Folk får gratis pot for at samle skrald i Maines gader

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

Forrige weekend var masser af folk i byen Gardiner i Maine på gaderne for at samle affald og score gratis tjald, rapporterer WCSH 6.

Den innovative oprydningsplan blev lanceret af det lokale dispensary – cannabisapoteker, hvor amerikanere i udvalgte delstater lovligt kan købe tjald – Summit Medical Marijuana i en kampagne, der skal gøre det lettere for borgerne at få fat på cannabis til rekreativ brug. Selvom cannabis officielt blev afkriminaliseret i hele staten i januar måned, har brugere kun adgang til pot, hvis de selv dyrker planten eller modtager stoffet som en gave, skriver Portland Herald.

Summits ejer Dennis Meehan, der ligger inde med en stor beholdning, besluttede sig for, at “gave”-vejen var den bedste måde at skaffe fed til dem, der ikke selv har mulighed for at dyrke det, og samtidigt gøre lidt gavn i lokalsamfundet. Summit uddelte derfor to skraldesække til hver af de fremmødte og gav dem et godt tilbud: Fyld en sæk med affald og få et gratis gram.

Meehan fik ideen fra et cannabisapotek i Colorado, som delte gratis joints ud til folk, der hjalp med at rydde op i en lokal park. Meehan tænkte, at hvis det fungerede i Colorado, ville det fungere i Maine. Så må profitten vente. Projektet var en kæmpesucces, og Summit endte med næsten at løbe tør for containerplads til alt det skrald, folk samlede ind.

“Det er vigtig del af Maines cannabisprogram, at man giver folk, der har brug for medicinsk cannabis, adgang til det, hvor de måske ikke har haft råd tidligere,” siger han. “I sidste ende handler det ikke om penge. Det handler om et behov. Det handler om at støtte lokalsamfundet.”

Selvom det ikke ligefrem er en fremragende forretningsmodel at dele gratis varer ud, så er ideen noget, Summit har forpligtet sig på. Meehan har allerede planer om en opfølger til arrangementet i næste måned. Denne gang er det meningen, at oprydningen skal finde sted over hele staten.