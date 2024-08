Folk, der knalder meget, fortæller om deres sexliv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

På det seneste har der været meget snak om, at generation y ikke dyrker så meget sex. De er mere frigjorte omkring sex og parforhold end tidligere generationer, men de seneste 30 år er der blevet længere imellem, at de gnubber kønsorganerne mod hinanden.

Men selvfølgelig er der masser af afvigere, som ikke passer ind i statistikken. Unge mennesker, som har langt mere sex end dig og mig, selvom de tilhører generation y. Jeg talte med nogle af dem om sex-positivitet, monogami, og hvad man kan lære om mennesker ved at have sex med en hel masse af dem.

Clyde Walton, escort og model

VICE: Sig mig Clyde, hvor gammel var du, da du mistede din mødom?

Clyde Walton: Jeg var 15 år gammel, da jeg mistede min mødom til min første kæreste. Han var 18.

Hvor mange mennesker har du cirka haft sex med?

Eftersom jeg er escort, kan jeg ikke tælle dem. Jeg ved simpelthen ikke hvor mange, jeg har haft sex med, men det er mange.

Har du lært noget om mennesker generelt ved at have sex med så mange?

Jeg har ikke lært noget bestemt, jeg har bare fået en masse erfaring og fundet ud af, at folk har mange forskellige fetischer. Men lige meget hvad de har lyst til, så bruger jeg altid beskyttelse.

Hvorfor elsker du sex?

Fordi jeg elsker den intimitet, man har med et andet menneske, lige meget om det er fræk sex, romantisk eller ægte kærlighed. Der er intet i hele verden, der føles bedre, end at have sex med en person, man synes er røvlækker. Jeg elsker den forbindelse, man får til et andet menneske, når to kroppe er helt tætte og sammenflettede.

Hvis du skulle have en trekant med to kendte mennesker, hvem skulle det så være?

Den er nem. Zac Efron og Tom Welling.

Hannah Witton, vlogger om sex og parforhold og er forfatter

Penetration eller oral?

Hannah Witton: Oral.

Hvad synes du om åbne forhold?

Jeg synes, det er et helt fair alternativ til monogami. Jeg tror, de kan være lige så sunde og kærlige som monogame forhold. Jeg tror virkelig, de fungerer for nogle mennesker. Men desværre er det forbundet med en del tabu.

Slut-shaming?

Det er rigtig nederen. Vi lever i 2017 – lad os nu holde op med at dømme andre menneskers sexliv eller tøjstil.

Hvad er det frækkeste, du har gjort i sengen eller hørt andre gøre?

Det er lidt svært at rangere forskellige typer sex, fordi alle har forskellige grænser, men noget af det frækkeste, jeg har hørt om, er sex med nåle, som er en slags BDSM. Det er måske ikke det fedeste, hvis man har en fobi overfor nåle.

Florence, den ene halvdel af Youtube-duoen Come Curious, der giver råd om sex

Hvad synes du om fyre, der er besidderiske omkring piger?

Florence: Man kan ikke bære rundt på en pige, som om hun var en bowlingkugle – med to fingre i fissen og én i røven. Selvom det lyder meget sjovt.

Hvad så med dem, der nærmest har konkurrencer om, hvem der har sex med flest?

Det har jeg det underligt med, for jeg kan ikke lade være med at synes, at det er sexistisk. Det er som en slags slut-shaming, og der er ikke meget bund i det. Sex er ikke et spil, og piger er ikke en præmie, du får.

Hvor mange har du haft sex med?

Jeg knaldede enormt mange, da jeg var mellem 19 og 23, så jeg har nok haft sex med mellem 35 og 40 mennesker – jeg kan ikke huske det. Og jeg er faktisk ret stolt af det antal. Man bliver kun bedre til det, når man øver sig.

Hvad har du lært om mennesker ved at have sex med så mange?

