Hvordan var det?

Det var virkelig god sex – han var virkelig god og levede sig virkelig ind i det, så jeg havde det fantastisk både imens og bagefter.

Fik du din selvtillid tilbage bagefter?

Jeg havde det så meget bedre med mig selv – det bekræftede, at det ikke bare var mig, der var fuldstændig uduelig, og at folk faktisk gerne ville have mig. Jeg var lettet over ikke at skulle leve resten af mit liv i cølibat, hvilket jeg på et tidspunkt betragtede som en reel mulighed.

WILLIAM, 29

VICE: Hvad er det længste, du nogensinde er gået uden at have sex?

William: Jeg boede i Leeds og havde noget kørende med den her pige, som jeg boede sammen med og var virkelig vild med, men det her var mine mephedron-år, og jeg tog stoffer næsten hver dag. Hun var virkelig speciel, men jeg var nødt til at komme væk, så jeg flyttede til Norwich for at blive stoffri. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været i Norwich, men det er virkelig et hul i jorden. Jeg blev også meget optaget af boksning. Det nåede dertil, hvor jeg trænede to gange om dagen, fem dage om ugen, og lige pludselig var der bare gået 18 måneder, hvor jeg ikke havde knaldet nogen.

Gjorde det dig noget, eller var du bare helt opslugt af træning?

Jeg var så fokuseret på at komme i form, at det gik hen over hovedet på mig. På et dybere plan var jeg bare lidt trist over livet, og jeg tror, det er derfor, jeg valgte at fokusere al min energi på boksning. Det var også en god måde at komme af med min seksuelle frustration.

Prøvede du nogensinde at lægge an på folk uden held?

Hele tiden, men jeg har vel bare været så kedeligt et menneske på det tidspunkt – ærligt, jeg tænkte bare på boksning 24/7. Jeg havde en ret vild krop fra al træningen, men min personlighed var så underkuet, at piger bare ikke bed på. Jeg tror, at de kunne fornemme, hvor desperat jeg var. Men jeg tror egentlig, jeg var ret ligeglad – Norwich-piger er også ret steneren. Magien var der bare ikke.

Hvordan endte du til sidst med at få sex?

Hende pigen i Leeds, som jeg var forelsket i – det var faktisk hendes bedste veninde. Det var hendes fødselsdag, og jeg gik ind på hendes værelse for at se, om hun havde det godt, og så sprang hun bare på mig. Hun var megalækker og havde en sygt god røv, så jeg brokkede mig ikke. Det var ret hurtigt overstået, tror jeg – vi var begge to ret stive.

Var det et selvtillidsboost?

Kæmpe. Det fik mig ikke kun til at føle mig lækker igen, jeg fik også troen på mig selv, på at jeg var normal, tilbage. Boksning er ret mandligt, men der er ikke noget, der er mere mandligt end at kneppe en virkelig smuk pige.

