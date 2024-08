Folk, der ikke spiser gluten, får åbenbart meget mere sex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Hvis du er træt af at swipe dagen væk på Tinder, og du ikke har scoret siden Obama var præsident, så kan det være, du skal lægge brødet på hylden. Ifølge en undersøgelse lavet af Match.com kan en glutenfri kost være gavnlig for andre dele af din krop end din tarm, hvis du forstår sådan en lille hentydning (vi mener dine kønsorganer).

I deres ottende årlige undersøgelse af singler i USA fik Match.com analyseinstituttet Research Now til at stille 5000 singler en lang række spørgsmål om deres dating- og sexliv. Den vel nok mest interessante observation fra undersøgelsen var, at folk, som holder sig fra gluten, har sex langt oftere end resten af os.

“Folk, som spiser en glutenfri kost, har 217 procent større chance for at have været på en date indenfor det seneste år, og 172 procent mindre risiko for at have haft en tørke, der har varet over to år,” fortalte Match.com. “Dem, som siger, at de får orgasme, når de har sex, har 43 procent større sandsynlighed for samtidig at spise glutenfrit.”

Foto via Flickr-bruger Zlatko Vickovic

Ifølge undersøgelsen sagde 435 mennesker (8,7 procent af de adspurgte), at de plejede at spise glutenfrit, men at de ikke gjorde det længere, mens 408 personer (8,1 procent) holdt op med at pule længe nok til at erklære, at de lever glutenfrit.

Måske er det fordi, at man er mere attraktiv for potentielle partnere, hvis man holder sig fra surdejsbrød, eller også er det bare fordi, at dem, som er glutenfri, er mere klar på at knalde, fordi de ikke er overmætte af at skovle fettucini ind i munden. Det er nok også ret sandsynligt, at vi er ude i at “korrelation ikke er lige med kausalitet” i den forstand, at det sagtens kan være, at du lever glutenfrit og har masser af sex, men det betyder ikke nødvendigvis, at de to ting hænger sammen.

I undersøgelsen fortalte 1738 personer (35 procent), at de havde haft en seksuel tørke, der varede over to år (og yderligere 362 fortalte, at de stadig er jomfruer). Yderligere 1245 (25 procent) sagde, at de netop nu var inde i en tørke, der havde stået på i mindst to år. Blandt de adspurgte var 47 procent mænd og 53 procent kvinder, og de var alle mellem 18 og 70+.

Vi er ikke sikre på, om du har større chance for at ende nøgen sammen med en fremmed, hvis du siger “uden gluten, tak”, men hvis du har prøvet alt andet, er den brødfri vej måske et forsøg værd.

Det kan også være, du skal holde op med at drille dine venner, som ikke må spise pizza – de har måske andre gode ting i deres liv.