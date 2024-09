Vi spurgte folk om deres forhold til Roskildes toiletter

Toilet formentligt besøgt af Lord Byron. Billeder af Oliver Bonnevie.

Festivalen er en magisk begivenhed, der eleverer ganske rædsomme ting til et helt fantastisk og ganske kosher plan. Det tæller herligheder som banankostumer, at ligge i kø til Nicki Minaj og at starte dagen med en flaske Fernet Branca. Alligevel forbliver andre aspekter af festivallivet afskyelige. Hvert år tager Roskildes gæster mere eller mindre modvilligt del i en form for latrinær Hunger Games, hvor naturens kald er startskuddet til en kamp mod 130.000 andre glade, fulde mennesker, om at kunne besørge i det utaknemmelige blå plastikskur med mindst pis, lort og bræk. Det er på alle måder et spil uden vindere.

Vi tog på ekspedition i den sump af fækalier og dårlig stemning, der omgiver C-, E- og G-toiletterne, for at tage en snak med nogle festivalgængere om, hvordan de håndterer toiletportionen af ugen.

Videos by VICE

Samuel

VICE: Hvordan har du det med at skide på Roskilde?

Samuel: Det er direkte op ad bakke – det er ikke nemt. Det er altid det samme med, at der bare er så meget lort. Det er virkelig tæt på ens røv – altså vi snakker centimeter fra berøring.

Klart. Og det bryder du dig ikke videre om?

Jeg tror bare, det er den helt forstyrrende store mængde menneskelort på ét sted, der afskrækker mig.

Ville du så betale for at bruge et rent toilet?

Det ville jeg nok ikke gide, nej. Og når man har været her et stykke tid og er blevet lidt mere beskidt, så er det hele lidt mere i balance…

Frederik ville ikke være på kamera, så her er der et billede af en anden fyr, der skal skide.

Frederik

Hej Frederik. Hvordan var det at være ude og besørge?

Frederik: Det var rigtig fucking klamt.

Selvfølgeligt. Men på en skala fra 1-10, hvor 10 er Tjernobyl?

Så var det 7.

Hvorfor 7?

Der lå klumper af halv-gult papir over det hele. Folk har taget mere med ind, end de har haft brug for, og så ellers bare ladet det ligge og suge alt det der klamme saft, der ligger på gulvet.

Var der i det mindste noget grafitti at underholde sig med?

Nej, jeg sad bare derude og stønnede.

Mette til venstre.

Mette

VICE: Hey Mette. Hvordan har du det med toiletsituationen?

Mette: Det er min første gang på Roskilde, og indtil videre er jeg ikke fan.

Hvorfor?

Det er lugten, og så har jeg været inde på et par toiletter, hvor folk ikke har ramt… Og man skal ramme!

Det skal man nemlig.

Ja, det er ikke så nice.





Daniel

VICE: Hvad er den værst mulige toiletoplevelse på Roskilde?

Daniel: Når der ligger lort på brættet. Eller hvis der er top på, så det går op over kummen.

Og er du en mand, der tager sig god tid?

Ja, jeg kan godt lide at ryge en smøg og drikke en øl. Og så skal man altid huske at tage en toilet-selfie. Det gør jeg hver gang – så kan man også huske, hvor mange gange man har været ude og skide.

Smart. Nogen andre ting, der er fede at lave derude?

Den her gang sad jeg på Tinder. Man skal jo udnytte tiden fuldt ud.

Anton og Rune

VICE: Hvad er det værste, I har set på et Roskildetoilet?

Nærmest et bjerg, der stak op af hullet. Der var top på. Altså det var sådan, så hvis man satte sig, ville man sætte sig i en kage.

Det lyder også ret dumt

Der var engang en af vores veninder, der kom til at sætte sig i sådan en med top på. Så gik hun ret meget i panik. Tror hun nåede at bruge en hel pakke Baby Wipes bagefter.

Blæst. Tager I jer god tid?

Altså, det sker, men som regel stinker det, så det er bare om at holde vejret.





Katrine og venner

VICE: Hvordan har det været at skide her på festivalen?

Katrine: Det var ikke så slemt; jeg er ret cool med det. Det stinker lidt. Men det er lige meget.

Du hygger dig måske bare?

Ja, det er da meget rart at have en øl med.

Og hvis din Roskilde toiletoplevelse var en film?

Titanic. At see Leonardo Di Caprio forsvinde ned i havet, er ligesom at se lorten forsvinde ned i Roskilde toilettet.

Well put. Tak.