Jeg synes, jeg har lært lidt af hver eneste person. Sex er så anderledes, alt efter hvem man er sammen med, og man lærer, at folk tænder på meget forskellige ting. Jeg har lært ting om mig selv, som jeg aldrig havde troet. Folk kan enten gøre, at du åbner helt op, eller lukker helt i, når du kommer ind i soveværelset. Jeg har fået større selvindsigt for hver gang, jeg havde sex med en ny, selvom jeg har fortrudt mange af dem, og jeg har fået større forståelse for, hvordan vi kan hjælpe, støtte og elske hinanden bedre.

Kunne du være i et polyamorøst parforhold?

Det korte svar er nej. Jeg er stor tilhænger af, at folk lever i polyamorøse forhold, åbne forhold eller lige de forhold, de vil have. Men personligt er jeg lidt gammeldags, og det er ikke noget for mig. Jeg er jaloux, og jeg vil ikke dele min kæreste med nogen.

Hvad med at swinge?

Som sagt elsker jeg tanken om åbne forhold, trekanter og den slags. Men jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg tænker for meget over det. Det ville hjemsøge mig i årevis. Jeg ville aldrig kunne stole på min partner igen, hvis jeg havde set dem kneppe en anden. Jeg er så kedelig. Men det er jeg ikke i sengen, det lover jeg.

Reed, den anden halvdel af Youtube-duoen Come Curious, der giver råd om sex

Hvor mange mennesker har du haft sex med?

Reed: Jeg har overraskende nok ikke haft sex med vildt mange. Jeg tror, det er mellem 20 og 30 personer. Jeg har ikke tal på det, for jeg kan ikke lide tanken om at skrive det ned. Jeg tror, at alle, man har sex med, er vigtige for at forstå sine egne seksuelle interesser og modne som menneske – også selvom det måske var en fejl eller ikke var helt fantastisk.

Hvad har du lært om mennesker af at have sex med så mange?

Det har vist mig, at hvis man tror, man er en gud i sengen, så er man det næppe. Man lærer noget nyt hver gang, også med den samme person. Ingen er ens og alle tænder på noget forskelligt på forskellige tidspunkter i deres liv. Lad være med at dømme folk for at tænde på noget andet end dig. Og man skal heller ikke tro, at nogen, der er dårlige i sengen, ikke kan lære det hen ad vejen.

Hvad tænker du om monogami?

Jeg synes, det er en ret gammeldags ting. Det er en forældet tankegang. Jeg ser det som en religiøs ting. Jeg ved godt, at de fleste mennesker tror på monogami, men jeg tror ikke, det er fordi, de kun har lyst til at have sex med én person – jeg tror det handler om usikkerhed og tillid. Personligt tror jeg faktisk, at monogami får folk til at være utro og lyve overfor dem, de holder aller mest af. Monogami bliver trukket ned over hovedet på os, fra vi er helt unge, og vi snakker om ægteskab – og statistisk set ender flere og flere ægteskaber med at slå fejl. Statistisk set er folk mere utro i dag end tidligere.

Vi er komplekse væsener. Der er ingen, der har lyst til kun at have sex med én person hele livet. Det er helt skørt. Og hvis du ender med at gøre det sådan, så er det jo en ret deprimerende tanke. Vi er jo i bund og grund dyr. Vi er sat på jorden for at parre os, og vores hormoner giver os besked på at have sex med så mange som muligt, og få børn så menneskeracen kan vokse. Men vi er selvfølgelig klogere end som så. Jeg tror ikke, monogami kun er en dårlig idé. Det kan godt fungere for nogle mennesker, og jeg synes det er en smuk tanke – det er romantisk, og vi skal have lov til at have den forestilling. Jeg synes bare ikke, nogen skal presses til det, for det gør folk helt knuste, når det går galt. Og folk får dårlig samvittighed over at have lyst til at have sex med andre. Hvis man er tilhænger af monogami, må man i det mindste lade sin partner onanere eller have det lidt sjovt, for man kan ikke få selvtillid og selvværd fra kun én person – vi skal have det forskellige steder fra, for vi er mennesker, og vi har det behov.

Hvad er din foretrukne stilling?

