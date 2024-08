Historier fra folk der onanerer på arbejdet

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

Lige nu står der en offentlig bås til onani (en gokkeboks, om man vil) i New York. Den går under navnet GuyFi og indeholder en bærbar computer og en stol bag et forhæng. Den er blevet sat op som et marketingsstunt af et sexlegetøjsfirma, fordi selvfølgelig er det noget, som et sexlegetøjsfirma før eller siden skulle finde på. Noget, der til gengæld greb mit opmærksom, var, at firmaet i pressematerialet til gokkeboksen hævdede, at 40 procent af alle mænd i New York onanerer på arbejdet.

Det tal lyder jo for vildt. Indtil jeg læste det, havde jeg aldrig tænkt på, at folk kunne finde på at fyre den af i arbejdstiden, og jeg havde slet ikke gjort det selv. Kald mig snerpet, men arbejdspladsen har bare aldrig slået mig som et sted, hvor man kan “gøre det” og slippe afsted med det.

Derfor bad jeg mennesker på internettet om at dele ud ad deres historier om ettalspolering på arbejdspladsen. Jeg havde egentlig ikke forventet, at der ville komme én eneste historie ud af det, men så fik jeg 30-40 henvendelser fra folk, der gladeligt delte ud af deres historier om at udsmykket medarbejdertoilettet med lidt kunstnerisk spartelmasse.

De fleste, der har onaneret på arbejdet, anser det ikke nødvendigvis for at være specielt mærkeligt. Det var i hvert fald mit indtryk. En kvinde fortalte mig, at hun føler sig helt berettiget i at onanere på kontoret efter at have set Matthew McCaughnahey som manisk aktiesælger i The Wolf of Wall Street, hvor han hævder, at han tager en daglig spiller efter frokost.

“Jeg gør det hele tiden,” fortæller Josh – en fyr i tyverne som arbejder på kontor. “Jeg har altid brugt det som en metode til at slappe af og lette stress midt på arbejdsdagen.”

Og der er mange, der har det ligesom Josh. En fyr, som vi kan kalde for Brad, fortalte mig: “Dengang jeg havde et rigtigt 9-17 job i et advokatfirma, ledte jeg efter enhver undskyldning for lige at gå ud på toilettet i et kvarter for at få en pause fra det daglige papirnusseri. Onani er en virkelig god måde at bruge et kvarter på, og nogle gange endte det med at være dagens højdepunkt.”

En fyr, lad os bare kalde ham Charles, fortalte mig, at han onanerede på toilettet på sit vikarjob for at undgå kedsomhed. “Jeg plejede at blive færdig med mine arbejdstimer hurtigere end min chef forventede, og så sad jeg bare og ventede på, at han skulle finde en ny opgave til mig. Så jeg betragtede det at onanere som en slags frokost- eller rygepause.”

Folks grunde til at onanere på jobbet veksler også mellem det løsningsorienterede – som en kur mod tømmermænd, som afstressning eller eller en metode til at bryde dagen lidt op – til det erotiske. Nogle få personer svarede nemlig, at de får et kick ud af at bryde tabuet om at være seksuelt aktive på jobbet. For en fyr, som vi kan kalde Edward, var det begge dele. “Jeg føler mig mere produktiv når jeg er kommet, eller i hvert fald mindre distraheret,” fortalte han mig og tilføjede, “jeg synes faktisk også, at det er frækt, men det er måske, fordi jeg altid har syntes, at mandetoilettet er et erotisk ladet sted. Den der frygt for at blive opdaget er helt klart også super fræk.”

Peter, som jævnligt gokkede den af, da han arbejdede i en Body Shop, fik det næsten til at lyde, som om at frygten for at blive opdaget forvandlede ham til en anden Bear Grylls. “Når man gør det, så er ens sanser helt skærpede. Hørelsen er perfekt, så man er helt opmærksom, når en dør åbnes. Man ser krystalklart. Det er, som om at man er klar til at skulle i krig, samtidig med at man er liderlig.”

Mange har fortalt mig, at de mener, at onani burde blive afstigmatiseret. “Jeg synes slet ikke, at onani er værre end at skide,” sagde en fyr, som vi kalder Tony, der har onaneret på adskillige jobs, mens han gik i gymnasiet. “Det er endda måske bedre, fordi det ikke lugter.” Tony fortalte mig, at han onanerede, mens han var ansat til at styre pointtavlen til softballkampene i den lokale sportshal, da han var ansat som vagt ved en udendørs skøjtehal, og en enkelt gang under en vagt på Burger King.

“Jeg er sikker på, at teenagere onanerer på jobbet hele tiden,” fortæller en mand, som vi kalder John. “Det gjorde jeg selv, så jeg er ret sikker.” John arbejdede som afrydder i en yachtklub og udøvede, hvad han selv kaldte, “tre til fem minutters intens onani”, når han hentede servietter fra lagerrummet. “Det er ikke, fordi at jeg prøver at sabotere nogens måltid,” fortalte han mig, “men når jeg tænker tilbage på det, så er jeg egentlig ikke sikker på, at jeg vaskede hænder bagefter.”

En kvinde, Jenny (ikke hendes rigtige navn), ser onani på sit arbejde som en slags rebelsk handling. Hun påpeger dog, at de mennesker, som kun gør det for at kunne holde deres job ud eller på grund af kedsomhed, måske skal tænke sig om en ekstra gang, før de stikker hånden i bukserne. “Ikke på grund af moral, anstændig opførsel eller whatever,” uddybede hun, “men fordi onani ikke er noget, man skal skynde sig med eller gøre på et sted, som man hader at skulle være hver eneste dag.”

Timothy Faust, som også er VICE skribent, hørte, at jeg var ved at skrive den her artikel og e-mailede mig for at give sit besyv med. Han mente, at onani på arbejdet potentielt kunne “seksualisere et offentligt rum på en måde, som alle måske ikke sætter pris på.” Han forklarede, at “onani på arbejdet bryder en uskreven social kontrakt: at toilettet er til din rådighed, så du kan dumpe dine sorger. I en tid med åbne kontorlandskaber, så er toiletbåsen det eneste private rum. Det er et vigtigt sted.”

Måske skal onani på arbejdet betragtes lidt mindre som et tabu og mere som en harmløs aktivitet, som folk af og til udfører. “Jeg ved ikke, om jeg parafraserer noget, som Jack Bauer sagde i den sidste sæson af 24 timer som svar på, om agenter skal have lov at torturere vidner for at beskytte landet,” sagde en fyr, vi kan kalde Mark, “men jeg vil gøre, hvad som helst for at klare mig igennem min arbejdsdag, men det betyder ikke, at det jeg gør, ikke er fucking nasty.”