Det har sjovt nok ændret sig med hver enkelt partner. Lige nu er jeg glad for den ”flade” doggy style. Tak for det, Cosmopolitan. Det er når kvinden ligger på maven, og manden tager hende halvt på knæ. Grunden til, at jeg elsker den stilling så meget, er, at den føles mere dominerende. Jeg føler, han kan komme dybere. Jeg kan rigtig godt lide at underkaste mig – jeg kan godt lide at miste kontrollen. Du kan blive kvalt i den stilling, eller du kan få fingre stukket ind i munden… Desuden kan jeg få de vildeste g-punkts-orgasmer på den måde.

Hvem er bedst i sengen: Mænd eller kvinder?

Jeg har lidt erfaring med begge dele. Jeg har aldrig været i et parforhold med en kvinde, men jeg har da været sammen med nogle forskellige, kneppet en del piger, og har haft en trekant nogle gange. Men generelt vil jeg sige mænd. Ikke fordi jeg er heteroseksuel, men det er det, jeg har lyst til for tiden. Selvom det godt kan skifte. Jeg er ret flydende med, hvad jeg har lyst til, men jeg elsker bare pik. Jeg kan godt lide sexlegetøj, men der er ikke noget, der slår en pik, især ikke når den er forbundet til en mand, som kan mærke alt, hvad din fisse giver ham. Det er frækt. Jeg har altid været vild med hård sex, voldsomme rollespil, som når vi leger, jeg bliver voldtaget – så hvis jeg er sammen med en pige, er det mere ligeværdigt, og jeg har ikke forsøgt mig med så meget omvendt rollespil. Men når jeg er sammen med en fyr, kan jeg bare give slip. Af en eller anden grund gør det mig vildt liderlig.

Luke Hotrod, pornostjerne og sangskriver

Hvor mange mennesker har du haft sex med?

Luke Hotrod: Det kommer an på, hvad du mener. I de syv år, jeg har lavet porno, har jeg seriøst ingen anelse, men jeg skal bruge en lommeregner for at finde ud af det. I mit privatliv er det nok et sted mellem 30 og 50. Så jeg vil gætte på, at siden jeg mistede min mødom som 15-årig, har jeg haft sex med over 1000.

Hvad har du lært om mennesket af at have sex med alle dem?

Det er et meget svært spørgsmål, for folk er så forskellige. Jeg sidder på en bar lige nu med en gammel ven. Han har et par brune, skinnende sko, blå jeans og en lyserød skjorte, der er strøget til perfektion. Jeg har et par sorte bukser, en grå hættetrøje og Converse-sko på. Jeg har været heldig nok til at rejse verden rundt som musiker hele mit liv og har arbejdet med nogle af de største kunstnere i verden. I min pornokarriere har jeg fået lov til at arbejde sammen med nogle af de smukkeste kvinder, der findes. Jeg er 35 år gammel og har haft en fantastisk liv, mens min ven, der sidder her, arbejder med telemarketing. Hvis du var her på baren og så på os, ville du tænke, at han var en succesfuld forretningsmand, og jeg var en fattig studerende [Griner]. Så i forhold til dit spørgsmål vil jeg citere den berømte talemåde: ”Man skal ikke skue hunden på hårene.” Min point er, at alt det sex har lært mig er, at alle er forskellige og kan lide forskellige ting.

Hvad er din foretrukne stilling?

Pigen øverst, fordi jeg godt kan lide det langsomme, dybe, svedige sex, hvor man har øjenkontakt, kysser, og jeg kan lege med hendes bryster. Jeg kan godt lide at tilfredsstille andre, og jeg elsker den kemi, der opstår med en partner, hvor man snakker sammen. Jeg plejer altid at sige, at det bedste sex opstår, når man taler sammen.

Hvad er det frækkeste, du har prøvet?

Jeg har prøvet stort set alt i porno, men i virkeligheden vil jeg sige sex med min kæreste bag i en van, mens både mine og hendes forældre sad oppe foran.